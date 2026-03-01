Deportes

El accidente que casi termina en tragedia en el Autódromo de La Plata: despiste y tres personas que se salvaron de milagro

Lucas Granja recibió un toque y perdió el control de su vehículo. Fue en la definición de la Clase A del Procar 4000. Los detalles

El despiste que casi termina en tragedia en la primera final del año de la Clase A del Procar 4000

Un grave accidente en la primera final de la temporada de la Clase A del Procar 4000 en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata involucró a Lucas Granja, Gastón Rossi y Luis Maggini Jr. en un cierre que paralizó los corazones de todos, ya que de milagro el tema no terminó en una tragedia.

En la definición de la carrera, Granja sufrió un toque de Rossi y se despistó. Totalmente fuera de control, su auto se dirigió hacia la zona donde había tres personas: el responsable de flamear la bandera cuadriculada, un periodista y un camarógrafo, quienes lograron apartarse a tiempo.

Segundos después, Rossi, que ya había cruzado la meta, fue embestido violentamente por Maggini Jr., impactando la parte trasera de su Chevrolet y dejando graves daños en el auto.

Luego de analizar la maniobra que derivó en el despiste de Granja, la decisión de los comisarios deportivos fue excluir a Rossi por considerarlo responsable de la maniobra que afectó a Granja en los metros finales. El bicampeón de la especialidad quedó oficialmente apartado de la clasificación de la final.

La palabra de Gastón Rossi por su exclusión luego de la primera final del año de la Clase A del Procar 4000

Sumido en la tristeza por los daños sufridos, el vigente campeón, Rossi, lamentó: “Más allá de todo, lo más importante es el auto. El resultado final es lo que menos me importa porque el auto se rompió muchísimo. La verdad es que estoy muy triste porque estamos complicados económicamente, y es una pena llegar con el auto así”, expresó consultado por Carburando. Sobre la maniobra con Granja, agregó: “Desde mi punto de vista se viene hacia mí, intenta por adentro con Pérez Bravo y cuando ve que no le da, abre y libera el volante. Afortunadamente, en el toque no salió nadie lastimado”.

En cuanto al desarrollo de la competencia, Emmanuel “Tiki” Pérez Bravo dominó la prueba de punta a punta y se adjudicó la victoria en la Clase A a bordo de su Chevrolet. El piloto celebró el triunfo. “Qué carrera, fue hermosa y la disfruté mucho”, destacó ante el micrófono de Carburando, y añadió: “Decidimos ir por una puesta a punto descargada (en cuanto a la aerodinámica) para jugármela por derecha y ver si podía tener la punta en la largada. Sabía que iba a tener que aguantar a Lucas y Gastón. Por suerte, se dio para nosotros”.

El Procar 4000 es fiscalizado por la Federación Metropolitana, que está bajo el ala de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y mantiene la esencia del TC de las últimas décadas con autos como las cupé Chevy, el Ford Falcon, Dodge GTX y Torino. En el arranque de la temporada hubo un buen parque con 28 coches en la Clase A y 26 en la Clase B, en la que este domingo los hermanos Santiago y Francisco Florio lograron el 1-2.

La presente temporada tiene 10 fechas y la próxima será el 29 de marzo, nuevamente en dicho escenario platense que albergará la mayoría de las carreras. Aunque, según informó Campeones, también visitarán el circuito de Concordia, y está la posibilidad de competir en Olavarría o Paraná y hasta incluso se estudia la variante de correr en Balcarce.

