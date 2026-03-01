El accidentado debut de Mick Schumacher en la IndyCar: terminó arriba de otro auto en la primera vuelta

*El accidente que dejó afuera a Mick Schumacher

El debut de Mick Schumacher en la temporada 2026 de la IndyCar terminó abruptamente tras un choque que lo obligó a abandonar en la primera vuelta en la carrera disputada en el circuito callejero de San Petersburgo, Estados Unidos. El alemán, hijo del séptuple campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, no fue responsable del incidente y hasta resultó perjudicado.

El hecho ocurrió después de una maniobra en la que Sting Ray Robb, del equipo Juncos Hollinger Racing, cerró el paso a Santino Ferrucci del A. J. Foyt Enterprises. La colisión contra las vallas de neumáticos implicó a ambos, y el monoplaza de Schumacher, que iba por detrás, impactó y terminó con la parte delantera sobre el auto de Ferrucci. Ninguno de los dos pilotos sufrió lesiones, pero ambos quedaron eliminados en el arranque de la competencia.

El piloto alemán de 26 años, actual miembro del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, disputó dos temporadas completas en Haas dentro de la Fórmula 1 y participó también en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) con Alpine. Mick Schumacher enfrentó así un comienzo inesperadamente adverso en su intento por consolidarse en la IndyCar. Su llegada a la disciplina había generado expectativa tanto por su apellido como por su búsqueda de nuevos desafíos tras perder su lugar en la máxima categoría del automovilismo internacional.

Pese al percance que generó su prematura deserción, de momento Schumacher se siente cómodo en esta incursión en la IndyCar: “Me entusiasmó de inmediato el auto y el estilo americano del automovilismo, que se caracteriza por ser más una competición pura y directa, y es precisamente este aspecto el que espero con ilusión. Y, por supuesto, tengo curiosidad por nuevas experiencias y siempre estoy interesado en ampliar mis horizontes. Para mí, comienza una nueva aventura aquí, y estoy deseando que empiece la temporada”.

Mick Schumacher no tuvo suerte en su debut en la IndyCar (@RLLracing)

Mientras tanto, la victoria en San Petersburgo quedó en manos del tetracampeón Álex Palou, quien mantuvo el liderazgo que la mayoría de los especialistas preveía y celebró su segunda victoria consecutiva en este circuito.

Palou, al volante de uno de los Dallara del equipo de Chip Ganassi, ejecutó una estrategia de neumáticos clave: partió con blandos nuevos, y adelantó en la salida al debutante Dennis Hauger (Dale Coyne Racing), ex compañero de Franco Colapinto en la Fórmula 2 en el equipo MP Motorport. Desde allí, el español gestionó la distancia con sus competidores directos, Scott McLaughlin (Penske) y Marcus Ericsson (Andretti), quienes arrancaron con neumáticos duros.

El primer relevo del piloto oriundo de Barcelona fue definitivo. Pese a usar neumáticos más propensos a la degradación, logró extender tres vueltas adicionales su primera tanda, una ventana que le permitió realizar entrar más tarde a boxes en relación con sus rivales para cambiar los neumáticos y asumir la punta tras la primera entrada a boxes.

Posteriormente, Palou trabajó para abrir una brecha necesaria con Ericsson y McLaughlin antes del último stint (tramo de carrera), que lo obligó a rodar con neumáticos duros usados frente a los blandos nuevos de sus rivales.

El español Álex Palou celebra tras ganar en el arranque de la temporada (Prensa IndyCar)

En ese giro estratégico, Palou llegó a establecer una diferencia de 14 segundos antes del último paso por boxes. Aunque Kyle Kirkwood (Andretti) aprovechó para realizar antes su cambio de neumáticos para posicionarse en segundo lugar a falta de 30 vueltas, sus esfuerzos se vieron limitados por la necesidad de ahorrar combustible, cediendo el podio a McLaughlin y Christian Lundgaard (Arrow McLaren), que finalizaron a 13 segundos del piloto español.

De este modo, Palou comenzó liderando el campeonato de la IndyCar, consolidando su condición de referencia en la categoría y reforzando las expectativas de un posible pentacampeonato.

Según estadísticas publicadas en el sitio oficial de la IndyCar, Palou (28 años) lleva un total de 99 carreras en la categoría, donde ganó en 20 ocasiones, una de ellas en las 500 Millas de Indianápolis, el año pasado. Suma 58 poles positions, en 58 competencias terminó entre los cinco primeros.

La próxima fecha del calendario de IndyCar se celebrará el 7 de marzo en el pequeño óvalo (una milla o 1,6 kilómetros) de Phoenix, donde Mick Schumacher tendrá una nueva oportunidad de demostrar el potencial que lo llevó a la élite del automovilismo mundial. Aunque también será un desafío para el alemán ya que nunca corrió en un trazado oval.