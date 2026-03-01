Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

El mediocampista inglés con último paso por Corea del Sur se sumará al plantel del Timao

Corinthians se prepara para sumar a su plantel a Jesse Lingard, mediocampista inglés de 33 años con una reconocida trayectoria en la Premier League y reciente paso por el FC Seoul de Corea del Sur. El arribo del futbolista se enmarca en la estrategia del club paulista de potenciar su equipo con futbolistas experimentados de Europa, una tendencia que cobró fuerza en el mercado sudamericano en los últimos años.

La directiva del Corinthians resolvió los aspectos financieros y administrativos vinculados al fichaje, según informó el medio ESPN. El club espera finalizar los trámites burocráticos durante el fin de semana, lo que permitirá oficializar la incorporación de Lingard antes del arranque de la etapa decisiva de la temporada. El mediocampista, quien llegó al aeropuerto de Guarulhos en la madrugada y fue recibido por el gerente Renan Bloise, deberá superar la revisión médica y podría firmar un contrato por una temporada con opción de extensión por otro año.

Jesse Lingard llega a Brasil como jugador libre proveniente del Seoul FC (EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Lingard debutó profesionalmente con el Manchester United y fue considerado una de las grandes promesas de la cantera de los Red Devils. Entre 2011 y 2022, el inglés disputó 232 partidos con el club y marcó 35 goles, participando en la obtención de títulos como la Europa League, la FA Cup y la Copa de la Liga. Su rendimiento lo llevó a ser convocado por Gareth Southgate para la selección inglesa, con la que jugó seis partidos y anotó un gol en el Mundial de Rusia 2018.

Tras perder protagonismo en el United, Lingard fue cedido a varios clubes ingleses, incluyendo West Ham y Nottingham Forest, antes de emigrar a Corea del Sur en 2024. Su paso por el FC Seoul concluyó en diciembre de 2025, lo cual lo dejó en condición de jugador libre y abrió la puerta para su llegada al fútbol brasileño. Antes de aceptar la oferta del Corinthians, Lingard rechazó propuestas de la MLS y de otros equipos sudamericanos, como el Clube do Remo, que no logró avanzar en las negociaciones.

El club paulista busca fortalecer su plantel de cara a los desafíos nacionales e internacionales. Actualmente, el Corinthians se ubica tercero en el Brasileirao y disputará la Copa Libertadores 2026 tras consagrarse campeón de la Copa de Brasil y de la Supercopa frente a Flamengo en diciembre. La incorporación de Lingard, quien tiene el pase en su poder, es vista por la directiva como una oportunidad en el mercado, destacando su experiencia en la Premier League y su capacidad para aportar jerarquía en momentos clave de la temporada.

Corinthians busca refuerzos en el fútbol europeo para encarar la Copa Libertadores (REUTERS/Craig Brough)

El mediocampista inglés se reencontrará en el Timao con Memphis Depay, con quien compartió vestuario en el Manchester United entre 2015 y 2017. La dupla europea podría representar un salto de calidad para el equipo dirigido por Dorival Júnior, que se prepara para enfrentar a Novorizontino en la semifinal del Campeonato Paulista, luego recibirá a Coritiba y visitará a Chapecoense en el Brasileirao.

El desembarco de Lingard generó expectativa entre la hinchada y los medios brasileños. Con este movimiento, el Corinthians apuesta por la experiencia internacional del mediocampista para encarar el tramo final de la temporada y los compromisos continentales. La llegada del inglés refuerza la tendencia de los clubes brasileños de buscar refuerzos en mercados europeos, una estrategia que apuesta a elevar el nivel competitivo del Brasileirao y generar beneficios a través del marketing.