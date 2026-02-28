Un campeón del mundo con Brasil en 1994 fue condenado a tres años de prisión por posesión ilegal de armas

Ronaldo y Viola besan la Copa del Mundo en 1994

El ex futbolista brasileño Paulo Sérgio Rosa, popularmente conocido como Viola, fue condenado a tres años de prisión por posesión ilegal de armas y municiones tras una sentencia emitida el pasado lunes en Santana de Parnaíba, en la región metropolitana de San Pablo.

La causa se originó en 2012, cuando la ex esposa de Viola presentó una denuncia que derivó en su detención por desobedecer una orden judicial. En aquel momento, las autoridades lo hallaron en posesión de armas restringidas, silenciador y cerca de 80 cartuchos de diversos calibres, incluyendo municiones para escopeta calibre 12.

Pese a la condena impuesta, la sanción fue sustituida por servicio comunitario que deberá cumplirse durante el mismo lapso. La sentencia también establece el pago de diez salarios mínimos según el valor vigente en aquella época. La decisión del juez Gustavo Nardi sostiene que las pruebas y la autoría resultaron inequívocas. Viola mantiene la posibilidad de apelar el fallo.

Paulo Sérgio Rosa

A lo largo de su trayectoria, vistió la camiseta de clubes como el Corinthians, Palmeiras, Santos y Vasco, además de integrar el Valencia CF en España y el Gaziantepspor en Turquía. Con la selección de Brasil, obtuvo el Mundial de 1994 y disputó la Copa América de 1993.

Paulo Sérgio Rosa nació en San Pablo el 1° de enero de 1969. Se desempeñó como delantero y tuvo una trayectoria destacada en el fútbol brasileño. Surgió de las divisiones inferiores del Corinthians, club con el que alcanzó notoriedad al marcar el gol decisivo en la final del Campeonato Paulista de 1988. Allí se consolidó como uno de los máximos goleadores del club, con 105 goles en 283 partidos.

Su carrera incluyó etapas en varios equipos importantes de Brasil y el exterior: Corinthians (1988-1995), con las conquistas de los títulos del Campeonato Paulista (1988, 1995) y la Copa de Brasil (1995), Valencia de España (1995-1996), siendo la contratación más cara del club en ese momento, Palmeiras (1996-1997), donde disputó 66 partidos y marcó 37 goles, Santos (1998-1999 y 2001), donde fue campeón de la extinta Copa Conmebol en 1998 y máximo goleador del Brasileirão ese año con 21 goles, Vasco da Gama (1999-2001), donde ganó la Copa Mercosur y el Campeonato Brasileño, ambos en 2000, y el Gaziantepspor turco (2002-2003), donde anotó 18 goles en 46 partidos de la Superliga Turca.

Paulo Sérgio Rosa

También jugó en otros clubes como Guarani, Bahia, Duque de Caxias, Angra dos Reis y Taboão da Serra en el tramo final de su carrera, que se extendió hasta 2015. Con la selección brasileña, formó parte del plantel que ganó la Copa del Mundo en 1994. Ingresó al minuto 106 de la final contra Italia que terminó 0-0 y se definió en tanda de penales en el estadio Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles. Sustituyó a Zinho en el momento cúlmine: fue su único partido disputado en esa cita mundialista.

Tras su retiro en 2015, tuvo varias apariciones en medios y participado en eventos relacionados con el fútbol, como partidos de exhibición y programas de televisión. Su figura sigue asociada al fútbol brasileño por su personalidad y por los momentos emblemáticos de su carrera.