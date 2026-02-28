Deportes

Sebastián Báez dio otra muestra de carácter en el Chile Open: venció a Alejandro Tabilo y avanzó a semifinales

El bonaerense se impuso por 7-6 y 6-1. En busca de un lugar en la definición, enfrentará al ítalo-argentino Luciano Darderi, que lo derrotó en los dos cruces entre ambos en lo que va del año

Sebastián Báez sirve sobre el
Sebastián Báez sirve sobre el polvo de ladrillo de San Carlos de Apoquindo (Fuente: Chile Open)

Sebastián Báez (52° del ranking mundial) prolongó su buen momento en el Chile Open al derrotar al local Alejandro Tabilo (42°) por 7-6 (2) y 6-1 en el duelo por los cuartos de final.

Con un tenis sólido y eficiente en los momentos clave, el bonaerense se impuso con autoridad ante un rival exigente, que además contó con el apoyo del público. Así avanzó a semifinales del torneo que cierra la gira sudamericana de polvo de ladrillo.

En busca de un lugar en la definición, Báez enfrentará al ítalo-argentino Luciano Darderi (21°), que derrotó al italiano Andrea Pellegrino (137°) por 6-3, 3-6 y 6-2.

La actuación de Báez este viernes en el Court Central Jaime Fillol fue una demostración de carácter y oficio. Tras un primer parcial parejo donde ambos tenistas intercambiaron punzadas desde el fondo, el argentino consiguió inclinar la balanza en el tie break con mayor solidez y precisión en los pasajes decisivos.

En ventaja, Sebita ganó en confianza y desde entonces fue absoluto dominador ante un Tabilo que se fue desinflando. Báez fue superior desde lo técnico y lo táctico, y mostró oportunismo para aprovechar sus oportunidades.

Esta victoria llega luego de un duro partido en octavos de final, instancia en la que había superado al local Cristian Garín (93°) por 7-6 (2), 1-6 y 7-5, en un duelo que lo exigió a fondo tanto física como mentalmente, y que evidenció la capacidad del argentino para responder en momentos de tensión.

Báez logró dar vuelta la página tras la prematura eliminación en el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo que había conquistado en sus dos ediciones anteriores. El argentino encontró ritmo y consistencia en Santiago, y se ilusiona con obtener su primera estrella en lo que va del año.

Sebastián Báez tuvo otra actuación
Sebastián Báez tuvo otra actuación convincente en Santiago (Fuente: Argentina Open)

Próxima parada: otra vez Luciano Darderi en semifinales

Con su victoria, Báez se medirá en semifinales al italiano nacionalizado argentino Luciano Darderi, segundo cabeza de serie del cuadro y quien también aspira a levantar su primer trofeo en la presente temporada.

El choque entre Báez y Darderi, previsto para este sábado no antes de las 19.10, promete emociones fuertes. Ambos ya se enfrentaron dos veces en este 2026 y el nacido en Villa Gesell se impuso en ambas: 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en el Australian Open y 7-6 (2) y 6-1 en el Argentina Open.

Ambos jugadores llegan con confianza luego de actuaciones convincentes y comparten el desafío de acceder a la final, donde podría haber presencia albiceleste si Francisco Cerúndolo (19°) se impone ante Yannick Hanfmann (81°) en la otra llave de semifinales, a partir de las 18.00.

Cerúndolo ya alcanzó las semifinales y firmó su victoria número 150 en el circuito ATP. Para Báez, la posibilidad de avanzar a la final en Chile le permitiría recuperar terreno en el ranking y confirmar su liderazgo sobre el polvo de ladrillo.

El ATP 250 de Santiago se juega en el club Universidad Católica, en el barrio San Carlos de Apoquindo, y reparte USD 700.045 en premios. Todos los partidos son televisados en vivo por Disney+.

