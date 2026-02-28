La “Ley Vinicius” que analiza implementar la FIFA tras la acusación de racismo contra el argentino Gianluca Prestianni

El cruce entre Vini Jr. y Gianluca Prestianni generó debate en el mundo del fútbol (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

La International Football Association Board (IFAB) y la FIFA decidieron intensificar su respuesta ante los actos de racismo en el fútbol al aprobar una nueva regla que prohibirá a los jugadores cubrirse la boca durante las conversaciones con un rival en el campo. Esta medida en estudio, conocida extraoficialmente como ‘ley Vinícius’, podría ser implementada antes de la próxima Copa Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, y responde a la preocupación creciente por conductas racistas y episodios recientes que han situado el combate a la discriminación como prioridad en la agenda regulatoria del fútbol internacional.

“La IFAB también acordó que se realizarán consultas para desarrollar medidas en los casos en que (...) los jugadores se cubran la boca cuando se enfrentan a los oponentes durante los partidos”, informaron a través de una circular los entes que rigen al fútbol internacional y el reglamento este sábado en Gales, donde se celebró la 140ª Reunión General Anual en la que se aprobó un paquete de medidas que regirán desde el Mundial.

Aunque no se brindó más información al respecto, la medida implicaría que el árbitro sancione con tarjeta amarilla a quienes se tapen la boca al dirigirse a un oponente, lo que refleja el peso específico que el caso del brasileño Vinícius Júnior adquirió en la reivindicación contra el racismo. La finalidad central de la nueva norma es evidenciar cualquier gesto o expresión que incurra en faltas de conducta, incluidas las manifestaciones racistas, y sancionar a los responsables sin que puedan ocultarse con la mano, prendas u otros objetos. La FIFA subrayó en la asamblea que su compromiso para erradicar este tipo de incidentes es absoluto: “No hay lugar para los racistas en el fútbol”. Se prevé que la tarjeta amarilla sea solo el primer escalón en la futura estrategia sancionadora.

El caso de Vinícius Junior abrió un debate reglamentario en FIFA (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

En el mismo punto, la IFAB apuntó que la asamblea trató también el abandono de Senegal durante la final de la Copa África. Se acordó iniciar consultas para definir respuestas reglamentarias en casos donde un equipo abandone el campo como protesta a decisiones arbitrales, analizando la figura tanto de los jugadores como de quienes instiguen estas acciones.

En cuanto a los penales, siguiendo la circular 31 emitida en junio de 2025, se ratificó el procedimiento ante el “doble toque” accidental por parte del lanzador –como sucedió en el caso de Julián Álvarez–. La IFAB aclaró: 1) Si el jugador involuntariamente toca la pelota con sus dos pies en la ejecución, el tiro se repetirá; 2) Si el doble toque es deliberado, se concederá un tiro libre indirecto (a menos que el árbitro conceda ventaja cuando beneficie claramente al equipo defensor). En tandas de penales, se repetirán o se registrarán como fallados según ambos casos.

En cuanto al paquete de medidas aprobadas para mejorar el ritmo de los partidos y reducir la pérdida de tiempo, se destaca que, si el árbitro percibe demora deliberada en los saques de banda o de meta, se activará una cuenta regresiva visual de cinco segundos; si el saque no se efectúa en ese intervalo, corresponderá al equipo contrario o se concederá un córner según el caso.

UEFA publicó la imagen del doble toque de Julián Álvarez en el penal ante Real Madrid

Respecto a la gestión del tiempo en sustituciones, los jugadores dispondrán de diez segundos para abandonar el campo tras la señalización del cambio. Si exceden ese tiempo, el nuevo jugador solo podrá entrar tras la primera interrupción posterior, una vez transcurrido un minuto de juego real. Por otra parte, la IFAB resolvió que en caso de lesión que provoque la interrupción del juego, el futbolista afectado deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto completo después de la reanudación.

El protocolo del sistema VAR incorporará tres modificaciones destacadas. Ahora será posible revisar segundas amarillas erróneas, así como casos de identificación equivocada de jugadores al sancionar acciones que impliquen tarjeta amarilla o roja. Desde la IFAB también se habilita la corrección de errores claros en la determinación de saques de esquina o de puerta, pero la condición es que no se altere el flujo del partido ni se pierda tiempo en la revisión. Se mantienen debates sobre la pertinencia de no poder revisar igualmente la primera tarjeta amarilla, lo que algunos consideran un posible vacío que puede afectar la justicia disciplinaria.