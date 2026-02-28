Deportes

Facundo Díaz Acosta jugará la final del AAT Challenger Tigre II

El porteño se medirá este domingo con el español Miguel Damas en busca de coronarse en el certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis. Cómo ver el partido

Facundo Díaz Acosta se clasificó
Facundo Díaz Acosta se clasificó para la final del AAT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

El argentino Facundo Díaz Acosta se clasificó a la final del AAT Challenger edición Tigre II al derrotar al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza y este domingo irá en busca del título frente al español Miguel Damas. El encuentro comenzará a las 13:00, con televisación de TyC Sports.

Díaz Acosta, actualmente ubicado en el puesto 278 del ranking mundial, intentará conquistar su sexto título Challenger y el primero en suelo argentino. En semifinales, el porteño de 26 años logró revertir un partido complejo ante Guillén Meza (205°) y se impuso por 3-6, 7-6(4) y 6-2.

Exigido al máximo tras las dos horas y 50 minutos de batalla que necesitó para sellar su pase a la definición, el zurdo analizó: “Muy contento por sacar el partido adelante. En un momento estuvo muy negro, pero me pude mantener firme en ese tramo duro. Vine esta semana pensando más en el partido a partido, no tanto en cómo venía antes, y voy a seguir con esa mentalidad. La gente me apoyó siempre, me dieron aliento y me mantuvieron arriba”.

Sobre su próximo rival, agregó: “Contra Miguel Damas no jugué nunca. Esta semana compartimos un entrenamiento, después veremos cómo planteamos el partido”.

Miguel Damas definirá el título
Miguel Damas definirá el título del AAT Challenger edición Tigre II ante el argentino Facundo Díaz Acosta (Crédito: Prensa AAT)

Miguel Damas (303°), nacido en Madrid hace 26 años y sin títulos ATP Challenger hasta el momento, superó a la joven promesa alemana de 17 años Diego Dedura Palomero (311°) por 6-4, 4-6 y 7-5 para meterse en la final.

Con la satisfacción de haber alcanzado su primera definición en esta categoría, el español analizó: “Vengo de jugar en canchas duras en Tenerife y esta era una buena oportunidad para venir a Argentina, con dos torneos seguidos acá. Me habían hablado muy bien de ellos. La primera semana intenté hacer lo mejor posible, pero perdí un partido muy duro, en el que tuve dos match points. Seguí entrenando al máximo estos días, a pesar de haber venido sin mi equipo de trabajo. Tuve buenos partidos, estuve concentrado en cada uno y estoy haciendo las cosas bien”.

Además, se refirió al crecimiento del tenis de su país sobre canchas duras: “Los jugadores españoles estamos evolucionando mucho. Cada vez jugamos mejor en cemento. Yo me crié en Madrid, sobre canchas duras, y siempre intenté ser agresivo y dominante. Es lo que vengo trabajando estos años y lo que intento mostrar en cada partido”.

Cabe destacar que el último domingo, en el AAT Challenger edición Tigre I, el argentino Guido Justo se consagró campeón tras vencer en la final al correntino Lautaro Midón por 4-6, 6-3 y 6-0.

Kestelboim y Carou campeones

El argentino Mariano Kestelboim y el uruguayo Ignacio Carou se consagraron campeones de dobles al vencer en la final a los locales Valentin Basel y Franco Ribero por 7-6(4) y 6-4.

Para Kestelboim, nacido tenísticamente en el Club Náutico Hacoaj, significó su noveno título en la especialidad y el tercero en la temporada, tras alcanzar los trofeos en el AAT Challenger edición Tigre I y el AAT Challenger.

Para Carou fue su quinta conquista y la segunda del 2026. Levantó la corona en el Challenger 125 de Rosario.

De la premiación participaron Gastón Brum, director ejecutivo de la AAT; Martín Erdei, representante de la comisión directiva de tenis del Club Náutico Hacoaj; y Alejandro Kronik, integrante de la comisión directiva de la institución.

