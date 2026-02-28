Escándalo en la NFL: un jugador le fue infiel a su novia el mismo día que le propuso matrimonio

Tez Johnson se estrenó en la NFL durante la pasada temporada

El receptor abierto de los Tampa Bay Buccaneers, Tez Johnson, no tuvo una buena temporada después de ser seleccionado en la séptima ronda del Draft de la NFL 2025 y, en el inicio de este nuevo año, el joven de 23 años está en las primeras planas de los medios del corazón por un hecho extradeportivo. Su antigua prometida Laila Thompson-Wainer, empleada a tiempo parcial de los Seattle Seahawks, denunció que él le fue infiel el mismo día que le propuso matrimonio.

El pasado sábado 21 de febrero se cumplió un año de la romántica propuesta de Johnson y, a propósito del aniversario cumplido de aquella fecha, Thompson-Wainer grabó un video para sus más de 200.000 seguidores en TikTok, que se extendió por casi cinco minutos, para explicar cómo pasó de tener un día soñado a encontrar mensajes comprometedores del atleta con su ex novia. “Hace un año me comprometí y después supe que él me engañó el mismo día que me propuso matrimonio. Así que pensé que podríamos reflexionar juntos sobre el 21 de febrero. No es broma. No sé por qué me río. En realidad no tiene gracia. Fue realmente traumático”, fueron sus primeras palabras para presentar la grabación.

En la descripción de la publicación, una de las empleadas del vigente campeón del Super Bowl comunicó que expuso su historia en busca de “sanación y verdad” para que otras mujeres se sientan valoradas: “Me encanta tener este tipo de conversaciones y espero poder seguir usando esta plataforma para crear una comunidad segura”.

A continuación, ella recordó algunos detalles de ese día, como su recorrida por un zoológico de reptiles junto al estilista y el hijo del novato. Luego, regresaron al departamento que compartían en el condado californiano de Orange County y se dirigieron a un lugar ubicado en las colinas. “Él se arrodilló y me puso el anillo en el dedo. Recuerdo decir: ‘Me duelen las mejillas de tanto sonreír’. Estaba muy feliz. Recuerdo pensar: ‘Este va a ser uno de los días más felices de mi vida’. Fuimos a la playa, hicimos una pequeña sesión de fotos y las imágenes quedaron preciosas. Luego, fuimos a cenar sushi para celebrar el compromiso y regresamos al departamento”, relató.

A continuación, la joven expuso una serie de mensajes a través de capturas de pantalla. Afirmó que Tez Johnson le mandó un mensaje ese viernes 21 de febrero de 2025 a las 9:11 AM a su ex novia con el siguiente mensaje: “Necesito tu garganta”. Según la mujer, más de 12 horas después de ese comentario, el deportista le envió una nueva misiva a esa misma señorita, en la que le preguntó cuándo se iban a poder ver para tener relaciones sexuales. “Ahora, sabiendo lo que sé, este fue el cronograma de su día: se despertó y le mandó un mensaje a su ex novia. Es asqueroso, así que no voy a repetir esas palabras. Luego pasó el mismo día que yo y se arrodilló, me propuso matrimonio, nos comprometimos para toda la vida. Fuimos a cenar por el compromiso, todo eso que termino de contar. Y al volver de la cena, él le vuelve a escribir a ella”, señaló Laila Thompson-Wainer, quien sostuvo su discurso sin emocionarse y exhibiendo que se trata de un episodio del pasado en su vida.

Así habían divulgado su compromiso Laila Thompson-Wainer y Tez Johnson en redes sociales

Tuvo duras palabras para definir la personalidad de su anterior pareja: “Por alguna razón, engañas antes y después de proponer matrimonio, por la mañana y por la noche. Eso es algo que nunca voy a entender. Ya me rendí en tratar de entender cómo alguien puede ser tan malvado. Creo que tienes que ser un sociópata, y eso es todo al final del día“. En este sentido, dejó una inquietante afirmación sobre los detalles detrás de la separación entre ambos: ”Hay mucho que decir sobre ese hombre, y la historia saldrá a la luz eventualmente".

La coordinadora de Operaciones Comunitarias de los Seahawks expresó que ha recibido críticas por publicar su experiencia con el jugador de los Tampa Bay Buccaneers, pero hizo oídos sordos a esas opiniones para intentar causar un impacto en las personas que pasan por situaciones similares: “Si tuve que tener al diablo disfrazado de prometido y pasar por eso, entonces déjenme aprovechar la experiencia con un hombre malo para promover conversaciones sobre sanación y crear una comunidad de mujeres. Eso es lo que quiero hacer. Eso es para lo que quiero que sea esta plataforma: sanación. Si puedo hacer que una persona se sienta vista, escuchada o comprendida, entonces he cumplido mi propósito, y por eso comparto esto hoy. No te atrevas a intentar silenciarme de nuevo”.

Sin embargo, esta situación cambió su vida y la manera de entender el comportamiento de las personas en los vínculos amorosos: “Siento el peso de la tristeza de cuando creía que la gente era inherentemente buena. Pasé 23 años de mi vida creyendo siempre en la bondad de las personas, y siento que en el último año, una de las lecciones más grandes que he aprendido es que hay personas malvadas allá afuera. Hay personas falsas, hay mentirosos, y yo nunca me había topado con eso, y eso es un privilegio. Durante 23 años no me crucé con eso”.

En su primera temporada, Tez Johnson sumó minutos debido a diversas lesiones de sus compañeros con un total de 16 encuentros jugados, ocho de ellos como titular. Acumuló 28 recepciones con un acumulado de 322 yardas y la anotación de cinco touchdowns con los Tampa Bay Buccaneers, que no clasificaron a los playoffs.