El brutal accidente del argentino Baltazar Leguizamón en Nascar por un problema en sus frenos: los gestos de dolor al salir del auto

Perdió el control de su Chevrolet Camaro del equipo Barrett y fue retirado en ambulancia

Baltazar Leguizamón no tuvo un debut deseado en la NASCAR O’Reilly Series en el Circuito de las Américas (COTA), de Austin. En el marco de su primera presentación en la categoría, el arrecifeño tuvo un accidente en el arranque de la temporada 2026. A bordo del Chevrolet Camaro del equipo Barrett-Cope Racing, el argentino tuvo que abandonar la carrera tras estamparse contra los muros por una falla en sus frenos.

Al llegar a la vuelta 34 de las 65 pautadas, Leguizamón siguió de largo en la curva 1 posterior a la recta principal y se estrelló contra las contenciones de forma brutal con el costado de su auto. “Problema de frenos. Es lo que se está reportando. Están confirmando directamente desde el equipo que se quedó sin frenos. Puedo confirmar que fue un tema de frenos. Balta está bien”, informó automáticamente uno de los comentaristas de la transmisión oficial de la carrera.

El argentino, que marchaba en la 35° ubicación luego de largar 37°, tuvo que ser atendido rápidamente por los auxiliares médicos. Luego de varios minutos en el que lo estaban revisando, lograron que el piloto de 25 años pudiera salir por la ventana con su ayuda. No obstante, se mostró considerablemente dolorido, al punto de que se tomó unos segundos para apoyar la cabeza en el techo del coche. Cuando se marchaba caminando por sus propios medios, el corredor se tomó su brazo izquierdo.

“Ayer en el único entrenamiento nos quedó todo mal, hoy esperamos ir por un camino diferente para que me permita avanzar”, comentó Baltazar Leguizamón después de los ensayos de la jornada del viernes en sus redes sociales. A pesar de que intentó cambiar el rumbo en la clasificación, donde quedó en el 37° lugar, el argentino no pudo completar la carrera por el accidente que tuvo en la curva 1 por el fallo de frenos.

El fuerte gesto de dolor de Baltazar Leguizamón luego de su accidente

A pesar de que su debut terminó con un accidente, Baltazar Leguizamón se convirtió en el primer piloto argentino en disputar de forma oficial en la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series. Con 25 años, el arrecifeño suma cinco años de experiencia en el automovilismo norteamericano. En 2018 obtuvo el campeonato de Fórmula Atlantic y, un año más tarde, el subcampeonato de Fórmula 3 Americas. Previamente logró triunfos en F4 Sudamericana; tras la interrupción provocada por la pandemia, consolidó su perfil internacional con podios y victorias en Top Race y en pruebas fiscalizadas por la ACTC en la Argentina.

En 2025, firmó su debut en NASCAR a través de la Xfinity Series el 1 de marzo, compitiendo con un Chevrolet Camaro del equipo Joey Gase Motorsports en el Circuito de las Américas, el mismo trazado que utiliza la Fórmula 1. Una falla eléctrica lo obligó a abandonar, pero le permitió ingresar al ambiente y dejar de ser un desconocido en el paddock estadounidense. Además, durante una jornada de evaluación en el Florence Motor Speedway, en Carolina del Sur, completó más de 80 vueltas con ritmo consistente.

Baltazar Leguizamón, el piloto argentino que marcó un hito para el automovilismo nacional en Nascar (@baltaleguizamon)

El propio Leguizamón destacó la importancia de este ensayo. “El equipo quedó muy conforme con mi desempeño. Dimos más de 80 vueltas con un ritmo muy parejo, lo que fue fundamental para que la NASCAR evalúe mi habilitación para competir en óvalos cortos”, comentó en una entrevista con Infobae. En ese entonces, agregó: “El equipo ya se le notificó a la NASCAR para que me habiliten la licencia de óvalos cortos para que este año poder competir con licencia”.

La actividad de Leguizamón continuará en marzo en el Martinsville Speedway —uno de los óvalos más representativos de NASCAR—, correrá en mayo en Watkins Glen International y cerrará el ciclo en Miami. El proyecto prevé la participación en al menos diez competencias, requisito fundamental para acceder a la licencia completa y consolidar su proyección en la categoría.

El vehículo con el número 30 con el que compite Baltazar Leguizamón en el Nascar (@baltaleguizamon)