Quién es el argentino que pisará fuerte en la NASCAR en 2026

Leguizamon, otro argentino en la élite del automovilismo

Baltazar Leguizamón hará historia al convertirse en el primer piloto argentino en competir oficialmente en varias carreras de NASCAR durante la temporada 2026. Su presencia en la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, segunda división de la categoría, representa un avance para el automovilismo argentino, que suma así una figura nacional a una de las categorías más exigentes y emblemáticas del deporte motor en Estados Unidos.

La participación de Leguizamón, de 25 años, será junto a Barrett-Cope Racing, una estructura recientemente conformada y dirigida por Stanton Barrett, Derrike Cope, Elyshia Cope y Kevin Cope. El piloto contará con el Chevrolet Camaro número 30, impulsado por motores de Earnhardt-Childress Racing, y recibirá el respaldo técnico e ingenieril de Team Chevy, sumando además el apoyo de fábrica de Brembo Racing Brakes.

El asesoramiento técnico de Bruno Santoro será clave para optimizar el sistema de frenos en distintos tipos de pistas. Esta integración técnica busca asegurar el mejor rendimiento del vehículo tanto en circuitos mixtos como en óvalos.

Está previsto que Leguizamón debute en febrero de 2026 en el Circuit of the Americas, uno de los escenarios más reconocidos del calendario estadounidense. La agenda continuará en marzo en Martinsville Speedway, uno de los óvalos más emblemáticos de NASCAR, seguido por Watkins Glen International en mayo, antes de cerrar la temporada en Miami.

Su número será el 30

El objetivo de Leguizamón es disputar al menos diez carreras a lo largo del año y obtener la licencia completa, un requisito fundamental para consolidar su continuidad y su proyección dentro de la categoría.

La estrategia del proyecto prioriza la experiencia en óvalos para favorecer una trayectoria prolongada en NASCAR. Derrike Cope expresó su satisfacción por trabajar con el piloto argentino al manifestar: “Estoy muy satisfecho de poder trabajar con Baltazar durante la temporada 2026 de la O’Reilly Auto Parts Series. Es un piloto de circuitos mixtos muy logrado y una persona decidida, con un enorme deseo de triunfar en NASCAR. Juntos vamos a brindarle todos los elementos necesarios para que pueda mostrar su talento frente a algunos de los mejores pilotos del automovilismo”.

Stanton Barrett, propietario y piloto del equipo, también celebró la llegada de Leguizamón: “Me entusiasma que nuestra visión como equipo se haya concretado con la oportunidad de construir una estructura sólida que acompañe la llegada de talento argentino como Baltazar y le permita desarrollar una carrera exitosa en NASCAR. Derrike y yo esperamos poder acompañarlo y brindarle el equipamiento necesario para ser competitivo en la apasionante O’Reilly Series”.

La etapa actual de Leguizamón en el automovilismo estadounidense llega tras cinco años de experiencia en ese país, donde fue campeón de Fórmula Atlantic, subcampeón de Fórmula 3 Americas y campeón de Endurance LMP3, además de ganador en F4 U.S. Championship. En Argentina sumó victorias y podios en Top Race y en competencias fiscalizadas por la ACTC, lo que refuerza su desarrollo internacional.

En 2025, Leguizamón hizo pie en el universo NASCAR, incluyendo su debut en la Xfinitty Series y una jornada de evaluación en el Florence Motor Speedway, un óvalo corto en Carolina del Sur. “El equipo quedó muy conforme con mi desempeño. Dimos más de 80 vueltas con un ritmo muy parejo, lo que fue fundamental para que la NASCAR evalúe mi habilitación para competir en óvalos cortos”, explicó el piloto tras esa experiencia, decisiva para avanzar en el proceso de obtención de licencias.

El fenómeno NASCAR vive una etapa de expansión internacional, respaldado por una audiencia de grandes dimensiones y una creciente presencia en plataformas digitales. La integración de figuras latinoamericanas como Leguizamón ilustra este contexto de apertura e intensifica el vínculo entre el automovilismo regional y los principales escenarios estadounidenses.