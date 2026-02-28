De Simone Biles a Michael Phelps: 10 deportistas de élite que pusieron la salud mental en primer plano

Atletas de distintas disciplinas muestran que priorizar el bienestar psicológico es compatible con el éxito

Hablar sobre la salud mental en el deporte dejó de ser un tema silenciado entre quienes se desempeñan en la élite.

En la actualidad, varios referentes han expuesto sus propios desafíos psicológicos, evidenciando el impacto de la presión, el miedo al fracaso y la atención pública permanente.

Los siguientes casos ilustran cómo, a través del autocuidado y la búsqueda de ayuda profesional, es posible superar barreras invisibles y transformar la experiencia deportiva.

1. Ilia Malinin

Ilia Malinin pone en primer plano la salud mental como parte fundamental del éxito deportivo

El patinador olímpico llegó a los Juegos Olímpicos de 2026 como una de las figuras más prometedoras y su destreza para realizar un backflip sobre el hielo fue clave para que Estados Unidos obtuviera la medalla de oro en la prueba por equipos.

Sin embargo, dos caídas graves durante su presentación del 13 de febrero lo relegaron al octavo puesto en la competencia individual, impidiéndole subir al podio en la categoría en solitario.

Tras su participación, el apodado “quad god” reconoció que, a pesar del respaldo recibido por parte de atletas como Steph Curry, Simone Biles y Tom Brady, la presión externa pudo haber afectado su rendimiento. “Creo que fue definitivamente mental”, expresó a NBC, subrayando que los Juegos Olímpicos “no son como ninguna otra competencia”.

En una publicación realizada el 16 de febrero en Instagram, Malinin profundizó sobre su estado emocional y la carga que supone competir en el máximo escenario deportivo. “En el escenario más grande del mundo, incluso quienes parecen más fuertes pueden estar librando batallas invisibles por dentro”, escribió.

El patinador remarcó que hasta los recuerdos más felices pueden verse afectados por el ruido y que el odio en línea ataca la mente, provocando miedo y alimentando la presión, lo que puede desembocar en un colapso inevitable. “Esta es esa versión de la historia”, concluyó, anticipando que compartiría más detalles el 21 de febrero.

2. Simone Biles

a gimnasta Simone Biles visibiliza la importancia de la salud mental en el deporte olímpico

La gimnasta Simone Biles se retiró de la final por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio el 27 de julio de 2021, al confesar que atravesaba un momento delicado de salud mental y sufría “the twisties”, un bloqueo que le impedía orientarse con seguridad en el aire durante sus rutinas.

Señaló que, a diferencia de otras ocasiones en las que suele perseverar pese a las dificultades, ahora prefirió priorizar el bienestar del equipo para no poner en riesgo la medalla.

Durante esa jornada, la atleta describió un día marcado por el estrés y la ansiedad, con entrenamientos matutinos y una larga espera de más de cinco horas que la dejó temblorosa y sin poder descansar. “Nunca me había sentido así en este punto de una competencia”, relató.

Intentó relajarse y disfrutar durante el calentamiento, pero al salir a la pista reconoció que su mente no estaba en condiciones y decidió dejar que sus compañeras asumieran el desafío.

Tras la salida de Biles, Jordan Chiles, Suni Lee y Grace McCallum lograron obtener la medalla de plata para el equipo estadounidense. Biles consideró que lo mejor era dar un paso al costado, enfocarse en su bienestar emocional y confiar en la capacidad de sus compañeras. “Sabía que lo harían increíblemente bien”, manifestó, y añadió que, aunque estaban preocupadas y con emociones a flor de piel, solo necesitaban la seguridad de que todo saldría bien. Finalmente, celebró que lograron el objetivo sin ella y se consagraron medallistas olímpicas.

Dos años después de aquel episodio, Biles aseguró a sus seguidores que se encontraba mucho mejor en el manejo de su salud mental, gracias a un proceso terapéutico constante. “Voy una vez por semana, casi dos horas”, compartió en una historia de Instagram en 2023. Reconoció que ha enfrentado múltiples traumas y valora la oportunidad de trabajarlos y avanzar en su recuperación.

En los Juegos Olímpicos de 2024, Biles regresó a la competencia y consiguió cuatro medallas.

El proceso de Jordan Chiles evidencia que la terapia es fundamental en el alto rendimiento

3. Jordan Chiles

La también gimnasta Jordan Chiles, compañera de Biles, atravesó una etapa de dudas tras una mala actuación y llegó a considerar abandonar la disciplina.

Chiles relató a PEOPLE que el acompañamiento profesional fue decisivo para recuperar la confianza: “Es válido pedir ayuda”, subrayó. El respaldo psicológico la ayudó a reencontrar su pasión y equilibrio en la competencia.

4. Michael Phelps

La historia de Michael Phelps promueve el diálogo abierto sobre salud mental en el alto rendimiento

El nadador olímpico se ha consolidado como uno de los defensores más visibles de la salud mental, compartiendo abiertamente sus vivencias con la ansiedad y la depresión.

En una entrevista de 2022, Phelps reveló que la “terapia le salvó la vida”, relatando cómo, tras su segundo arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2014, atravesó una profunda crisis personal. “Fue el punto más bajo al que he llegado — sentí que no quería seguir vivo”, confesó.

Durante ese periodo, Phelps experimentó una sensación de desesperanza tan intensa que pensó que la mejor salida era acabar con su vida, convencido de que solo provocaba dolor a quienes lo rodeaban y a sí mismo. Fue entonces cuando tomó la decisión de buscar ayuda profesional.

El ganador de 23 medallas olímpicas de oro dio un giro en su forma de cuidarse y se internó en un centro de tratamiento. A partir de esa experiencia, continuó con sesiones de terapia, reconociendo el impacto positivo que tuvo en su bienestar.

En mayo de 2023, expresó que no sabía qué esperar de la terapia, pero llegó a un punto en el que solo deseaba sentirse mejor, sin importar las opiniones ajenas: “Si existen 100 caminos distintos que puedo tomar, voy a probar cada uno de ellos”.

5. Chloe Kim

La decisión de Chloe Kim de compartir sus luchas emocionales impulsa el debate sobre salud mental en el deporte

La snowboarder olímpica relató en enero de 2022 cómo fue su regreso a casa tras conquistar la medalla de oro en halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y enfrentarse a una intensa exposición mediática.

Kim confesó que, al regresar, arrojó su medalla a un tacho de basura en la casa de sus padres. “Odiaba la vida”, declaró a TIME, aludiendo al hecho de que ni siquiera podía ir a restaurantes en su propia comunidad sin ser abordada por desconocidos.

En sus palabras, la situación le generó enojo y agotamiento. “Solo quería un día en el que me dejaran en paz. Y es imposible. Agradezco que todos me quieran y me apoyen, pero ojalá la gente pudiera entender lo que atravesé hasta ese momento”, expresó.

Kim recordó que muchos la juzgaban: “Todos decían: ‘La acabo de conocer y es una cretina.’ No lo soy. Acababa de pasar los dos meses más agotadores de mi vida y, apenas llegué a casa, ya me estaban molestando. Solo quería comprar mi maldito sándwich de jamón y queso e irme”.

Frente a estas dificultades, Kim buscó recursos para afrontar los desafíos de ser una atleta de elite, incluyendo la terapia, que describió como “liberadora”. “Poder sacar esas cosas que guardas en ese rincón secreto del corazón ayuda mucho… Ahora me siento mucho más en paz”, aseguró.

En abril de 2022, Kim anunció que haría una “pausa” en el snowboard durante 2023 para priorizar su salud mental. Que necesitaba “reiniciarse” tras un año olímpico tan intenso, y quería disfrutar el momento y volver cuando realmente se sintiera preparada. Aunque la pausa era temporal, su objetivo seguía siendo competir por una tercera medalla.

Actualmente, Kim se encuentra compitiendo en Milán.

6. Naomi Osaka

Naomi Osaka prioriza su salud mental al retirarse de conferencias de prensa en torneos internacionales

La tenista Naomi Osaka, dos veces campeona del Abierto de Australia, anunció antes de Roland Garros 2021 que no participaría en conferencias de prensa para cuidar su salud mental.

Explicó que las ruedas de prensa suelen ignorar el bienestar de los deportistas y generan dudas o malestar, por lo que decidió no exponerse más a esa dinámica.

Osaka compartió que presenciar a atletas desmoronarse ante la prensa tras una derrota refuerza su idea de que ese entorno es perjudicial. Aunque aceptó que pagaría las multas correspondientes, manifestó su deseo de que las organizaciones revisen estas exigencias y que el dinero recaudado se destine a causas de salud mental.

Después de ser multada con $15.000 tras su victoria en primera ronda, Osaka se retiró del torneo y pidió en redes sociales que las reglas sean más justas.

Ha seguido hablando abiertamente sobre su proceso personal, incluyendo la depresión posparto tras el nacimiento de su hija Shai y las dificultades con los comentarios negativos en redes sociales.

7. Gracie Gold

Gracie Gold evidencia que el bienestar emocional es clave para disfrutar y crecer en el deporte

La bicampeona estadounidense de patinaje artístico anunció en 2017 una pausa en su carrera para buscar ayuda profesional, tras enfrentar dificultades emocionales y alimentarias. “Mi pasión por el patinaje sigue, pero necesito fortalecerme antes de volver a competir”, declaró a USA Today.

Recibió tratamiento por ansiedad, depresión y un trastorno alimentario. Regresó a las pistas en 2020 y sorprendió en el Campeonato Nacional de 2021.

En enero de 2024, previo al lanzamiento de su libro Outofshapeworthlessloser: A Memoir of Figure Skating, F------ Up, and Figuring It Out, relató a PEOPLE su crisis de salud mental, el impacto de un trastorno alimentario y una agresión sexual sufrida por parte de otro patinador.

Actualmente, no compite en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero aporta como analista en las transmisiones del evento.

8. Kevin Love

Kevin Love comparte cómo su vivencia personal motivó la creación de un programa de apoyo infantil

El ala-pívot de Miami Heat, Kevin Love, fundó en 2018 el Kevin Love Fund para sensibilizar sobre la salud mental infantil, motivado por un artículo en The Players’ Tribune donde relató un ataque de pánico en pleno partido.

Love reveló que ha lidiado con ansiedad y depresión desde pequeño. En 2019, compartió con PEOPLE: “Ha sido un año muy difícil fuera de la cancha. La gente no sabe todo, pero sí lo suficiente para identificarse.”

El jugador destacó la importancia de que padres e hijos comprendan estos problemas y por qué decidió enfocarse en los niños con su fundación.

En 2024, como padre de dos hijas, Love afirmó a PEOPLE: “Cuidarme no es solo por mí, sino por crear un entorno sano para los que me rodean.” Subrayó que priorizar su salud mental lo ayuda a ser mejor padre, pareja y persona.

9. Tacko Fall

Tacko Fall recuerda que la sonrisa en la cancha no siempre refleja la realidad interna de los jugadores

El exjugador de la NBA, Tacko Fall, conversó con PEOPLE en mayo de 2020 sobre cómo cuidó su salud mental durante la pandemia de COVID-19.

Explicó que la imagen pública de los deportistas suele ocultar sus dificultades emocionales: “Solo nos ven en la cancha, divirtiéndonos y sonriendo, pero eso puede ser agotador.”

Añadió que muchas personas, fuera de su rutina habitual, experimentaron el encierro con desánimo: “Estar en casa puede resultar algo deprimente.”

10. Brandon Marshall

El ejemplo de Brandon Marshall, luciendo el 54 en su camiseta, fomenta la educación y el apoyo en salud mental en el entorno deportivo Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

El exjugador de fútbol americano Brandon Marshall relató a PEOPLE en 2021 que, al inicio de su carrera en la NFL, solía mostrar comportamientos impulsivos. Marshall recordó: “Los errores tontos que cometí en la universidad y las cosas que dije en los medios me llevaron a buscar ayuda profesional.”

En 2011, ingresó a un programa ambulatorio en McLean Hospital de Massachusetts, donde recibió el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Tras esta experiencia, fundó Project 375, una iniciativa enfocada en la educación, el apoyo y el tratamiento en salud mental.

Estos relatos de atletas de distintas disciplinas evidencian un cambio de paradigma: pedir ayuda y priorizar el bienestar psicológico se han convertido en herramientas clave para fortalecer los vínculos, crecer y disfrutar del deporte sin renunciar a la salud mental.