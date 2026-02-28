Deportes

Cómo sigue la agenda de partidos en Boca Juniors después del empate ante Gimnasia de Mendoza: cómo quedó en la tabla de posiciones

El Xeneize dejó atrás el cruce contra el Lobo mendocino y pensará en el duelo de este miércoles ante Lanús, que viene de ser campeón de la Recopa Sudamericana

Guardar
Miguel Merentiel, autor del gol
Miguel Merentiel, autor del gol de Boca Juniors ante Gimnasia de Mendoza (Fotobaires)

Boca Juniors empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por la 8ª fecha del Torneo Apertura. El elenco local comenzó perdiendo tras el tanto de Luciano Paredes a los 15 minutos del primer tiempo e igualó Miguel Merentiel a los 41 de la parte inicial. De esta manera, sumó su cuarto partido sin victorias por el certamen doméstico y acumula 9 puntos en la Zona A.

El Xeneize volverá a jugar el próximo miércoles en el estadio Néstor Díaz Pérez desde las 21:00 ante Lanús por el cruce pendiente de la séptima jornada, que se había aplazado porque se le superponía al Granate con la disputa de la Recopa Sudamericana. Será el primer partido del cuadro local en La Fortaleza, luego de imponerse este jueves al Flamengo y levantar ese título en el Maracaná.

El plantel de Claudio Úbeda afronta una agenda cargada de compromisos, ya que el duelo empatado frente a Racing inició una seguidilla de 8 partidos en 30 días. La victoria 2-0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina le devolvió una cuota de tranquilidad, sumado a la gran presentación de su flamante refuerzo Adam Bareiro, quien convirtió los dos goles.

*El gol de Miguel Merentiel para el 1-1 de Boca ante Gimnasia de Mendoza

Vale remarcar que Boca Juniors ya conoce el calendario de encuentros de la Liga Profesional hasta la fecha 12, en la que se medirá a Instituto el domingo 22 de marzo. Sin embargo, el partido contra Central Córdoba en Santiago del Estero, que pertenecía a la jornada 9 y estaba estipulado para el domingo 8 de marzo a las 19.15, se suspendió a causa del paro convocado por la AFA.

Se anunció la grilla hasta la jornada 12 por diferentes motivos. Ese fin de semana es el último previo a la Fecha FIFA que tendrá a la Argentina enfrentándose a España en la Finalíssima y, como la fase de grupos de la Copa Libertadores iniciará el martes 7 de abril, la organización debe esperar al fixture internacional para organizar el calendario doméstico del fin de semana del 5 de abril para respetar las 48 horas de descanso entre cada compromiso.

En este sentido, el cuadro de La Ribera permanece a la espera para conocer a cuáles rivales se enfrentará en uno de los ocho grupos de la competencia continental. El sorteo de la Libertadores se realizará en Paraguay el próximo jueves 19 de marzo desde las 20 (hora argentina). Para esa fecha ya quedarán definidos los últimos cuatro boletos vía Repechaje que restan saberse. Ya sabe que conformará el Bombo 1 con Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil; Peñarol y Nacional de Uruguay; Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador.

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y TABLA ANUAL

LA AGENDA DE BOCA JUNIORS

Fecha 7 del Torneo Apertura: vs. Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús (miércoles 4 de marzo a las 21.00)

Fecha 10 del Torneo Apertura: vs. San Lorenzo en la Bombonera (miércoles 11 de marzo a las 19.45)

Fecha 11 del Torneo Apertura: vs. Unión en el Estadio 15 de abril de Santa Fe (domingo 15 de marzo a las 22.00)

Sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores (jueves 19 de marzo a las 20.00)

Fecha 12 del Torneo Apertura: vs. Instituto de Córdoba en la Bombonera (domingo 22 de marzo a las 20.00)

*El partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero se suspendió, al igual que toda la agenda de la novena fecha, a causa del paro convocado por la AFA

Temas Relacionados

Boca JuniorsTorneo AperturaGimnasia de MendozaCopa LibertadoresCopa Argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

La respuesta de Leandro Paredes sobre los silbidos de la Bombonera tras el empate de Boca Juniors contra Gimnasia de Mendoza

El capitán del Xeneize se refirió a la reprobación del público tras el 1-1: “Somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos”

La respuesta de Leandro Paredes

El gol que le anuló el VAR a Adam Bareiro durante el duelo de Boca Juniors ante Gimnasia de Mendoza

El paraguayo había convertido el 2-1 en la Bombonera, pero no fue convalidado por fuera de juego de Lucas Janson

El gol que le anuló

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza y lleva cuatro sin ganar en el Torneo Apertura

El Xeneize y el Lobo repartieron puntos por la octava fecha del campeonato. Luciano Paredes adelantó a la visita y Miguel Merentiel selló el 1-1 final

Boca Juniors decepcionó en la

Independiente empata contra Central Córdoba en el inicio de la fecha 8 del Torneo Apertura

El Rojo recibe al Ferroviario de Santiago del Estero en Avellaneda. Darío Herrera es el árbitro y ESPN Premium televisa el duelo

Independiente empata contra Central Córdoba

El brutal accidente del argentino Baltazar Leguizamón en Nascar por un problema en sus frenos: los gestos de dolor al salir del auto

El piloto de 25 años protagonizó un fuerte golpe contra los muros de la curva 1 en COTA luego de una falla en su auto en medio de la recta principal

El brutal accidente del argentino
DEPORTES
La respuesta de Leandro Paredes

La respuesta de Leandro Paredes sobre los silbidos de la Bombonera tras el empate de Boca Juniors contra Gimnasia de Mendoza

El gol que le anuló el VAR a Adam Bareiro durante el duelo de Boca Juniors ante Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza y lleva cuatro sin ganar en el Torneo Apertura

Independiente empata contra Central Córdoba en el inicio de la fecha 8 del Torneo Apertura

El brutal accidente del argentino Baltazar Leguizamón en Nascar por un problema en sus frenos: los gestos de dolor al salir del auto

TELESHOW
La tarde de furia de

La tarde de furia de la China Suárez: enfrentó los comentarios negativos por su look y mostró su costado más filoso

“Belén”, el film dirigido por Dolores Fonzi, ganó como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

El encuentro entre Charly García y el exguitarrista de The Police Andy Summers: “Somos dos leyendas”

El exitoso debut de Paulo Londra en el festival de Viña del Mar: fue ovacionado y reconocido con gaviota de oro y plata

La China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería y revolucionó las redes

INFOBAE AMÉRICA

El mensaje publicado desde la

El mensaje publicado desde la cuenta de Ali Khamenei tras la confirmación de su muerte

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa del régimen iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

La administración Trump: un gobierno de tomadores de riesgos