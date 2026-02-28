37 golpes seguidos y una particular intervención de la jueza: el brutal nocaut de la argentina que sorprendió a la UFC

La argentina se impuso ante la mexicana en la velada de LUX 059

La jornada LUX 059 de MMA tuvo a la argentina Julieta Martínez como una de las grandes exponentes de la velada. Ninja Ferret, como es conocida en el mundo de las artes marcias mixtas, se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto ante la mexicana Jessica Solís y la reacción de la jueza del combate se llevó todas las miradas.

La pelea, correspondiente al peso paja, se había desarrollado con paridad en los primeros dos rounds. Ambas peleadoras intentaron imponer su ritmo desde los intercambios iniciales del pleito, combinando técnica e intensidad dentro de la jaula montada en la Ciudad de México.

De todos modos, cuando faltaban un poco más de dos minutos con 20 segundos, la argentina de 21 años logró someter a su rival y ponerse en una posición dominante. Desde allí, Martínez no dudó y comenzó a castigar a Solís con varias combinaciones de puños, mientras la mexicana intentaba defenderse protegiendo su cabeza.

La reacción de la jueza

Tras 37 golpes seguidos, la jueza del combate, Daniela Modad, decidió intervenir. Al notar que Solís no iba a poder reponerse y que estaba en riesgo su integridad física, la autoridad dentro de la jaula separó con vehemencia a Martínez. Su movimiento fue tan brusco, y repentino, que la Ninja terminó en el piso. Aún así, se levantó rápidamente, observó el estado de su rival y levantó los brazos en señal de festejo antes de acercarse a su rincón.

Con esta victoria, Martínez alcanzó el impresionante récord de 10 victorias en igual cantidad de presentaciones, siendo siete de ellas antes del límite de tiempo, tal como sucedió con Jessica Solís. Este triunfo la acerca más a la UFC, opción que le fue negada en el pasado.

El combate fue intenso desde el comienzo

En octubre de 2024, en la última noche de la octava temporada de Contender Series de Dana White, la joven argentina había sorprendido al propio presidente de la UFC tras imponerse por decisión dividida a Leslie Hernández. Con apenas 20 años y un récord invicto de siete victorias en ese entonces, Martínez exhibió aquella jornada una combinación de agilidad, agresividad y precisión que la posicionaron como una promesa destacada para el futuro del deporte, aunque su juventud la alejó de un contrato profesional con la organización.

El factor clave en esta determinación fue la edad de la luchadora argentina. White expuso que consideraba prematuro apresurar el ingreso de Martínez a la categoría principal de la UFC, argumentando que su desarrollo profesional podría beneficiarse de un proceso de maduración deportiva más gradual.

Martínez ya acumulaba logros en el circuito latinoamericano. En 2024 defendió con éxito su cinturón de peso paja en Samurai Fight House y en marzo de ese año sumó una victoria por sumisión ante Georgina Tartaletti. En 2023, firmó triunfos ante Fátima Juárez, Lorena Quiroz y Nadia Villagra.

“Déjame decir esto. No puedo expresarte cuánto nos gustaste, no hay duda de que sos muy talentosa. Sos muy joven justo ahora, eres un bebé, tienes solo 20 años y sos muy pequeña para la división. Viniste, demostraste que sos muy talentosa, que tenes un gran futuro en este deporte. Vamos a mantenerte en el PI México porque te amamos y te queremos en UFC, pero eres muy chica. Es horrible, pero creo que estoy tomando la decisión correcta”, le había indicado el dirigente de la organización en aquella ocasión.

Con casi 120.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Martínez recibe el apoyo constante e incluso los fanáticos ya se preguntan si su rendimiento y sus actuaciones destacadas, como contra Solís, la catapultan hacia la UFC. Por lo pronto, el futuro parece prometedor y la chance le llegará tarde o temprano. “Tu eres tu propio límite”, es la frase de cabecera que utiliza ella en sus redes sociales y que sintetiza el momento que vive.