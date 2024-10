Quién es “Ninja Ferret”, la argentina de 20 años que impresionó al presidente de la UFC con su última victoria

La octava temporada de Contender Series de Dana White concluyó con un espectáculo memorable que dejó a muchos sorprendidos, incluido al propio presidente de la UFC. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación de la joven luchadora argentina, Julieta Martínez. A sus 20 años, Martínez demostró ser una promesa en ascenso dentro del mundo de las artes marciales mixtas, y su reciente victoria sobre Leslie Hernández por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28) añadió otro capítulo a su ya impresionante carrera.

Martínez llegó al octágono con un récord profesional impecable de 7-0. Su estilo de lucha, marcado por un agresivo taekwondo, ha sido clave para mantener su invicto. Su apodo, Ninja Ferret, refleja no solo su agilidad y destreza, sino también su capacidad para conectar golpes contundentes y versátiles.

En su enfrentamiento contra Hernández, el dominio de Martínez fue evidente a lo largo del combate, donde su catálogo de patadas resultó efectivo, especialmente en asaltos donde la precisión y la estrategia jugaron un papel crucial.

A pesar de su destacada actuación, Dana White optó por no ofrecerle un contrato con la UFC en este momento. La razón principal detrás de esta decisión se centra en la juventud de Martínez. Aunque imponer la barrera de la edad en un deporte donde la frescura y la agilidad son activos valiosos puede parecer contradictorio, White argumentó que precipitar su ingreso podría no ser beneficioso para su crecimiento profesional a largo plazo.

De hecho, mencionó que planifica que Martínez continúe desarrollándose en el UFC Performance Institute en México. Este centro, reconocido por ser una incubadora de talentos prometedores, ofrece instalaciones y entrenamiento de élite para perfeccionar habilidades antes de abordar el octágono de la UFC.

“Déjame decir esto. No puedo expresarte cuánto nos gustaste, no hay duda de que sos muy talentosa. Sos muy joven justo ahora, eres un bebé, tienes solo 20 años y sos muy pequeña para la división. Viniste, demostraste que sos muy talentosa, que tenes un gran futuro en este deporte. Vamos a mantenerte en el PI México porque te amamos y te queremos en UFC, pero eres muy chica. Es horrible, pero creo que estoy tomando la decisión correcta”, le dijo el propio Dana White a Martínez tras el final del combate.

Julieta Martinez quiere hacer historia en UFC

La trayectoria de Martínez no ha pasado desapercibida en el circuito MMA de América Latina. Defendió con éxito su título de peso paja en Samurai Fight House el año pasado, y en marzo logró una victoria por sumisión contra Georgina Tartaletti, consolidando aún más su posición como una de las luchadoras más prometedoras de la región. Este conjunto de logros no solo reforzó su talento, sino que también alimenta la expectativa de ver su debut en las grandes ligas.

“Gracias a esta esquina de lujo. Me siento muy contenta”, escribió la luchadora en sus redes sociales tras ganar el combate. Automáticamente sus seguidores (cuenta con más de 36 mil en Instagram), se hicieron eco de la decisión de White. “Merecías ese contrato”, “La próxima te espera el contrato, por favor no aflojes”, “Juli a no aflojar, es cuestión de tiempo para que estés en la UFC y la rompas”, y “No pierdas tu foco que vas a estar en la UFC y vas a ser la mejor”, fueron algunos de ellos.

Cabe recordar que Contender Series sirve como un trampolín invaluable para luchadores que buscan ingresar al complejo mundo de la UFC. En este contexto, aunque Julieta Martínez no haya firmado un contrato en esta ocasión, su potencial y talento son innegables. Recientemente, el argentino Kevin Vallejos fue uno de los que consiguieron el tan ansiado contrato tras su última presentación en la que se impuso con un terrible nocaut en el primer round.

La luchadora es una de las promesas sudamericanas