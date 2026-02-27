Deportes

El tenso momento que vivió la argentina Ailín Pérez con su rival en el pesaje antes de su pelea de UFC

Fiona, como es conocida en el mundo de las artes marciales mixtas, se sacó chispas con la estadounidense Macy Chiasson

Guardar
La argentina se enfrentará a la estadounidense en la UFC Fight Night 268

La luchadora argentina Ailín Pérez buscará este sábado 28 de febrero igualar un récord histórico y consolidarse como contendiente directa al cinturón mundial en el UFC Fight Night 268, donde se medirá ante la estadounidense Macy Chiasson en Ciudad de México. Antes del combate, como es habitual, se realizó el pesaje, en el cual las peleadoras se sacaron chispas.

Todo transcurría con normalidad, con algunos intercambios de palabras y gestos, pero la escena dio un giro dramático cuando la oriunda de Hurlingham hizo su típico baile de twerk con una vincha de México y una bandera argentina. Esa acción no le gustó nada a la norteamericana que se lanzó sobre la argentina, aunque fue rápidamente detenida por gente del staff. De todos modos, no pasó a mayores y ambas se retiraron del escenario.

“Me manifiesto así después de la victoria, a veces lo hago después de noquear o finalizar a mis oponentes. No me importa si no les gusta, es mi manera de ser”, había explicado Pérez en diálogo con ESPN sobre su particular baile.

El enfrentamiento entre Pérez y Chiasson, considerado uno de los más atractivos de las preliminares, está programado para iniciar entre las 20:40 y las 21:10 (hora argentina), aunque el horario preciso dependerá de la duración de los combates previos. En Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de la plataforma Paramount+ o, en alternativa, mediante el servicio UFC Fight Pass.

El tenso momento entre las
El tenso momento entre las peleadoras

Ailín Pérez, de 29 años y apodada Fiona, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al mantenerse invicta en la UFC con una serie de cinco triunfos consecutivos. Este desempeño la posicionó no solo como la representante argentina de mayor proyección en la división, sino también como una de las atletas con mayor crecimiento en la máxima organización de artes marciales mixtas.

De conquistar el sexto triunfo, Pérez igualará la segunda mejor racha histórica de la categoría y quedará como una de las máximas contendientes a disputar el título mundial, en manos actualmente de Kayla Harrison.

Entre sus victorias más destacadas en la ruta hacia el top de la división, Ailín Pérez superó a Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilova, Joselyne Edwards, Karol Rosa y Darya Zheleznyakova. Su ascenso se sustentó en un perfil técnico caracterizado por la agresividad y el poder de nocaut.

Ailín Pérez, la luchadora argentina
Ailín Pérez, la luchadora argentina que quiere hacer historia en la UFC (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Por su parte, Macy Chiasson, octava en el ranking y ex ganadora del programa TUF, llega al combate con una trayectoria reconocida pero sumida en un periodo de resultados negativos. Durante 2025, la estadounidense no logró victorias y acumula dos derrotas consecutivas por decisión unánime frente a Ketlen Vieira y Yana Santos.

Además del combate de Pérez, la debutante Sofía Montenegro, conocida como La Bruja, se convertirá en la primera argentina en subir al octágono durante la noche, en la tercera pelea de las preliminares. Montenegro, de 26 años, consiguió un contrato con UFC luego de disputar uno de los combates más recordados de la temporada en el Dana White’s Contender Series.

Para afrontar su estreno, Montenegro dividió su preparación entre Argentina y México, adaptándose a la altitud de la Ciudad de México y enfocándose en el estudio de su adversaria, la lituana Ernesta Kareckaite. El registro profesional de La Bruja incluye seis victorias y dos derrotas, con una última presentación saldada con derrota por decisión dividida ante Jeisla Chaves.

El evento será encabezado por el ex campeón mexicano Brandon Moreno, quien enfrentará a Lone’er Kavanagh en peso mosca, e incluirá un total de 13 combates con representación latinoamericana. Las preliminares comenzarán a las 20:00 (hora de Argentina). Montenegro será la primera representante argentina en pelear, mientras que Pérez ingresará al octágono en el antepenúltimo combate de la fase preliminar. La cartelera principal dará inicio a las 23:00.

Temas Relacionados

UFCAilín PérezMacy Chiassondeportes-argentina

Últimas Noticias

La respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron por el interés de River en su presentación con Atlético Mineiro

El Barba explicó la situación en conferencia de prensa. El Millonario sondeó al ex DT de Estudiantes de La Plata tras la salida de Marcelo Gallardo

La respuesta de Eduardo Domínguez

Francisco Cerúndolo arrasó en Chile y buscará una nueva final en el cierre de la gira sudamericana: la impactante marca que logró

El mejor tenista argentino de la actualidad venció con autoridad al estadounidense Emilio Nava por 6-1 y 6-1. En semis, su rival será el alemán Yannick Hanfmann

Francisco Cerúndolo arrasó en Chile

Preocupación en Francia por el estado físico de Mbappé a meses del Mundial: del juega “en una pierna” al dolor que nunca experimentó

El delantero arrastra molestias en su rodilla izquierda y desde el país galo aseguraron que en el Real Madrid lo incitaron a jugar a pesar de sus problemas

Preocupación en Francia por el

Ganó 10 títulos con Messi en Barcelona, sufrió depresión y su vida cambió al trabajar en una tienda deportiva: “Necesitaba salir de casa”

Jérémy Mathieu sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda que derivó en su retiro de la práctica profesional en 2020. Su relato a corazón abierto

Ganó 10 títulos con Messi

Las fotos de la exposición de arte que inauguró Delfina Pignatiello tras su alejamiento de la natación

La muestra “Ninfas” exhibe imágenes subacuáticas que exploran la feminidad y el movimiento, donde fusiona su experiencia en el deporte con una mirada artística

Las fotos de la exposición
DEPORTES
La respuesta de Eduardo Domínguez

La respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron por el interés de River en su presentación con Atlético Mineiro

Francisco Cerúndolo arrasó en Chile y buscará una nueva final en el cierre de la gira sudamericana: la impactante marca que logró

Preocupación en Francia por el estado físico de Mbappé a meses del Mundial: del juega “en una pierna” al dolor que nunca experimentó

Ganó 10 títulos con Messi en Barcelona, sufrió depresión y su vida cambió al trabajar en una tienda deportiva: “Necesitaba salir de casa”

Las fotos de la exposición de arte que inauguró Delfina Pignatiello tras su alejamiento de la natación

TELESHOW
“Me lastimaste estúpida”, el enojo

“Me lastimaste estúpida”, el enojo de Georgina Barbarossa con Analía Franchín luego de que le arrojara una lapicera en vivo

Camionero rompe el molde del rock argentino: autogestión, under y un fenómeno de fans que manejan el merchandising

Valentina Cervantes llevó a sus hijos a conocer Mundo Pixar London: las fotos y el video de una divertida tarde en familia

El contraataque de las abogadas de Mauro Icardi: el escrito que responde a la decisión judicial a favor de Wanda Nara

Lizy Tagliani se emocionó al leer la carta que le envió una docente: "¡Qué hermoso es estudiar!"

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos designó a Irán

Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

El fútbol salvadoreño vive un momento emocionante: FAS y Firpo, se enfrentarán este fin de semana

Tras décadas oculto en el Museo de Historia Natural de Chile, identifican una nueva especie de pulpo

Jim Carrey y las películas de Richard Linklater y Paul Thomas Anderson, protagonistas de los premios César

Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de salud con inversión superior a $31 millones