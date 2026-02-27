El tenso momento que vivió la argentina Ailín Pérez con su rival en el pesaje antes de su pelea de UFC

La argentina se enfrentará a la estadounidense en la UFC Fight Night 268

La luchadora argentina Ailín Pérez buscará este sábado 28 de febrero igualar un récord histórico y consolidarse como contendiente directa al cinturón mundial en el UFC Fight Night 268, donde se medirá ante la estadounidense Macy Chiasson en Ciudad de México. Antes del combate, como es habitual, se realizó el pesaje, en el cual las peleadoras se sacaron chispas.

Todo transcurría con normalidad, con algunos intercambios de palabras y gestos, pero la escena dio un giro dramático cuando la oriunda de Hurlingham hizo su típico baile de twerk con una vincha de México y una bandera argentina. Esa acción no le gustó nada a la norteamericana que se lanzó sobre la argentina, aunque fue rápidamente detenida por gente del staff. De todos modos, no pasó a mayores y ambas se retiraron del escenario.

“Me manifiesto así después de la victoria, a veces lo hago después de noquear o finalizar a mis oponentes. No me importa si no les gusta, es mi manera de ser”, había explicado Pérez en diálogo con ESPN sobre su particular baile.

El enfrentamiento entre Pérez y Chiasson, considerado uno de los más atractivos de las preliminares, está programado para iniciar entre las 20:40 y las 21:10 (hora argentina), aunque el horario preciso dependerá de la duración de los combates previos. En Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de la plataforma Paramount+ o, en alternativa, mediante el servicio UFC Fight Pass.

El tenso momento entre las peleadoras

Ailín Pérez, de 29 años y apodada Fiona, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al mantenerse invicta en la UFC con una serie de cinco triunfos consecutivos. Este desempeño la posicionó no solo como la representante argentina de mayor proyección en la división, sino también como una de las atletas con mayor crecimiento en la máxima organización de artes marciales mixtas.

De conquistar el sexto triunfo, Pérez igualará la segunda mejor racha histórica de la categoría y quedará como una de las máximas contendientes a disputar el título mundial, en manos actualmente de Kayla Harrison.

Entre sus victorias más destacadas en la ruta hacia el top de la división, Ailín Pérez superó a Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilova, Joselyne Edwards, Karol Rosa y Darya Zheleznyakova. Su ascenso se sustentó en un perfil técnico caracterizado por la agresividad y el poder de nocaut.

Ailín Pérez, la luchadora argentina que quiere hacer historia en la UFC (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Por su parte, Macy Chiasson, octava en el ranking y ex ganadora del programa TUF, llega al combate con una trayectoria reconocida pero sumida en un periodo de resultados negativos. Durante 2025, la estadounidense no logró victorias y acumula dos derrotas consecutivas por decisión unánime frente a Ketlen Vieira y Yana Santos.

Además del combate de Pérez, la debutante Sofía Montenegro, conocida como La Bruja, se convertirá en la primera argentina en subir al octágono durante la noche, en la tercera pelea de las preliminares. Montenegro, de 26 años, consiguió un contrato con UFC luego de disputar uno de los combates más recordados de la temporada en el Dana White’s Contender Series.

Para afrontar su estreno, Montenegro dividió su preparación entre Argentina y México, adaptándose a la altitud de la Ciudad de México y enfocándose en el estudio de su adversaria, la lituana Ernesta Kareckaite. El registro profesional de La Bruja incluye seis victorias y dos derrotas, con una última presentación saldada con derrota por decisión dividida ante Jeisla Chaves.

El evento será encabezado por el ex campeón mexicano Brandon Moreno, quien enfrentará a Lone’er Kavanagh en peso mosca, e incluirá un total de 13 combates con representación latinoamericana. Las preliminares comenzarán a las 20:00 (hora de Argentina). Montenegro será la primera representante argentina en pelear, mientras que Pérez ingresará al octágono en el antepenúltimo combate de la fase preliminar. La cartelera principal dará inicio a las 23:00.