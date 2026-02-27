Deportes

10 mil entradas a 100 mil pesos: el partido entre Lanús y Boca Juniors se disputará con público visitante

Así lo confirmó la Aprevide. El Granate y el Xeneize se verán las caras el miércoles 4 de marzo

Lanús recién se acaba de consagrar campeón de la Recopa Sudamericana al derrotar al Flamengo en el Maracaná en un partido con tintes de epopeya por concluir en tiempo suplementario. A pocas horas de esa gesta, el presidente granate Nicolás Russo se puso manos a la obra para programar lo que viene. Entiende la comisión directiva del club del Gran Buenos Aires que deberá recaudar para acomodar las cuentas, por lo que vieron una posibilidad otorgándole público visitante a Boca Juniors en el duelo de este miércoles 4 de marzo, a partir de las 21.

Esto fue confirmado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) a través del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado: “Se informa que el encuentro entre el Club Atlético Lanús y el Club Atlético Boca Juniors el próximo miércoles 4 de marzo por la Fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol, se jugará con presencia de público visitante en el Estadio Néstor Díaz Pérez. Respecto al operativo policial, las autoridades se encuentran ultimando los detalles del servicio de seguridad y las localidades que se autorizarán para la parcialidad de Boca".

“Estamos analizando dar un sector preferencial a los hinchas de Boca porque necesitamos dinero. Las entradas tendrán un costo que ronda los 100 mil pesos si lo llegamos a habilitar. Lo trataremos mañana al mediodía en comisión directiva. En caso de estar, estamos hablando con la gente de seguridad para que haya más de 10 mil lugares disponibles”, había anticipado Russo en diálogo con Radio La Red.

Además, Nicola brindó algunos detalles en ESPN sobre esta cuestión: “No hicimos ventas (de jugadores) desde hace un año y pico, sostuvimos el plantel, en junio nos reforzamos con Castillo y ahora con Petroli, Sepúlveda y Guidara, tres jugadores de un nivel importante que jerarquizan al plantel. Queremos seguir ganando cosas y seguramente no habrá ventas por diferentes razones, pero a los jugadores hay que pagarles. Sostener al club no es fácil”.

Sobre la presencia de hinchas visitantes en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús el próximo miércoles 4 de abril, por el duelo correspondiente a la Fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura que se postergó por la disputa de las finales del Grana contra Flamengo, manifestó: “Si se aprueba en comisión directiva, habrá un sector preferencial para Boca con 10 mil entradas a 100 mil pesos cada una. Lo tenemos hablado y bastante avanzado con la Seguridad y AFA. La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Si bien primero jugamos contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, los jugadores se mostrarán públicamente por primera vez en cancha de Lanús (después de ganar la Recopa Sudamericana) contra Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”.

Respecto a los permisos por parte de la AFA, vale decir que Russo observó el partido de Lanús ante Flamengo en uno de los sectores preferenciales del Maracaná junto a Claudio Chiqui Tapia, tal como había ocurrido en la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Asunción. En tanto, la Aprevide ya había autorizado a llevar público visitante anteriormente a las parcialidades de Huracán y Racing en la cancha de Banfield en este campeonato.

Hay que mencionar que antes de este encuentro, Boca recibirá mañana a Gimnasia de Mendoza por la octava jornada del Apertura (arrancará a las 17:45 en la Bombonera). En tanto, Lanús visitará el domingo a Defensa en Florencio Varela a partir de las 21:30 (el Granate también tiene postergado su cotejo contra Argentinos Juniors en La Paternal).

LanúsBoca JuniorsTorneo AperturaNicolás RussoLiga ProfesionalAprevide

