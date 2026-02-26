Deportes

Martín Demichelis llegó a un acuerdo con un club de España y aseguran que debutará este fin de semana

El ex director técnico de River Plate tendrá su primera experiencia en La Liga

Martín Demichelis llegó a un acuerdo de palabra con Mallorca de España (REUTERS/Daniel Becerril)

Martín Demichelis será el nuevo entrenador del Real Mallorca, con el objetivo de sacar al equipo de los puestos de descenso y asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Según informó el diario As, El técnico argentino aceptó la propuesta de la entidad balear para hacerse cargo del primer equipo durante los trece partidos que restan de la temporada, en un contexto marcado por la urgencia y la necesidad de resultados inmediatos.

La llegada de Demichelis se produce tras una serie de intensas negociaciones en las últimas horas. La directiva del Real Mallorca barajó distintas opciones para ocupar el banquillo, recibiendo ofrecimientos de numerosos entrenadores y considerando candidatos como Xavi Gracia y Xavi García Pimienta. Finalmente, el ex defensor argentino convenció a la dirigencia al mostrarse dispuesto a asumir el reto sin exigir una extensión automática de contrato más allá del cierre de la campaña actual. Este punto fue una de las claves en su contratación.

En las horas previas al acuerdo, la plantilla del Mallorca estuvo bajo la dirección del también argentino Gustavo Siviero, entrenador del filial, quien condujo un par de sesiones de entrenamiento mientras la directiva trabajaba en la tramitación de la inscripción del próximo técnico. La designación de Demichelis pone fin a la incertidumbre sobre el futuro del banquillo, tras la salida de Jagoba Arrasate y una serie de cambios que se aceleraron desde la noche anterior.

El contexto en el que se produce este nombramiento añade presión adicional al nuevo entrenador. Demichelis deberá tomar las riendas del equipo con apenas unas horas de preparación antes de afrontar su debut oficial frente a la Real Sociedad en el estadio Son Moix. El partido, previsto para este sábado, representa el primer examen para el argentino, quien buscará imprimir rápidamente su sello y revertir la dinámica negativa que arrastra el conjunto balear.

La decisión de la directiva del Mallorca de apostar por Demichelis se explica, en parte, por la voluntad del técnico de asumir un compromiso a corto plazo. Mientras otros candidatos buscaban asegurar su futuro más allá de la temporada, el argentino aceptó trabajar durante los trece encuentros restantes, priorizando el reto deportivo por encima de la estabilidad contractual.

El argentino cuenta con experiencia previa como jugador en La Liga, tras sus pasos por Málaga y Espanyol. El surgido de la cantera de River Plate también defendió las camisetas de Bayern Munich de Alemania y Manchester City de Inglaterra. Como entrenador estuvo en el segundo equipo del gigante alemán y luego tomó las riendas del Millonario, donde conquistó un torneo de Primera División, un Trofeo de Campeones y una Supercopa de Argentina. Su última aventura como DT fue en Rayados de Monterrey de México.

La tarea que enfrenta el nuevo entrenador no es sencilla. El Mallorca ocupa una posición comprometida en la clasificación y requiere una reacción inmediata para evitar el descenso. La llegada de Demichelis ha generado expectativas entre la afición y la dirigencia, que esperan un cambio de rumbo en el tramo final de la temporada.

El club prevé presentar oficialmente al técnico en los próximos días, una vez resueltos los trámites administrativos y completadas las primeras sesiones de trabajo con el plantel profesional. Hasta entonces, el argentino ya piensa en su debut y en cómo reactivar a un equipo que necesita sumar puntos de forma urgente para escapar de la zona roja de la tabla.

De esta manera, el técnico argentino asume la responsabilidad de liderar el proyecto de salvación del Real Mallorca, con la mira puesta en asegurar la permanencia en La Liga y devolver la tranquilidad a la afición balear. A falta de 13 jornadas, el elenco bermellón aparece en zona de descenso con 24 unidades, al igual que Levante (18) y Real Oviedo (17). Sin embargo, tiene a tiro a varios equipos para intentar lograr la salvación. Cerca se ubican Elche (25), Valencia (26), Rayo Vallecano (26), Deportivo Alavés (27), Getafe (29) y Sevilla (29).

