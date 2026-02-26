González Pírez habló sobre la salida de Demichelis en River y reveló el detrás de escena del “off” que cambió la relación con el vestuario

El ex defensor del Millonario habló por primera vez del incidente con el entrenador que provocó su salida del club de Núñez

La salida de Martín Demichelis de River Plate dejó secuelas en el vestuario y abrió un gran debate sobre la gestión de los conflictos internos en el fútbol argentino. Leandro González Pírez, actual defensor de Estudiantes de La Plata y ex integrante del plantel millonario, aportó detalles sobre cómo la filtración de declaraciones en off del entrenador generó un clima de tensión y desconfianza que precipitó su salida. Según relató en una entrevista con el canal Clank!, el ciclo de Demichelis se vio marcado por la filtración de comentarios críticos hacia jugadores del plantel, lo que deterioró la relación entre el técnico y su equipo.

El impacto de estas declaraciones se sintió de inmediato en la intimidad del vestuario. González Pírez describió que los futbolistas buscaron dialogar con el entrenador para entender la situación, pero la respuesta recibida no logró apaciguar el malestar. “Fue muy difícil, nosotros no lo sabíamos. Buscamos hablar con él y nos dio su explicación, pero él buscó que el tiempo apague la llama, en lugar de ir e intentar apagarla. Ese fue el detalle que terminó volcando la moneda”, explicó el defensor. La falta de una acción directa por parte de Demichelis frente a la crisis interna profundizó la distancia con los referentes, algo que, según González Pírez, resultó determinante para el desenlace.

La situación se agravó con la sucesión de resultados adversos. Aunque el equipo mantenía un nivel de juego competitivo, el ambiente enrarecido dificultó la convivencia y el trabajo diario. “Obviamente a día de hoy él debe estar arrepentido, encima después hubo resultados que no acompañaron y la situación se magnificó, seguíamos jugando muy bien, pero el clima se hizo más tedioso”, agregó. El ciclo de Demichelis llegó a su fin meses después, tras una derrota con Temperley y el peso adicional de los rumores sobre el posible regreso de Marcelo Gallardo. El entrenador, tras su salida de River Plate, dirigió al Monterrey de México y en menos de un año (mayo de 2025) fue despedido. Desde entonces, permanece sin club, aunque en las últimas horas surgió un fuerte rumor de un interés de un club español.

González Pírez habló de la complicada salida de Demichelis en River Plate (Fotobaires)

En paralelo a su análisis sobre la etapa con Demichelis, González Pírez abordó las razones de su regreso a Estudiantes de La Plata tras su paso por el club de Núñez. El defensor expresó su identificación con la estructura y los valores del club platense, al que definió como su “segunda casa”. “Desde el momento en que llegué, me encantó. Había en ese entonces un plantel con jugadores tremendos y gente de Primera, y me sentí muy bien recibido. Fue muy ameno y la pasé muy bien aunque no jugué lo que esperaba”, señaló el futbolista, quien fue nuevamente elegido como capitán en partidos recientes.

La experiencia de González Pírez en el fútbol argentino también incluye episodios de protesta institucional, como el reciente pasillo de espaldas realizado por Estudiantes ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El defensor relató que la acción fue una manifestación pacífica contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por cambios en las reglas de competición durante el torneo. “Central fue el mejor equipo, sin ninguna discusión. Lo que a nosotros como deportistas no nos gustó es que durante la competición se cambien las reglas, no es sano para nosotros porque no competís de igual forma”, remarcó González Pírez, quien aclaró que la protesta no estuvo dirigida contra el equipo rosarino ni sus referentes, como Ángel Di María y Jorge Broun. “Nos obligaban a hacer un pasillo que no sentíamos que era genuino. Fue nuestra manera pacífica de decir que no estábamos de acuerdo”, afirmó.

La sanción inicial para los jugadores de Estudiantes fue de dos fechas de suspensión, aunque la AFA concedió una amnistía y la medida no se aplicó, mientras que el capitán Santiago Núñez recibió una sanción adicional.