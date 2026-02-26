Deportes

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

La Justicia continúa investigando el origen de la interna entre ambos bandos. El hombre fue detenido en la intersección de las calles Arturo Orgaz y La Rioja

El operativo de seguridad montado
El operativo de seguridad montado en las inmediaciones del estadio de Belgrano

El Ministerio de Seguridad Nacional sancionó a un barrabrava de Belgrano de Córdoba, luego de que fuera detenido por haber portado un arma de fuego a la cancha. De esta manera, decidieron prohibirle su ingreso a eventos deportivos por un tiempo indefinido.

La sanción entró en vigencia esta madrugada, luego de que se publicara la Resolución 159/2026 en el Boletín Oficial. “Aplicase ‘RESTRICCIÓN DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a GERBALDO, Marco Martín, por plazo indeterminado“, dictaminó la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Por este motivo, argumentaron que la medida buscaba “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.

Según explicaron las autoridades, la decisión se tomó al constatarse que el hombre había participado de la interna desatada en la tribuna del “Pirata”. El incidente ocurrió en la previa del partido disputado el 29 de enero ante Tigre en el estadio Julio César Villagra.

El arma que le secuestraron
El arma que le secuestraron al sospechoso

A raíz de la violencia entre las dos facciones de la barra de Belgrano, la Policía de Córdoba realizó una serie de allanamientos para dar con el paradero de los participantes del enfrentamiento. Los procedimientos habían sido ordenados por el fiscal de feria José Mana, aunque se anticipó que la causa pasaría a manos del fiscal Guillermo González.

Fue así que Gerbaldo logró ser capturado en la intersección de las calles Arturo Orgaz y La Rioja, en el sector conocido como La Casona. En ese momento, las autoridades descubrieron que el sospechoso portaba un arma de fuego de calibre 9 milímetros, que se encontraba cargada.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el lugar allanado se trataría de un sitio conocido por comercializar indumentaria y demás productos con los colores y el escudo del “Pirata”.

Tras conocerse la detención, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo: “Nosotros no vamos a poner en riesgo la fiesta de una familia por un grupo minúsculo de personas violentas”. Asimismo, confirmó que las autoridades estaban alerta, tras haberse detectado amenazas cruzadas entre las facciones de la barra en redes sociales.

Luego de que el caso llegara a manos de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos, el área recomendó la inclusión de Gerbaldo en el registro nacional del Programa Tribuna Segura, luego de recibir la Nota 004/26 del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO) de Córdoba.

Dicha notificación, firmada el 3 de febrero de 2026 por el titular del organismo provincial, documentó la solicitud de registro tras los hechos sucedidos en el marco de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A pesar de esto, el ministro de Seguridad cordobés aseguró que se encuentra en proceso una investigación penal después de que secuestraran varios celulares durante los operativos. Estos equipos serían considerados elementos claves en la búsqueda de conexiones internas y el rastreo del origen del arma decomisada.

Al referirse al trasfondo de estas disputas, Quinteros precisó que, debido al secreto de sumario, no podía ahondar en detalles, aunque admitió que históricamente estos enfrentamientos se vincularían al manejo económico de actividades como la venta de entradas o el control de los “naranjitas” en la vía pública.

Por otro lado, remarcó que el enfrentamiento entre los barrabravas había comenzado hace algunas semanas. De hecho, en diciembre, se había registrado una confrontación entre los sectores, dentro y fuera del estadio, durante la final de la liga femenina, ocasión en la que los bandos se arrojaron piedras de forma cruzada y se reportaron heridos.

