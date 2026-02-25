Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

La hinchada del "Globo" lanzó escupitajos a Devecchi

Tres simpatizantes del Club Atlético Huracán recibieron una prohibición de asistir a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional por un período de cuatro años. La resolución surge tras los incidentes violentos ocurridos en el estadio Tomás Adolfo Ducó durante el partido entre “El Globo” y San Lorenzo, disputado el 8 de febrero de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto por la resolución 151/2026, publicada esta madrugada en en el Boletín Oficial, la sanción recae sobre Norberto Damián Siles, Leonardo Esteban Zanniello y Sebastián Leonardo Issa, quienes fueron identificados a través de registros fílmicos y fotográficos difundidos en redes sociales y medios.

Los hechos investigados incluyeron agresiones verbales, escupitajos y golpes dirigidos a jugadores de San Lorenzo en el acceso al vestuario visitante, previo al inicio del encuentro correspondiente a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El momento de los incidentes en la cancha de Huracán

La decisión del Ministerio de Seguridad Nacional se fundamenta en la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos y de proteger la integridad de quienes asisten a los mismos.

Según la normativa vigente, el organismo tiene competencia para diseñar y aplicar políticas de control en espectáculos futbolísticos, coordinando acciones preventivas junto a las fuerzas de seguridad federales y otros organismos estatales.

La actuación comenzó tras la intervención de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, que analizó las pruebas recolectadas y coordinó el relevamiento de imágenes.

Los incidentes se produjeron en la platea Alcorta del estadio, donde un grupo de personas hostigó a los futbolistas visitantes cuando se dirigían al vestuario.

Anteriormente, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la resolución RESOL-2026-14-GCABA-SSSEEMD, en la que también se aplicó el impedimento de acceso y permanencia en estadios deportivos a los mismos individuos por 48 meses.

Las personas sancionadas permanecerán incluidas en el registro del programa Tribuna Segura hasta el cumplimiento del plazo establecido. La prohibición de acceso a los estadios se hará efectiva de inmediato, según consta en la resolución oficial publicada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La hinchada local amagó un golpe direccionado a Diego Herazo

El partido entre Huracán y San Lorenzo estuvo marcado por una tensión previa, debido a la tradicional rivalidad entre ambos clubes. Los incidentes investigados ocurrieron cuando los jugadores visitantes regresaban del calentamiento y se dirigían al vestuario, en momentos en que la platea ocupada por simpatizantes locales se encontraba colmada.

En uno de los episodios más destacados, un hincha de Huracán lanzó un escupitajo dirigido a José Devecchi, arquero suplente de los visitantes, mientras abandonaba el campo luego de la entrada en calor. La reacción de Devecchi fue de asombro y desafío, pero evitó cualquier confrontación mayor.

La situación escaló cuando el resto de los jugadores de San Lorenzo transitaba hacia el vestuario visitante. Los insultos subieron de tono y uno de los hinchas intentó golpear a Diego Herazo. Aunque el golpe que arrojó el hombre en la tribuna no llegó a impactar, el clima se volvió más áspero y la tensión aumentó entre ambos planteles.

En la escena, los encargados de la seguridad actuaron rápidamente. Intervinieron para contener la situación y evitaron que el incidente pasara a mayores, aunque no fue una tarea sencilla por la alteración que manifestó la hinchada local. Pese a la proximidad con el público, ningún futbolista resultó herido ni la situación derivó en hechos más graves.