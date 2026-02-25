Polémica por las imágenes de Romario junto a su misteriosa novia en el carnaval

El ex delantero y actual senador, de 60 años, disfrutó de las festividades en Río

La aparición de Romario en el carnaval de Río generó una oleada de comentarios y conjeturas entre sus seguidores y medios de comunicación. El exfutbolista y actual senador fue visto saliendo sonriente de una zona VIP en la Marquês de Sapucaí, acompañado de una joven cuya identidad no se ha divulgado, y a la que se señaló como su nueva novia. Este momento, captado por asistentes y compartido en redes sociales, fue descrito por Marca como “sorprendente y viral”, mientras que otros internautas hicieron hincapié en el estado del ex atacante en las imágenes, algo errático en sus movimientos, después de la noche de fiesta.

El Chapulín, de 60 años, se mostró cercano y relajado ante sus admiradores, según las imágenes que se difundieron en las redes sociales. La escena, registrada durante la mañana del domingo 22 de febrero, exhibió a Romario en un ambiente festivo, disfrutando del samba y la atmósfera del lugar, junto a su enigmática acompañante en la zona exclusiva del evento.

La rápida viralización de las imágenes en redes sociales amplificó el alcance del suceso, convirtiéndolo en una tendencia tanto en Brasil como en el resto de Sudamérica y Europa. Según Marca, la actitud relajada de Romario, quien se sacó selfies y danzó junto a un grupo de jóvenes tras salir del sambódromo de la mano de su misteriosa novia, generó uno de los temas más comentados, a lo que se sumó el impacto viral por tratarse de una figura de renombre.

También hubo críticas por su estado y su actual rol político. “Es increíble que a Romario lo vean en todas partes menos en el Senado, que es para lo que fue elegido y para lo que debería estar trabajando”, lo fustigó un usuario de X en Brasil. “Nunca veo un titular de este tipo como “el senador Romario presentó una ley que nos ayudará”. Son solo noticias como esta", lo golpeó otro internauta.

También tuvo mensajes a favor del ex punta del Barcelona y la selección de Brasil, campeón del mundo en Estados Unidos 1994. “Tengo que invitar a Romario a mi cumpleaños”, destacó su perfilt festivo un fanático. “Romario puede hacer lo que quiera”, sumó un segundo.

El ex delantero Romario se mostró en el carnaval de Río de Janeiro con su nueva novia (Captura de video)

El nuevo capítulo sentimental de Romario

El contexto sentimental reciente del senador brasileño también atrajo la atención mediática. Desde noviembre, Romario terminó su relación con Alicya Gomes, una estudiante de Psicología, después de más de un año juntos y una diferencia de edad de 37 años. Poco después, la difusión de imágenes del exfutbolista con una nueva mujer durante el carnaval alimentó especulaciones sobre su situación sentimental.

Hasta el momento, la identidad de la joven que aparece junto a él sigue sin confirmarse, lo que alimenta la curiosidad de aficionados y medios especializados.

El carisma y la forma física del exfutbolista

Mientras surgen interrogantes sobre su nueva relación, a sus 60 años, el campeón del mundo de 1994 luce una “figura atlética” y un magnetismo que sorprende incluso a quienes lo recuerdan como futbolista. En redes sociales abundan comentarios sobre la energía y presencia que exhibe, casi como si nunca se hubiera retirado de la actividad.

Usualmente, se hacen virales imágenes suyas demostrando su habilidad en partidos de fútbol 5 o sobre la arena. También, en el futvóley, lo que confirma que su destreza no desapareció con el paso de los años.

Romario con su ex novia, Alicya Gomes