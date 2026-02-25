Deportes

Polémica por las imágenes de Romario junto a su misteriosa novia en el carnaval

El legendario delantero brasileño se mostró con una joven a la salida del sambódromo. Su estado al saludar a un grupo de jóvenes provocó controversia

Guardar
El ex delantero y actual senador, de 60 años, disfrutó de las festividades en Río

La aparición de Romario en el carnaval de Río generó una oleada de comentarios y conjeturas entre sus seguidores y medios de comunicación. El exfutbolista y actual senador fue visto saliendo sonriente de una zona VIP en la Marquês de Sapucaí, acompañado de una joven cuya identidad no se ha divulgado, y a la que se señaló como su nueva novia. Este momento, captado por asistentes y compartido en redes sociales, fue descrito por Marca como “sorprendente y viral”, mientras que otros internautas hicieron hincapié en el estado del ex atacante en las imágenes, algo errático en sus movimientos, después de la noche de fiesta.

El Chapulín, de 60 años, se mostró cercano y relajado ante sus admiradores, según las imágenes que se difundieron en las redes sociales. La escena, registrada durante la mañana del domingo 22 de febrero, exhibió a Romario en un ambiente festivo, disfrutando del samba y la atmósfera del lugar, junto a su enigmática acompañante en la zona exclusiva del evento.

La rápida viralización de las imágenes en redes sociales amplificó el alcance del suceso, convirtiéndolo en una tendencia tanto en Brasil como en el resto de Sudamérica y Europa. Según Marca, la actitud relajada de Romario, quien se sacó selfies y danzó junto a un grupo de jóvenes tras salir del sambódromo de la mano de su misteriosa novia, generó uno de los temas más comentados, a lo que se sumó el impacto viral por tratarse de una figura de renombre.

También hubo críticas por su estado y su actual rol político. “Es increíble que a Romario lo vean en todas partes menos en el Senado, que es para lo que fue elegido y para lo que debería estar trabajando”, lo fustigó un usuario de X en Brasil. “Nunca veo un titular de este tipo como “el senador Romario presentó una ley que nos ayudará”. Son solo noticias como esta", lo golpeó otro internauta.

También tuvo mensajes a favor del ex punta del Barcelona y la selección de Brasil, campeón del mundo en Estados Unidos 1994. “Tengo que invitar a Romario a mi cumpleaños”, destacó su perfilt festivo un fanático. “Romario puede hacer lo que quiera”, sumó un segundo.

El ex delantero Romario se
El ex delantero Romario se mostró en el carnaval de Río de Janeiro con su nueva novia (Captura de video)

El nuevo capítulo sentimental de Romario

El contexto sentimental reciente del senador brasileño también atrajo la atención mediática. Desde noviembre, Romario terminó su relación con Alicya Gomes, una estudiante de Psicología, después de más de un año juntos y una diferencia de edad de 37 años. Poco después, la difusión de imágenes del exfutbolista con una nueva mujer durante el carnaval alimentó especulaciones sobre su situación sentimental.

Hasta el momento, la identidad de la joven que aparece junto a él sigue sin confirmarse, lo que alimenta la curiosidad de aficionados y medios especializados.

El carisma y la forma física del exfutbolista

Mientras surgen interrogantes sobre su nueva relación, a sus 60 años, el campeón del mundo de 1994 luce una “figura atlética” y un magnetismo que sorprende incluso a quienes lo recuerdan como futbolista. En redes sociales abundan comentarios sobre la energía y presencia que exhibe, casi como si nunca se hubiera retirado de la actividad.

Usualmente, se hacen virales imágenes suyas demostrando su habilidad en partidos de fútbol 5 o sobre la arena. También, en el futvóley, lo que confirma que su destreza no desapareció con el paso de los años.

Romario con su ex novia,
Romario con su ex novia, Alicya Gomes

Temas Relacionados

Romarioselección de Brasilcarnavaldeportes-argentina

Últimas Noticias

Real Madrid empata con Benfica en la revancha de los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

Con el Santiago Bernabéu como escenario central, PSG y Juventus también luchan por un lugar en octavos de final

Real Madrid empata con Benfica

Nacho Fernández volvió a gritar gol en Gimnasia luego de más de una década: su especial celebración ante Rosario Central

El ídolo del Lobo marcó a los tres minutos y festejó junto a su familia en las tribunas

Nacho Fernández volvió a gritar

El mensaje de Tevez a Marcelo Gallardo tras su despedida de River Plate: la teoría de la “silla eléctrica”

El Apache le dejó calurosas palabras al Muñeco después de que oficializara su renuncia en el Millonario

El mensaje de Tevez a

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia empata con el Rosario Central de Di María por la fecha 7 del Torneo Apertura

El Canalla y el Lobo buscan acercarse a los primeros puestos de la Zona B. Luego jugarán Vélez-Riestra y Newell’s-Estudiantes

Con gol de Nacho Fernández,

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

Dick Advocaat dejó su cargo en Curazao y fue reemplazado por el neerlandés Fred Rutten

Un famoso entrenador renunció a
DEPORTES
Real Madrid empata con Benfica

Real Madrid empata con Benfica en la revancha de los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

Nacho Fernández volvió a gritar gol en Gimnasia luego de más de una década: su especial celebración ante Rosario Central

El mensaje de Tevez a Marcelo Gallardo tras su despedida de River Plate: la teoría de la “silla eléctrica”

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia empata con el Rosario Central de Di María por la fecha 7 del Torneo Apertura

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela De Lucía, la participante de Gran Hermano cuyo padre falleció: “Fue sorpresivo”

La particular actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

Julieta Prandi reclamó que su ex Claudio Contardi pague la cuota alimentaria de sus hijos que debe hace 4 años

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

INFOBAE AMÉRICA

Banca panameña crece con más

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

La dictadura cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador