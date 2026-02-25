Deportes

Incertidumbre en España por el posible movimiento de Eduardo Coudet del Alavés a River: “Su futuro está en el aire”

El Chacho está en la mira del Millonario y mañana dará una conferencia en la que podría dar detalles de su salida del club español

Alavés tiene planificado que el Chacho Coudet brinde una rueda de prensa mañana previo al duelo contra Levante

En vísperas del siguiente partido oficial del Alavés, en España ya se hicieron eco del firme interés de River Plate por Eduardo Coudet. El Chacho es el principal apuntado por la dirigencia millonaria para tomar las riendas del plantel que será dirigido por última vez por Marcelo Gallardo mañana ante Banfield.

“El técnico argentino ofrecerá la rueda de prensa habitual previa al duelo ante el Levante y dirigirá al equipo mientras su futuro está en el aire”, informó el diario Noticias de Álava, haciendo referencia al encuentro que Alavés disputará como visitante del Levante este viernes por la Fecha 26 de la liga española. Además, informaron: “Para que la operación cristalice, Coudet tendría que desvincularse primero del Alavés previo pago de su cláusula o, en su defecto, alcanzando un acuerdo en la negociación con las altas esferas para romper el contrato que la liga a la entidad del Paseo de Cervantes hasta junio".

De acuerdo con informaciones recientes, el acuerdo de Coudet con River Plate estaría prácticamente cerrado, aunque para formalizar la operación es imprescindible que el entrenador logre desvincularse del Alavés, sea con el pago de la cláusula de rescisión o a través de una negociación con la dirigencia albiazul, con quienes tiene contrato vigente hasta junio. Dentro de la institución vasca, existe la comprensión de que el entrenador podría dejar el cargo en breve, y la cúpula comienza a monitorear el mercado de entrenadores ante la posibilidad de una salida repentina.

Coudet daría una conferencia mañana, dirigirá al Alavés el viernes y se desvincularía para firmar en River

El eventual traspaso de Coudet a River no solo alteraría el presente del Alavés, sino que se lee como un episodio de alto impacto en la política futbolística reciente del club vitoriano. De confirmarse su marcha, el técnico habría comandado al primer equipo durante poco más de 14 meses, tras arribar en diciembre de 2024 en reemplazo de Luis García Plaza. Su designación fue recibida con escepticismo y en ningún momento logró ganarse de forma sostenida el favor de la afición, a pesar de haber cumplido el objetivo de mantener al equipo en la máxima categoría y de afirmar un estilo de juego propositivo.

Durante los meses recientes, Coudet (51 años) atravesó una etapa marcada por irregularidades en los resultados, replicando la tendencia que acabó con el ciclo de su antecesor. El equipo llegó a caer en zona de descenso en jornadas pasadas, pero la dupla directiva formada por Josean Querejeta y Sergio Fernández le otorgó un voto de confianza. Actualmente, el Alavés se encuentra fuera del descenso, con tres puntos de ventaja sobre los puestos más peligrosos de la tabla. En lo deportivo y estratégico, la relación de Coudet con la directiva transitó momentos de tensión, marcados por desacuerdos en cuestiones deportivas. Las diferencias con la hinchada y los directivos contrastan con la confianza depositada en Coudet a la hora de conformar la plantilla.

Su nombre genera consenso en el fútbol sudamericano. Si se concreta la operación, River sería el tercer club argentino que dirigiría tras sus pasos por Rosario Central (2015-16) y Racing Club de Avellaneda (2017-19), además de su prolongada historia como futbolista en el Millonario entre 1999 y 2002 y nuevamente en la temporada 2003-04.

La confirmación de la salida de Coudet podría precipitarse tras la renuncia oficial de Marcelo Gallardo, quien afrontará ante Banfield su último encuentro con River. En este clima, la rueda de prensa convocada para el jueves cobra un cariz decisivo, dado que “será él quien deje clara su postura ante el interés de River por reclutarle”, en un contexto crítico para el Alavés, que busca urgentemente sumar puntos para alejarse del descenso en la liga. De momento, la única certeza es que Coudet dirigirá al Alavés frente al Levante en el Ciutat de Levante, mientras el desenlace sobre su futuro inmediato permanece pendiente de las próximas negociaciones y decisiones ejecutivas.

