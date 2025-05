El ídolo de River Plate que se postuló para ser el sucesor de Gallardo: “Si en algún momento se cansa, se daría”

Marcelo Gallardo es uno de los mejores entrenadores de la historia de River Plate. Luego de una primera etapa gloriosa, en la que consiguió 14 títulos -incluida la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors-, el Muñeco volvió en 2024 en busca de más éxitos. Sin embargo, un reconocido DT e ídolo del Millonario se postuló para remplazarlo.

“Si en algún momento se cansa y yo estoy libre...” fueron las palabras que eligió Hernán Crespo para avisar que está dispuesto a dirigir al Millonario, en caso de que Gallardo decida dar un paso al costado en el futuro.

En diálogo con ESPN, Valdanito habló sobre cómo continuará su carrera de entrenador: “Es momento de esperar. Me ha ido mejor en Sudamérica que en Asia. Hay un espíritu amateur que me gustaría completar. “El día de mañana me gustaría ganar una Champions y para ganar una Champions tenés que ir a Europa”.

Vale recordar que el ex delantero tuvo un último paso por el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, en donde consiguió la Champions de Asia, lo que le valió el boleto al Mundial de Clubes, aunque dejó el cargo en noviembre pasado. Sin embargo, Crespo entró en la historia al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana al mando de Defensa y Justicia, en 2020, y festejó otros tres títulos nacionales con el Al Duhail de Qatar.

Hernán Crespo quiere dirigir a River (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

“Hay que ir despacio y escuchando el proyecto y lo que venga. Que sea serio, que te permita luchar por cosas importantes, tener un equipo competitivo para seguir ganando cosas”, agregó sobre la posibilidad de dirigir en el corto plazo.

Luego, el goleador fue consultado sobre una nueva experiencia en el fútbol local y no tuvo problemas a la hora de hablar sobre la posibilidad de estar en el banco del conjunto de Núñez: “Por ahora afuera, todos saben cuál es mi postura en cuanto al fútbol argentino. Hoy está dirigiendo quizás el mejor, que es Marcelo (Gallardo), así que disfrutarlo a Marcelo y si en algún momento se cansa y yo estoy libre... se daría”.

“Lógicamente, si uno está trabajando es muy difícil. Pero, si los tiempos se acomodan, el día de mañana o dentro de un par de años o cuando Marcelo se canse de dirigir a River vamos a estar”, sumó.

Con la camiseta millonaria, Crespo logró los Torneos Apertura 1993 y 1994 y la Copa Libertadores 1996, en la cual convirtió los dos goles de la final frente al América de Cali, en el estadio Monumental. Luego, se marchó al Parma, tuvo una extensa trayectoria que incluyó pasos por equipos como Inter, Milán, Chelsea y no tuvo una segunda etapa en el club que lo vio nacer.

Estas declaraciones mantienen cierta coherencia, ya que en diciembre había dialogado con el ciclo de entrevistas Clank! y declaró: “El lugar de mis sueños ya está ocupado por el señor Marcelo Gallardo, por el cual nos sacamos el sombrero y le deseamos lo mejor. Hay tiempos que hay que respetar, y entiendo que en algún momento va a pasar. Quiero volver por lo que significa el Monumental para mí. River tiene que ver con mi infancia. Es el lugar donde todo es familiar. A mí nadie me va a explicar cómo es River y me gustaría volver a vivir experiencias a luchar juntos por cosas".