La reacción de Di María ante la pregunta en el sorteo previo a Gimnasia-Rosario Central: “¿Maradona o Messi?”

Con una sonrisa incómoda y una salida ingeniosa, el futbolista esquivó la pregunta imposible que le planteó el árbitro Echenique

El Fideo tuvo que decidir frente a los dos astros del fútbol mundial en la previa del encuentro entre Rosario Central y Gimnasia en La Plata

Ángel Di María fue protagonista de un episodio inusual antes del partido que enfrentó a Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, cuando el árbitro Fernando Echenique lo puso frente a una elección simbólica imposible: escoger entre las figuras de Diego Maradona o Lionel Messi, cuyas imágenes estaban grabadas en la moneda del sorteo, lo que dejó al capitán visitante con la sonrisa a flor de piel y una reacción que distendió a todos en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El procedimiento habitual del sorteo previo se transformó en una escena singular cuando Echenique mostró la moneda y preguntó directamente a Di María a quién prefería. El árbitro explicitó los dos lados diciendo “Diego, Messi”, mientras Ignacio Fernández, capitán de Gimnasia, le cedía la elección al rosarino. Di María, notoriamente incómodo pero risueño, evitó pronunciarse por uno de los dos ídolos de la selección: “Voy a ir con el que estuvo conmigo. Bah, los dos estuvieron conmigo. Que elija él”, declaró dirigiendo la mirada hacia Fernández. La respuesta fue celebrada con humor por los presentes, a lo que el árbitro añadió: “Se puso colorado”. Finalmente, fue el capitán del equipo local quien eligió, aunque el sorteo terminó favoreciendo a Di María.

La situación llamó la atención tanto por la espontaneidad de Di María como por el significado personal de la elección. Fideo optó por no tomar partido para evitar el compromiso de elegir entre su amigo Messi —con quien compartió las conquistas más relevantes de la selección nacional y con quien mantiene una amistad forjada en años de convivencia en el plantel— y Maradona, el entrenador que lo respaldó en sus inicios con la albiceleste y lo llevó a disputar el Mundial de Sudáfrica 2010.

Rosario Central visitó a Gimnasia
Rosario Central visitó a Gimnasia en La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura (Fotobaires)

La resistencia de Ángel Di María a definir entre Messi y Maradona tiene sus raíces en relaciones personales profundas y de largo recorrido. Con Lionel Messi, Di María compartió una trayectoria brillante en la selección argentina, conquistando títulos y gestando una amistad que trasciende la cancha, con el nexo adicional de su origen común en Rosario. Por su parte, Diego Maradona representó una figura crucial para Di María: le dio la oportunidad de debutar en un Mundial y confió en él en instancias determinantes.

La escena del sorteo no solo agregó una nota de color antes del encuentro, sino que encapsuló la singular posición que ocupa Di María en la historia reciente del fútbol argentino. En la interacción distendida con el árbitro y Fernández, el jugador logró eludir una elección que trasciende lo deportivo y refleja una dualidad celebrada por la hinchada: “No elegís porque está la cámara”, bromeó Echenique, destacando el tono desenfadado que prevaleció en el episodio.

Finalmente, ese momento dejó una de las imágenes más recordadas de la tarde: la moneda con las caras de Maradona y Messi, el cruce de historias personales y futbolísticas, y un Di María que no solo conquistó el sorteo, sino que reafirmó su lugar privilegiado entre las leyendas del fútbol argentino.

