Facundo Díaz Acosta y Juan Bautista Torres, los primeros argentinos en acceder a los cuartos del AAT Challenger edición Tigre II

Ambos tenistas avanzaron con autoridad en el certamen que se disputa en el Club Náutico Hacoaj y lideran la presencia local en la recta decisiva del torneo

Facundo Díaz Acosta avanza a
Facundo Díaz Acosta avanza a los cuartos de final del AAT Challenge edición Tigre tras una sólida victoria en sets corridos en el Club Náutico Hacoaj (Crédito: Prensa AAT)

Facundo Díaz Acosta y Juan Bautista Torres fueron los dos primeros tenistas locales en clasificarse para los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II. Este jueves buscarán sumarse Guido Justo, Juan Manuel La Serna y Genaro Olivieri. La competencia comienza a las 10:00, con televisación de TyC Sports Play.

El encargado de abrir la jornada en la cancha central del Club Náutico Hacoaj fue Facundo Díaz Acosta, quien venció en sets corridos al español Nicolás Sánchez Izquierdo con un marcador de 6-4 y 6-2, en una hora y 34 minutos de juego.

Díaz Acosta, campeón de cinco títulos en este tipo de competencias, al cierre de su partido comentó: “La verdad es que hoy me sentí bastante bien. Ayer también había tenido buenas sensaciones, así que estoy contento de volver a ganar dos partidos seguidos, algo que hacía bastante que no lograba”.

Por un lugar en las semifinales, el campeón del Argentina Open 2024 enfrentará a su compatriota Juan Bautista Torres, quien viene de vencer al brasileño Igor Ribeiro Marcondes por un contundente 6-2 y 6-0, en un partido que apenas superó la hora de juego.

“A veces miro el cuadro y a veces no. En este caso no lo había visto; recién lo miré cuando terminé de jugar. Sé que juego con Bauti Torres. Ahora lo importante es descansar y mañana comenzar a preparar el partido del viernes. La verdad, no sé bien el historial entre ambos, pero nos conocemos mucho. Hemos jugado varias veces y él también me conoce a mí. Va a ser un partido lindo”, admitió el porteño.

Juan Bautista Torres, concentrado en
Juan Bautista Torres, concentrado en pleno intercambio durante su victoria que lo depositó en los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II en el Club Náutico Hacoaj (Crédito: Prensa AAT)

Por su parte, el duelo entre tenistas españoles quedó en manos de Miguel Damas, quien este lunes alcanzó el mejor ranking de su carrera al ubicarse en el puesto 303 del escalafón mundial, tras superar a Carlos Sánchez Jover por 6-4 y 6-1.

En los octavos de final, el madrileño espera por el italiano Gianluca Cadenasso, quien viene de eliminar al brasileño Daniel Dutra da Silva por 4-6, 6-1 y 7-5.

Para este jueves se espera la presentación de Guido Justo, quien el último domingo alcanzó su primer título Challenger al consagrarse campeón del AAT Challenger edición Tigre I. En la segunda ronda enfrentará al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

Por su parte, Juan Manuel La Serna, quien recibió una invitación para formar parte del cuadro principal, se medirá en los octavos de final con el alemán Diego Dedura, de 17 años y proveniente de la clasificación. Además, en la misma instancia, Genaro Olivieri enfrentará al rumano Ștefan Paloși.

Orden de juego jueves 26

Cancha Central – no antes de las 10:00

  • [Q] Joaquin Aguilar Cardozo (URU) vs Juan Pablo Varillas (PER)
  • [Q] Diego Dedura (GER) vs [WC] Juan Manuel La Serna (ARG)

No antes de las 13:00

  • Guido Ivan Justo (ARG) vs [2] Alvaro Guillen Meza (ECU)

Seguido

  • [1] Ignacio Carou (URU) / Mariano Kestelboim (ARG) vs Mateo Del Pino (ARG) / Juan Manuel La Serna (ARG)

Cancha 2 - no antes de las 10:00

  • Miguel Damas (ESP) / Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) vs [4] Valentin Basel (ARG) / Franco Ribero (ARG)

No antes de las 11:30

  • [6] Genaro Alberto Olivieri (ARG) vs [Q] Stefan Palosi (ROU)

No antes de las 13:00

  • [3] Igor Marcondes (BRA) / Eduardo Ribeiro (BRA) vs Gianluca Cadenasso (ITA) / Carlos Sanchez Jover (ESP)
  • Joaquin Aguilar Cardozo (URU) / Santiago De La Fuente (ARG) vs [2] Santiago Rodriguez Taverna (ARG) / Gonzalo Villanueva (ARG)

