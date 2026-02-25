El grito en el deporte, ¿un aliado para incrementar la fuerza?

Estudios científicos confirman que gritar durante el esfuerzo físico incrementa un 5% la fuerza y el rendimiento muscular de los atletas (REUTERS/Tingshu Wang)

Gritar en el momento clave del esfuerzo físico puede generar un incremento de 5% en la fuerza y el rendimiento muscular, según estudios recientes y testimonios de atletas de élite, informó el diario deportivo francés L’Équipe en un análisis sobre el fenómeno del grito en el deporte competitivo.

En 2024, científicos de Canadá pidieron a voluntarios golpear un clavo, primero en silencio y luego gritando, y los golpes vocalizados resultaron más potentes, según los expertos consultados por L’Équipe. Estos resultados se suman a cuatro décadas de investigaciones que documentan cómo la vocalización durante el esfuerzo incrementa la contracción muscular y mejora la estabilización del tronco.

En el tenis profesional, figuras como Aryna Sabalenka, número uno del mundo, demostraron la influencia del grito. Sabalenka superó los 90 dB en el último Abierto de Australia, comparable al ruido de una motocicleta.

Figuras del tenis como Aryna Sabalenka alcanzan niveles de gritos superiores a 90 decibelios, generando debate sobre su impacto en el deporte de élite (REUTERS/Hollie Adams)

Defendió su grito como natural y beneficioso: “Mi grito viene de forma natural. Me ayuda a ser más agresiva en el juego”, declaró tras ser sancionada por el volumen de sus exclamaciones.

El uso del grito no se limita al tenis. En deportes como el karate, la escalada, el béisbol o el lanzamiento de jabalina, esta vocalización forma parte de la ejecución máxima del esfuerzo. Helvétia Taily, campeona de Francia de kata y subcampeona europea en 2025, afirma que el grito es lo que la define como deportista desde la infancia.

Cifras científicas: el grito y el aumento de fuerza muscular

En el plano psicológico, los gritos ayudan a canalizar agresividad, fortalecer la concentración y aumentar la agresividad competitiva en los deportistas (REUTERS/Toby Melville)

El impacto del grito aparece tanto en la sensación de los atletas como en datos objetivos. Un estudio de 2018, liderado por Scott Sinnett, profesor de la Universidad de Hawái, reconocida por su investigación científica, en colaboración con un practicante de artes marciales mixtas, determinó que emitir un grito al ejecutar un golpe incrementa la activación neuromuscular, lo que potencia la fuerza y la rapidez.

En otro ensayo realizado con karatekas, la técnica del “kiai” mostró un aumento del 7% en la fuerza de agarre.

En tenis, los resultados son notables. Una investigación realizada en Texas en 2014 demostró que gritar puede incrementar la potencia del golpe de derecha en un 19% y la del servicio hasta en un 26%.

Estudios en tenis revelan que gritar incrementa hasta en un 26% la potencia del servicio y mejora el rendimiento en golpes decisivos (AP Photo/Kathy Willens)

Alius, jugador y creador de contenidos, relata que el hábito de gritar acompaña cada fase del partido, aunque ajusta su intensidad según el contexto y el adversario, reflejando una práctica extendida en diferentes deportes.

Efectos psicológicos y tácticos del grito en el deporte de élite

El grito favorece al deportista no solo físicamente. En el plano psicológico, ayuda a canalizar la agresividad y facilita la concentración.

Este recurso está presente en disciplinas como el judo, la halterofilia y la escalada, tal como lo demuestra el checo Adam Ondra, campeón de Europa en 2022, en cuyos ascensos los rugidos son parte de la competencia.

Adam Ondra, campeón de Europa en escalada, integra los rugidos en sus ascensos para optimizar su rendimiento deportivo (REUTERS/Benoit Tessier)

En el contexto competitivo, el grito también puede emplearse con fines tácticos. Algunos lo utilizan para intimidar o alterar la concentración del oponente. En tenis, entrenadores aprovechan este recurso para incomodar al rival, mientras que en deportes colectivos los gritos refuerzan el ánimo grupal y la recarga mental.

Ventajas y límites de gritar durante la competencia

Aunque los efectos del grito son perceptibles, existen limitaciones. Especialistas consultados por L’Équipe, como David Punt, profesor asociado en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, señalan que puede incomodar a los rivales y que no siempre supone un beneficio concreto.

Punt explicó que al analizar la perturbación que genera el grito en el tenis, el silencio del servidor mejora notablemente el rendimiento del adversario y su percepción del servicio. En contraste, el grito no necesariamente incrementa la precisión.

Los beneficios de gritar en competencia deportiva son matizados, ya que su impacto positivo depende de factores específicos del contexto (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El análisis de casos históricos, como el del estadounidense John McEnroe en 1983, respalda este matiz. Sus exclamaciones ofrecían más fuerza, pero frecuentemente reducían la precisión y la proporción de puntos ganados cuando permanecía en silencio.