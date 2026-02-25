El desesperante accidente en el Enduro de Villa Gesell: se quedó en una duna, otro competidor le pegó en la cabeza con su moto

El hecho ocurrió durante el fin de semana en la popular cita en la Costa Atlántica

La cita del Enduro de Villa Gesell tuvo una escena que generó un enorme susto entre los presentes y también sembró una gran preocupación en las redes sociales tras viralizarse las imágenes. En una de las dunas más altas del trayecto, un piloto impactó con su rueda sobre la cabeza de otro corredor que se había caído: quedó tendido en el suelo durante algunos segundos hasta que personas del público irrumpieron en el trazado de arena.

Según mostraron las distintas filmaciones de las personas presentes en el público, la motocicleta 1155 golpeó contra el corredor de la moto 343 en la bajada de una duna. Ese punto ciego dejó al corredor debajo de su vehículo y siendo ayudado por el otro competidor a escapar, con ambas motos trabadas por el impacto, al mismo tiempo que la moto 1170 de Cristóbal Núñez también busca salir de esa zona peligrosa tras haber quedado atascada.

Inmediatamente, en medio de esa escena de desesperación, otro participante saltó por el lugar e impactó en uno de los competidores, casi sin advertir lo sucedido. Una toma que registró el usuario de Instagram “El Chimi” (@mandale_chimi) mostró que la motocicleta que impacta es la número 6. Rápidamente, dos personas se pusieron en el punto más alto de la duna para gesticular con el fin de evitar el tránsito por ese lugar, al mismo tiempo que los banderilleros desde los extremos agitaban la bandera amarilla para advertir a los distintos participantes.

El reglamento de Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) indica que “la señalización oficial se debe hacer por medio de banderas específicas, carteles o luces, en un todo de acuerdo con el Reglamento de la especialidad”. Entre los detalles de las reglamentaciones marcan que la bandera amarilla significa un “peligro inmediato” y señalan que los pilotos deben “prepararse para detenerse” y “no se puede adelantar”.

Según pudo averiguar Infobae a través de fuentes de la organización, no se registró atención del competidor en la mutual a cargo de los servicios médicos y los relatos recabados indican que el corredor de la Suzuki 250 –que formó parte de la categoría “Amateur Limitada”– se retiró por sus propios medios del lugar.

“Cristóbal está bien, porque a él no lo rozó la moto. Sólo le pegó en la punta de abajo en el barral, por suerte por unos centímetros zafó de que le pegara en la cabeza”, detalló el padre de Núñez, uno de los involucrados en la escena que se hizo viral en redes, al periodista Pedro Varela (@motosargentinas).

La cita es una de las más espectaculares de Latinoamérica

Esta fue la 31ª edición del Enduro de Villa Gesell, que se realizó desde el viernes 20 hasta el domingo 23 de febrero. Más de 1300 pilotos se anotaron para participar de este evento, que es uno de los más importantes de Latinoamérica y, según aclararon, hubo más de 130 mil espectadores entre las tres jornadas siguiendo las distintas competencias.

El circuito ubicado en la Ruta 11, kilómetro 408, contó con agendas que se iniciaron a las 9 de la mañana y culminaron alrededor de las 18 en los tres días. El belga Cyril Genot se quedó con la victoria en la clase MX Pro, por delante del local Joaquín Poli y del neerlandés Lars van Berkel. Los argentinos Luciano y Kevin Benavides, leyendas del Rally Raid con sus éxitos en el Rally Dakar, también estuvieron presentes en el evento.

Presentada como “la carrera más grande del mundo”, la cita deportiva es uno de los faros de la actividad en el continente: “Esta competencia de relevancia internacional continúa su evolución imparable, consolidándose como una de las carreras más emblemáticas a nivel mundial”, la presentaron. El trazado tiene un recorrido de 12.5 kilómetros entre la ruta y el mar, con una superficie de arena que cuenta con “dunas naturales de más de 40 metros de altura”.

Entre los requisitos para formar parte, según se informó en el sitio web, era necesario presentar una revisación médica, abonar una licencia deportiva a la federación que se fiscaliza o contar con una vigente y se abona una “cobertura médica obligatoria”. “Contamos con helicópteros médicos y de control aéreo, equipos de rescate profesional, ambulancias UTIM, camionetas 4x4 con médicos y cuatriciclos con bomberos expertos en rescates, dos bases médicas en el circuito, más un hospital móvil y personal de la Cruz Roja”, enumeraron desde la organización sobre las “más de 300 personas” al “servicio de la seguridad del piloto y el espectador”.

El municipio había promocionado esta cita en sus redes sociales, al mismo tiempo que difundió distintas medidas de seguridad. “Amamos el motociclismo y el enduro, pero la vía pública no es una pista”, detallaron en una de las placas. “Disfrutá del Enduro en circuitos habilitados. Usá protección y respetá las normas. Cuidá tu vida y la de las demás”, agregaron bajo el lema “Enduro sí, picadas no”.