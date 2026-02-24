Se completó la clasificación y comenzó el cuadro principal del AAT Challenger edición Tigre II

Por segunda semana consecutiva, el tenis internacional se juega en el Club Náutico Hacoaj de Tigre con el AAT Challenger (Crédito: Prensa AAT)

Este lunes, en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, se completó la clasificación y se puso en marcha el cuadro principal del AAT Challenger edición Tigre II, que cuenta con la presencia de 13 raquetas locales.

Los argentinos Luciano Ambrogi y Valerio Aboian consiguieron dos victorias cada uno para avanzar al cuadro principal. El rosarino Ambrogi superó en el debut al brasileño Bruno Fernández y luego al bonaerense Santiago De La Fuente. Por su parte, Aboian hizo lo propio frente al tucumano Máximo Zeitune y al paulista João Eduardo Schiessl.

El alemán Diego Dedura, con raíces chilenas -su padre es trasandino- y primer cabeza de serie, también se clasificó para ser parte de los 32 tenistas del certamen de la Zona Norte del conurbano bonaerense al superar al albiceleste Lucio Ratti por 6-3 y 7-6(9).

Al cierre del encuentro, el nacido en Berlín hace 17 años, que en la temporada pasada llegó a los octavos de final del ATP 500 de Múnich -donde derrotó en la primera ronda al canadiense Denis Shapovalov-, explicó por qué eligió competir en Tigre y por qué tuvo que comenzar desde la fase previa: “Fue por mi mala organización. Estaba en Alemania y, como la mejor superficie para mí es la tierra, quería jugar en tierra. Así que, a último momento, vine a Sudamérica y sólo podía anotarme a la qualy. Estoy contento de estar acá”.

Sobre sus primeros encuentros en el Challenger organizado por la Asociación Argentina de Tenis, sostuvo: “Creía que iba a pasar la qualy un poco más fácil. Todo se ve en la cancha y todos son duros. Hay que luchar cada partido y dar el mejor esfuerzo. Jugué un J200 de Junior acá y lo gané. Tengo buenos recuerdos.”

Al respecto sus objetivos para la temporada, el germano sentenció: “Es difícil, pero mi objetivo es entrar a Roland Garros. Estar 240 o 230 para entrar a París. Y, si no, al US Open. Wimbledon no me interesa mucho porque es en pasto.”

En la lucha por el título, el italiano Gianluca Cadenasso venció en la primera ronda al argentino Carlos Zárate, quien recibió una invitación, por 6-2, 3-6 y 7-5. Además, el español Miguel Damas superó al boliviano Juan Carlos Prado por 7-6(5) y 6-1. El brasileño Igor Ribeiro Marcondes hizo lo propio ante el cordobés nacionalizado italiano Franco Agamenone, por 7-6(2) y 6-1.

Este martes continúa la competencia con el AAT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

Para este martes se espera la presencia de los argentinos Facundo Díaz Acosta frente al brasileño João Eduardo Schiessl; Juan Bautista Torres ante el peruano Gonzalo Bueno; Lautaro Midón contra Juan Pablo Varillas; Andrea Collarini frente al paulista Daniel Dutra da Silva; Santiago Rodríguez Taverna ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo; y Juan Estévez contra el español Carlos Sánchez Jover.

Los duelos albicelestes los protagonizarán Gonzalo Villanueva frente a Guido Justo, Juan Manuel La Serna ante Valerio Aboian y Genaro Olivieri contra Luciano Ambrogi.

Orden de juego

Cancha Central - start 10:00

Facundo Diaz Acosta (ARG) vs [LL] Joao Eduardo Schiessl (BRA)

Juan Bautista Torres (ARG) vs [4] Gonzalo Bueno (PER)

No antes de las 13:00

Juan Pablo Varillas (PER) vs [5] Lautaro Midon (ARG)

[Alt] Gonzalo Villanueva (ARG) vs Guido Ivan Justo (ARG)

[WC] Juan Manuel La Serna (ARG) vs [Q] Valerio Aboian (ARG)

Cancha 2 – no antes de las 10:00

Daniel Dutra da Silva (BRA) vs [8] Andrea Collarini (ARG)

[7] Santiago Rodriguez Taverna (ARG) vs Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP)

No antes de las 13:00

[6] Genaro Alberto Olivieri (ARG) vs [Q] Luciano Emanuel Ambrogi (ARG)

[1] Guy Den Ouden (NED) vs [Q] Diego Dedura (GER)

Cancha 3 – no antes de las 10:00

[WC] Juan Estevez (ARG) vs Carlos Sanchez Jover (ESP)

[Alt] Pedro Sakamoto (BRA) vs [Q] Stefan Palosi (ROU)

No antes de las 13:00

Franco Roncadelli (URU) vs [2] Alvaro Guillen Meza (ECU)

[Q] Joaquin Aguilar Cardozo (URU) vs [Q] Eduardo Ribeiro (BRA)