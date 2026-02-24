Polémica por la subasta de varias joyas de Juan Manuel Fangio: “Forman parte del patrimonio del país”

Juan Manuel Fangio junto con Ayrton Senna en septiembre de 1991 (Reuters)

Desde el reloj usado en su histórica premiación y abrazo a Ayrton Senna en el podio del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil de 1993, a su licencia internacional para conducir y un trofeo ganado en Uruguay. Se trata de diez gemas que pertenecieron a Juan Manuel Fangio y que, según denunció la fundación que está a cargo de su museo, salieron de Argentina sin su aval y hoy se publican en un conocido sitio de subastas internacional.

Las publicaciones indican que los bienes son ofrecidos por la familia Fangio, algo que niegan los tres hijos del Chueco y el propio museo. Según le confiaron a Infobae, los objetos ya salieron del país y para poder pasarlos por la Aduana, se debió justificar que no eran robados. Para eso, las personas (se reservó su identidad) que tuvieron estos recuerdos de Fangio se contactaron con el museo para tener el aval, pero desde la entidad respondieron de forma negativa, porque, si bien sus gestores no son dueños de esos objetos, consideran que son patrimonio histórico y cultural del país. La controversia radica en cómo salieron del país.

Además de las piezas mencionadas, el catálogo de RM Sotheby’s incluyó piezas como un pasaporte de los años cincuenta, un pantalón de carrera, una copa, herramientas y un trofeo de 1947 obtenido por Fangio al ganar el Circuito Ciudad de Montevideo. En el listado, los objetos presentaban precios de entre 2.500 y 22.500 euros, dependiendo del lote. Uno de ellos, como una copa ganada en Montevideo, figuró como reservado a un valor que podría alcanzar los 17 mil euros. Según el catálogo de la casa de subastas —especialista en recuerdos deportivos y del automovilismo, el valor total asciende a 78.100 euros (92.000 dólares), que si bien no es una cifra millonaria, la riqueza de los objetos no tiene valor en cuanto a su testimonio histórico.

La licencia internacional para conducir de Fangio

La subasta citada se suma al antecedente de 2023, cuando la casa vendió en la ciudad de Stuttgart el Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen de 1954, vehículo con el que Fangio conquistó el Gran Premio de Argentina de 1955. Aquella transacción alcanzó una cifra de 53.917.370 dólares, lo que la erigió en una de las operaciones más relevantes del comercio internacional de vehículos históricos.

La modalidad habitual en estas subastas implica que los objetos sean consignados formalmente a la casa vendedora, que se ocupa de catalogarlos, tasarlos, certificar su autenticidad y establecer condiciones de comercialización y pago. Una vez reservado un artículo, la identidad del comprador no se hace pública.

A raíz de la aparición de estos objetos personales y de la afirmación de que la subasta contaba con apoyo familiar, Rubén Fangio, Oscar Alcides Fangio y Juan Carlos Rodríguez —únicos herederos universales reconocidos de Juan Manuel Fangio— emitieron un comunicado para desmentir cualquier participación. Mediante una aclaración firmada bajo el título “Hnos Fangio”, informaron: “Que Oscar Alcides Fangio, Rubén Fangio y Juan Carlos Rodríguez, somos los únicos y universales herederos de Juan Manuel Fangio. Que ninguno de los objetos subastados es de nuestra propiedad. Que nosotros y nuestros descendientes somos la única familia reconocida de Juan Manuel Fangio. Que no teníamos conocimiento de la subasta ni de la identidad de quienes se adjudican el carácter de familia de nuestro padre. Que desconocemos los medios por los que llegaron esos bienes a poder de quienes los subastan”.

El trofeo ganado en Uruguay

En tanto que la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, a través de su Consejo de Administración, sostuvo que actuó “de inmediato tras detectar el intento de exportación de bienes vinculados al piloto, realizando acciones orientadas a impedir la salida del país de objetos considerados de valor histórico, deportivo y cultural. El organismo manifestó haber elevado presentaciones formales a las autoridades competentes en materia aduanera y de protección del patrimonio, solicitando su intervención”.

En su análisis, la institución calificó a los bienes ofertados como “testimonios irreemplazables de la historia del automovilismo” y aseguró que estos objetos están estrechamente relacionados con la vida y carrera deportiva de Juan Manuel Fangio. En tanto que puntualizó: “La Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio se opone a la enajenación y exportación de este tipo de objetos, por entender que los mismos forman parte del patrimonio cultural de la Nación y del pueblo argentino.”

El comunicado detalla que “a pesar de las gestiones y de no obtener respuesta satisfactoria de las autoridades, la Fundación reiteró solicitudes formales para conocer las circunstancias que posibilitaron la venta y salida del territorio nacional de los bienes”. La institución expresa su compromiso permanente en la protección del legado y remarca: “La Fundación continuará realizando todas las gestiones necesarias ante los organismos nacionales e internacionales competentes para esclarecer lo sucedido y resguardar aquellos bienes que, por su significación excepcional, pertenecen a la historia y a la identidad cultural de la Argentina”.

Esta polémica acontece en el año en el que se celebrará el 40 aniversario de la fundación del museo a cargo del propio Juan Manuel Fangio, una obra en su Balcarce natal que recrea la vida del piloto argentino más grande y uno de los mejores del mundo a lo largo de toda la historia.

OTROS OBJETOS SUBASTADOS:

El reloj usado por el Chueco el día de su abrazo con Senna en el podio de Brasil 1993

Una insignia del Automóvil Club Argentino de 1947

El pasaporte del Chueco

Una pantalón del Quíntuple

Insignias del Automóvil Club de Roma y San Remo

Una plaqueta por el triunfo en las 12 Horas de Sebring de 1957

Más insignias del ACA

Herramientas del balcarceño