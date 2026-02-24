La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

Gallardo entendía que, con la pretemporada y los refuerzos, tenía las herramientas para remontar la coyuntura (REUTERS/Agustin Marcarian)

La decisión de Marcelo Gallardo de dejar su cargo como director técnico de River Plate sacudió la estructura del club. El entrenador comunicó su salida al plantel y a la dirigencia después de una racha adversa que alcanzó las 13 derrotas en 20 partidos. Y, con el correr de las horas, surgen nuevos entretelones de la secuencia que decantó en el punto final de su segundo ciclo al frente del Millonario, como las palabras que utilizó para argumentar su determinación.

Gallardo llegó al entrenamiento de ayer en el River Camp con la decisión tomada. Analizó la situación en la intimidad de su hogar tras la derrota 1-0 ante Vélez: el primer tiempo, en el que su equipo fue notablemente superado, fue toda una señal. El DT, de 50 años, optó por no hablar con los medios. Y se retiró a reflexionar luego de poner en duda su continuidad por primera vez desde su regreso en 2024, tras la partida de Martín Demichelis.

Antes de la práctica, el director técnico les informó a los jugadores que dirigiría su último partido ante Banfield este jueves desde las 19.30 en el Monumental. También hizo lo propio con Enzo Francescoli, director deportivo del club, quien visitó a Gallardo en calidad de emisario para transmitir apoyo y aliento en un momento decisivo.

Ante la novedad, el Príncipe llamó al presidente Stefano Di Carlo, principal impulsor de la última renovación del contrato de Gallardo a fines de 2025, conoció la postura a través de Francescoli. Di Carlo se trasladó rápidamente desde el Monumental hasta el River Camp para hablar personalmente con el técnico.

El presidente intentó persuadir a Gallardo para que reconsiderara su salida y siguiera al frente del plantel (su contrato finalizaba en diciembre de 2026). Pero el Muñeco utilizó tres palabras para explicar su salida en cada una de las emotivas charlas que tuvo a lo largo del lunes: “No encontré respuestas”.

La idea, que repitió ante Di Carlo, Francescoli y sus dirigidos, habla de que esa primera etapa en Liniers, en la que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto maniataron a River, resultó clave. Por eso, y por lo que venían dictando los resultados, dio el paso al costado.

Gallardo grabó un video de despedida de poco más de dos minutos en la cancha 1 del River Camp, transmitiendo su sentir con voz emocionada. “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido“, expresó.

El entrenador admitió que la decisión fue dolorosa y reconoció no haber podido cumplir todos los objetivos propuestos. Dirigió palabras de gratitud a los hinchas y destacó el crecimiento de la institución y su condición de modelo en la región.

Agradeció el cariño recibido y manifestó sus mejores deseos para el futuro deportivo de River Plate.

Durante su segundo ciclo como director técnico, Gallardo dirigió 85 partidos, consiguiendo 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, con una efectividad del 53,72%. Las cifras contrastan con su primera etapa, en la que sumó 14 títulos y consolidó una identidad competitiva que dejó huella en una generación de hinchas.

Tras la salida de Gallardo, la Comisión Directiva comenzó a evaluar candidatos para liderar al primer equipo. Eduardo Coudet es el principal aspirante, mientras que en segundo orden aparece Hernán Crespo. River no reconoce contactos formales, pero desde el entorno del Chacho dicen que un intermediario llamó para tantearlo. Y el actual técnico del Alavés de España dio un guiño positivo.

Tras el partido del jueves ante Banfield, consumada la despedida de Gallardo, la dirigencia va a apretar el acelerador por Coudet, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio con su actual club.

De no lograr avanzar, el citado Crespo y Santiago Solari corren desde atrás. Y en carpeta también surge Ariel Holan, el entrenador que más puntos sacó en 2025 con Rosario Central.