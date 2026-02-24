La sucesión de Marcelo Gallardo en River Plate: el principal candidato, el sueño imposible y el interino

Tras la salida de Marcelo Gallardo, Stefano Di Carlo comenzó la búsqueda del nuevo entrenador de River Plate

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate reconfigura el escenario del fútbol argentino. El entrenador comunicó su decisión de finalizar su segundo ciclo al frente del club de Núñez y dirigirá su último partido el jueves ante Banfield en el estadio Monumental, a partir de las 19:30. El anuncio llegó después de un período sin títulos y con una secuencia de 13 derrotas en los últimos 20 partidos, una estadística inusual para un ciclo que había marcado época en la institución.

La confirmación la realizó el propio entrenador a través de un video institucional difundido por las redes sociales de River Plate. “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, expresó el técnico de 50 años. El club atraviesa un momento deportivo delicado luego de caer 1-0 frente a Vélez, resultado que profundizó la crisis con la tercera derrota consecutiva en el torneo local. Tras ese encuentro, el entrenador evitó el contacto con la prensa.

En su mensaje de despedida, Gallardo agradeció a la institución y a los hinchas: “Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos”. Así, el ciclo del técnico más exitoso de River Plate llega a su fin, en medio de una temporada donde el equipo ganó solo dos de los seis partidos disputados en el Torneo Apertura y tendrá a la Copa Sudamericana como principal objetivo.

El anuncio de la salida abrió de inmediato la discusión sobre el futuro del banco del Monumental y la dirigencia activó la búsqueda del reemplazante. El panorama exhibe nombres de peso, aunque con matices en cuanto a posibilidades reales, disponibilidad y proyectos a largo plazo.

El que gusta: Pablo Aimar, una apuesta imposible por los tiempos

El primer nombre que genera consenso en los pasillos de River Plate es el de Pablo Aimar. El ex futbolista y actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección nacional gusta especialmente por su perfil formador y por la identificación con la filosofía riverplatense. Desde 2022, Aimar trabaja junto al seleccionado mayor y participó de los logros más recientes, como la obtención de la Copa América y el Mundial 2022. Su historial como formador en las divisiones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su experiencia como futbolista en el ciclo de Gallardo lo posicionan como una alternativa para fortalecer la identidad desde la base.

De todos modos, la posibilidad de su arribo se ve limitada por una cuestión de tiempos. En la cabeza del Payasito prima el proyecto de la selección y la preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La premura de River Plate por cerrar un nuevo entrenador lo antes posible choca con los plazos de Aimar, por lo que, al menos en este contexto, su llegada se considera inviable.

El principal candidato: Eduardo Coudet

La alternativa que encabeza la lista de preferencias es Eduardo Coudet. De acuerdo con la información interna del club, su trayectoria y estilo futbolístico lo sitúan como el principal candidato para ocupar el banco millonario. Coudet debutó como técnico en 2015 en Rosario Central y consiguió el título de la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones con Racing Club. También sumó experiencia internacional en clubes de México, España y Brasil, como Tijuana, Celta de Vigo, Internacional y Atlético Mineiro (levantó el Campeonato Mineiro). Su propuesta de juego ofensiva y dinámica, sumado a su pasado por el Millonario, son valorados por la dirigencia y los hinchas.

El propio Coudet reconoció en el pasado que recibió sondeos de River Plate. Actualmente dirige al Deportivo Alavés de España, donde pelea por la permanencia en la Liga. Tiene contrato hasta mitad de año.

El interino: Marcelo Escudero asume la transición

Mientras la comisión directiva define el perfil del nuevo entrenador, quien tomará las riendas del primer equipo es Marcelo Escudero. El actual técnico de la Reserva del club ya había asumido de manera transitoria en 2024, cuando dirigió ante Unión tras la salida de Martín Demichelis y antes del regreso de Gallardo. Escudero dirigirá la práctica del viernes y quedará a cargo del plantel durante el periodo de transición. Incluso, podría sentarse en el banco para el partido del lunes 2 de marzo frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura, en caso de que no se concrete antes la llegada de un nuevo DT.

La función de Escudero será mantener la estabilidad del grupo y garantizar la preparación del equipo en un momento crítico de la temporada, en el que el club necesita sumar puntos arrimarse a la parte alta y encarar la Copa Sudamericana con expectativas renovadas.

Otras opciones sobre la mesa: Crespo y Solari, dos perfiles con experiencia internacional

Entre las alternativas que maneja la dirigencia figuran Hernán Crespo y Santiago Solari. Crespo comenzó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores del Parma en Italia y tuvo un breve paso como interino en el primer equipo durante una crisis institucional. En Argentina, condujo a Banfield, logrando la clasificación a la Copa Libertadores, y obtuvo su primer título internacional con Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana 2020. Posteriormente, dirigió al São Paulo —donde se consagró en el Campeonato Paulista— y luego continuó su carrera en ligas de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, consolidando un perfil de entrenador con experiencia global.

En junio de 2025 retornó al conjunto paulista, por lo que el Millonario debería negociar una salida de su actual club para contratarlo. El ex futbolista del Millonario, en reiteradas ocasiones, dejó en claro que su principal anhelo es ser el DT de River Plate.

“Todos saben mi postura dentro del fútbol argentino. Hoy está el mejor, que es Marcelo. Disfrutarlo. Si en algún momento se cansa y yo estoy libre, se daría. Obviamente, si estoy trabajando, es muy difícil. Si los tiempos se acomodan, dentro de un par de años, o cuando Marcelo se canse de dirigir River, voy a estar”, declaró a finales de mayo del año pasado.

Por su parte, Santiago Solari desarrolló su trayectoria como DT en las formativas del Real Madrid y ascendió hasta dirigir al primer equipo en 2018, con el que participó en el Mundial de Clubes. Luego condujo al Club América de México y regresó a la estructura del Real Madrid como director de fútbol profesional. Su perfil se asocia a proyectos deportivos de largo plazo y al trabajo con jóvenes talentos, algo que gusta dentro del Monumental.