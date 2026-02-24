Deportes

Cinco argentinos avanzaron a los octavos de final del AAT Challenger Tigre II

En el certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis, los representantes nacionales siguen firmes en el cuadro principal. Orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Facundo Díaz Acosta debutó con un triunfo para os octavos de final del AAT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

Se completó la primera ronda del AAT Challenger edición Tigre II, con cinco argentinos instalados en los octavos de final. La acción continuará este miércoles desde las 10:30, con transmisión de TyC Sports Play.

En el court central del Club Náutico Hacoaj, que lleva el nombre de Diego Schwartzman, Facundo Díaz Acosta (278°) superó en su estreno al brasileño Joao Eduardo Schiessl (495°), quien ingresó al cuadro principal tras la baja de Nicolás Kicker (264°), por 6-1 y 6-0 en una hora y tres minutos.

Entre los cruces entre argentinos, Guido Justo (277°), flamante campeón el último domingo en el AAT Challenger edición Tigre I, sumó una nueva alegría en las canchas del club de la Zona Norte del conurbano bonaerense al imponerse sobre Gonzalo Villanueva (162°) por 7-5 y 7-5. Por su parte, Genaro Olivieri (231°) también avanzó al superar a Emanuel Ambrogi (433°) por 7-5 y 6-1. En el último turno, Juan Manuel La Serna (345°), uno de los invitados al torneo, venció a Valerio Aboian (470°) por 7-6(7) y 6-2.

Juan Bautista Torres (348°) firmó una destacada actuación al imponerse sobre el peruano Gonzalo Bueno (215°) por 7-5 y 6-1. El brasileño Daniel Dutra da Silva (234°) derrotó a Andrea Collarini (233°) por 6-4 y 6-3; el español Nikolas Sánchez Izquierdo (275°) hizo lo propio ante Santiago Rodríguez Taverna (236°) por 6-4 y 6-2; mientras que su compatriota Carlos Sánchez Jover (343°) dejó en el camino a Juan Estévez (444°) por 6-4 y 7-6(0).

Además, el alemán Diego Dedura (311°), de 17 años y con raíces chilenas —su padre, César, es oriundo de Santiago— y recordado por su triunfo ante el canadiense Denis Shapovalov (36°) en los octavos de final del ATP 500 de Múnich la temporada pasada, estaba 6-4 y 2-0 arriba frente al neerlandés Guy Den Ouden (151°) cuando este último se retiró.

Juan Bauista Torres es uno de los cinco tenistas argentinos clasificados para los octavos de final del AAT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

El ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (205°) venció al uruguayo Franco Roncadelli (331°) por 6-4 y 6-4. En tanto, el argentino nacionalizado uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (390°) superó al brasileño Eduardo Ribeiro (181°) por 6-1, 2-6 y 6-1.

Este miércoles se pondrán en marcha los octavos de final con los encuentros entre Facundo Díaz Acosta ante Sánchez Izquierdo; Juan Bautista Torres con Igor Ribeiro Marcondes; Miguel Damas con Carlos Sánchez Jover y Gianluca Cadenasso con Daniel Dutra da Silva.

Orden de juego miércoles 25

Cancha Central - start 10:30

  • Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) vs Facundo Diaz Acosta (ARG)
  • [Alt] Igor Marcondes (BRA) vs Juan Bautista Torres (ARG)

No antes de las 13:30

  • [1] Ignacio Carou (URU) / Mariano Kestelboim (ARG) vs Manuel Mouilleron Salvo (ARG) / Lucio Ratti (ARG)

Seguido

  • [3] Igor Marcondes (BRA) / Eduardo Ribeiro (BRA) vs Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) / Juan Estevez (ARG)

Cancha 2 – no antes de las 10:30

  • Miguel Damas (ESP) vs Carlos Sanchez Jover (ESP)

No antes de las 12:00

  • Valerio Aboian (ARG) / Carlos Maria Zarate (ARG) vs [4] Valentin Basel (ARG) / Franco Ribero (ARG)

Seguido

  • Conner Huertas del Pino (PER) / Nicolas Zanellato (BRA) vs Miguel Damas (ESP) / Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP)

Cancha 3 - no antes de las10:30

  • Gianluca Cadenasso (ITA) vs Daniel Dutra da Silva (BRA)

No antes de las 12:00

  • Mateo Del Pino (ARG) / Juan Manuel La Serna (ARG) vs Guido Ivan Justo (ARG) / Franco Roncadelli (URU)

Seguido

  • Bruno Fernandez (BRA) / Jose Pereira (BRA) vs Gianluca Cadenasso (ITA) / Carlos Sanchez Jover (ESP)

