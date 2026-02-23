“Tres días de fiesta”: la singular estrategia de Guardiola para quitarles presión a los jugadores del Manchester City

El técnico del Manchester City le dio descanso a sus jugadores antes de enfrentarse al Leeds

Las palabras de Pep Guardiola tras la reciente victoria del Manchester City ante el Newcastle revelaron una estrategia inusual de gestión emocional en uno de los momentos más críticos de la temporada. El técnico catalán, conocido por su obsesión con el detalle y la presión competitiva, optó por liberar a sus jugadores del peso de la clasificación y la tensión, les permitió tres días de descanso y, en tono distendido, recomendó que aprovechen para “beber caipirinhas y daiquiris” y “disfruten de la vida”.

La decisión del entrenador llega en un contexto donde el City, tras superar por 2-1 al Newcastle en el Etihad Stadium, recuperó la confianza perdida durante la fase más irregular de la temporada. El grupo, que semanas atrás observaba la tabla desde una posición de resignación, se encuentra ahora animado y con renovada ambición. Este cambio de ánimo se reflejó en la sala de prensa, donde Guardiola, entre risas, compartió detalles de su charla con el plantel: “Les he dado tres días de fiesta y les he dicho: ‘Chicos, tomen mucha caipirinha y tomen muchos daiquiris. Disfruten de la vida. Y después de esto, hagan entrenamientos como Dios manda y a por el Leeds’”, señaló el técnico y mencionó al próximo rival.

El impulso anímico tras la victoria permitió que el equipo recupere terreno en la lucha por la Premier League, situándose a tan solo cinco puntos del Arsenal, líder de la competición. Los Gunners, tras golear al Tottenham por 4-1, suman 61 puntos y mantienen una ligera ventaja, aunque con un partido más que el Manchester City.

El conjunto de Pep Guardiola se mantiene en la lucha por el título de la Premier League (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Guardiola, lejos de alimentar la presión, insistió en que el exceso de cálculos sobre los resultados propios y ajenos puede ser contraproducente. “Ese es el modo correcto de enfocarlo y así lo hemos hecho”, argumentó el entrenador, quien remarcó que centrar la atención en lo que hagan rivales como el Arsenal o el Aston Villa solo conduce a la frustración: “Si piensas en ganar esto o lo otro, luego el Arsenal hace esto o el Aston Villa… recibes una bofetada y lo que pensabas que pasaría ocurre justo lo contrario”.

El mensaje central del técnico fue claro, la clave está en no anticipar escenarios, sino en ganar el próximo partido y mantener la concentración sin caer en el derrotismo. Para Guardiola: “Diez partidos son muchos en la Premier League. Van a pasar muchas cosas”. De este modo, el entrenador busca que el plantel se abstraiga de la presión mediática y se enfoque únicamente en el rendimiento inmediato, una fórmula que ya dio resultados en temporadas anteriores.

El Manchester City, acostumbrado a definir la Premier League en las últimas jornadas, vuelve a estar en el centro de la batalla por el título. Pese a que semanas atrás el panorama parecía desfavorable, los últimos resultados reavivaron la esperanza tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario. El partido ante el Leeds United, próximo compromiso de los Ciudadanos, se presenta como una nueva prueba en la etapa final. Mientras, el desenlace de la Premier League queda abierto a la incertidumbre y las emociones fuertes hasta el final.