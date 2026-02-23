Deportes

“Tres días de fiesta”: la singular estrategia de Guardiola para quitarles presión a los jugadores del Manchester City

El técnico del Manchester City optó por liberar tensiones tras un triunfo clave y les pidió a sus jugadores que disfruten de la vida antes del próximo desafío

Guardar
El técnico del Manchester City le dio descanso a sus jugadores antes de enfrentarse al Leeds

Las palabras de Pep Guardiola tras la reciente victoria del Manchester City ante el Newcastle revelaron una estrategia inusual de gestión emocional en uno de los momentos más críticos de la temporada. El técnico catalán, conocido por su obsesión con el detalle y la presión competitiva, optó por liberar a sus jugadores del peso de la clasificación y la tensión, les permitió tres días de descanso y, en tono distendido, recomendó que aprovechen para “beber caipirinhas y daiquiris” y “disfruten de la vida”.

La decisión del entrenador llega en un contexto donde el City, tras superar por 2-1 al Newcastle en el Etihad Stadium, recuperó la confianza perdida durante la fase más irregular de la temporada. El grupo, que semanas atrás observaba la tabla desde una posición de resignación, se encuentra ahora animado y con renovada ambición. Este cambio de ánimo se reflejó en la sala de prensa, donde Guardiola, entre risas, compartió detalles de su charla con el plantel: “Les he dado tres días de fiesta y les he dicho: ‘Chicos, tomen mucha caipirinha y tomen muchos daiquiris. Disfruten de la vida. Y después de esto, hagan entrenamientos como Dios manda y a por el Leeds’”, señaló el técnico y mencionó al próximo rival.

El impulso anímico tras la victoria permitió que el equipo recupere terreno en la lucha por la Premier League, situándose a tan solo cinco puntos del Arsenal, líder de la competición. Los Gunners, tras golear al Tottenham por 4-1, suman 61 puntos y mantienen una ligera ventaja, aunque con un partido más que el Manchester City.

El conjunto de Pep Guardiola
El conjunto de Pep Guardiola se mantiene en la lucha por el título de la Premier League (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Guardiola, lejos de alimentar la presión, insistió en que el exceso de cálculos sobre los resultados propios y ajenos puede ser contraproducente. “Ese es el modo correcto de enfocarlo y así lo hemos hecho”, argumentó el entrenador, quien remarcó que centrar la atención en lo que hagan rivales como el Arsenal o el Aston Villa solo conduce a la frustración: “Si piensas en ganar esto o lo otro, luego el Arsenal hace esto o el Aston Villa… recibes una bofetada y lo que pensabas que pasaría ocurre justo lo contrario”.

El mensaje central del técnico fue claro, la clave está en no anticipar escenarios, sino en ganar el próximo partido y mantener la concentración sin caer en el derrotismo. Para Guardiola: “Diez partidos son muchos en la Premier League. Van a pasar muchas cosas”. De este modo, el entrenador busca que el plantel se abstraiga de la presión mediática y se enfoque únicamente en el rendimiento inmediato, una fórmula que ya dio resultados en temporadas anteriores.

El Manchester City, acostumbrado a definir la Premier League en las últimas jornadas, vuelve a estar en el centro de la batalla por el título. Pese a que semanas atrás el panorama parecía desfavorable, los últimos resultados reavivaron la esperanza tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario. El partido ante el Leeds United, próximo compromiso de los Ciudadanos, se presenta como una nueva prueba en la etapa final. Mientras, el desenlace de la Premier League queda abierto a la incertidumbre y las emociones fuertes hasta el final.

Temas Relacionados

Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Respira la selección argentina: se confirmó la gravedad de la lesión de Lisandro Martínez

El central argentino debió ausentarse del partido del Manchester United frente al Everton, pero se espera que llegue en condiciones para la Finalissima. Incluso, la semana que viene regresaría a la acción

Respira la selección argentina: se

La decisión del Benfica tras la suspensión provisional de Prestianni para el partido contra el Real Madrid por la Champions

La institución de Portugal dejó en claro que está en contra del fallo de la UEFA que obligará al joven argentino a perderse el cierre de la llave de los playoffs en España

La decisión del Benfica tras

Un futbolista le pidió matrimonio a su novia en el campo de juego y se separó a los tres días: “No voy a hablar mal”

Derrikson Quirós, mediocampista costarricense del Xelajú MC de Guatemala, puso fin a su compromiso con la creadora de contenido Wendy Nicole

Un futbolista le pidió matrimonio

“Dale campeón”: el guiño de Novak Djokovic a Tomás Etcheverry tras la consagración en Río

Luego de conquistar su primer ATP 500, el argentino recibió una felicitación pública del serbio en redes sociales, que rápidamente se volvió viral y reforzó el impacto de su logro

“Dale campeón”: el guiño de

En defensa de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los clubes decidieron suspender por cuatro días todos los partidos de fútbol

Las entidades de la máxima categoría decidieron una suspensión total de actividades, en medio de las denuncias del ARCA. El Ascenso se sumará

En defensa de Chiqui Tapia
DEPORTES
Respira la selección argentina: se

Respira la selección argentina: se confirmó la gravedad de la lesión de Lisandro Martínez

La decisión del Benfica tras la suspensión provisional de Prestianni para el partido contra el Real Madrid por la Champions

Un futbolista le pidió matrimonio a su novia en el campo de juego y se separó a los tres días: “No voy a hablar mal”

“Dale campeón”: el guiño de Novak Djokovic a Tomás Etcheverry tras la consagración en Río

En defensa de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los clubes decidieron suspender por cuatro días todos los partidos de fútbol

TELESHOW
Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

INFOBAE AMÉRICA

La OMS alertó de un

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos