Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

El equipo de Marcelo Gallardo perdió a tres piezas clave tras la derrota ante Vélez Sarsfield (Foto: FOTOBAIRES)

El presente de River Plate quedó marcado por una serie de lesiones importantes durante la caída por 1-0 ante Vélez Sarsfield en la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa un momento crítico, tanto en lo deportivo como en la conformación de su plantel, con varias figuras fuera de actividad y la continuidad del entrenador bajo análisis.

La caída en el estadio José Amalfitani representó una nueva complicación, con una lista de lesionados integrada por tres titulares. Juan Fernando Quintero debió abandonar el campo a los 27 minutos por una molestia en la pierna derecha. El colombiano, capitán y una pieza fundamental, fue sustituido por el juvenil Joaquín Freitas. Las primeras imágenes mostraron a Quintero sentándose en el banco con gestos de dolor, sujetándose la zona posterior del muslo derecho, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico.

Durante la citación al entrenamiento de este lunes, se confirmó que Quintero sufrió un desgarro grado uno en el bíceps femoral derecho, con un tiempo estimado de recuperación de tres semanas. Esta lesión priva a River de una de sus fuentes de creatividad en la mitad de la cancha en un tramo determinante en cuanto a la necesidad de resultados positivos.

Franco Armani atraviesa una nueva inflamación en el tendón de Aquiles derecho (Foto: FOTOBAIRES)

A la baja de Quintero se sumó la preocupación por el estado físico de Franco Armani. El arquero regresaba tras dos meses de inactividad, pero no pudo completar el partido. Al finalizar el primer tiempo, el cuerpo técnico decidió reemplazarlo por Santiago Beltrán, debido a una nueva inflamación en el tendón de Aquiles derecho, diagnóstico que fue confirmado hoy: es la misma lesión que lo había marginado previamente. El regreso de Armani no tiene plazos definidos y dependerá de la evolución diaria del dolor.

El historial de lesiones recientes de Armani incluye una inflamación en el tendón de Aquiles derecho, que lo dejó fuera de seis partidos oficiales, y una molestia muscular en el gemelo que le impidió estar en los amistosos de pretemporada. Su último encuentro oficial había sido el 25 de noviembre de 2025 ante Racing. El juvenil Santiago Beltrán, quien ya había ocupado el arco en la ausencia del capitán, debió retomar la defensa de la valla de manera inesperada.

Kendry Páez llegó el mes pasado y estará fuera de las canchas entre dos a cuatro semanas

Mientras tanto, el recambio obligado en el ataque también generó incertidumbre. El ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años, ingresó en el complemento, pero debió salir a los pocos minutos tras un golpe en el hombro izquierdo. Intentó seguir en cancha, pero finalmente fue reemplazado por Ian Subiabre. El centrocampista que llegó a préstamo por 18 meses, luego de ser cedido al Chelsea, sufrió un esguince acromio clavicular izquierdo grado uno, con un tiempo de recuperación estimado entre dos y cuatro semanas.

La sucesión de lesiones se produce en un contexto adverso para River Plate, que acumula trece derrotas y solo cinco victorias en sus últimos veinte partidos. Esta racha negativa aumentó la presión sobre el cuerpo técnico, al punto que Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad por primera vez desde su regreso al club. El plantel fue citado a un entrenamiento en River Camp este lunes, de cara al próximo compromiso, pautado para este jueves 26 desde las 19.30 frente a Banfield en el Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura.