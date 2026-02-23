Deportes

Los mejores memes y reacciones de la derrota de River Plate ante Vélez: Marcelo Gallardo, Colidio y Paulo Díaz, los elegidos

El Muñeco fue uno de los más apuntados tras la nueva caída del Millonario en Liniers

La derrota de River Plate agravó el momento negativo del club, que ya acumula tres caídas consecutivas en el Torneo Apertura y permanece fuera de la zona de clasificación a la siguiente instancia. Este traspié ante Vélez Sarsfield (1 a 0 en el estadio José Amalfitani) desencadenó una ola de memes y críticas en redes sociales, donde los simpatizantes reflejaron el desconcierto y la bronca con ingenio y sarcasmo. A pesar de que el equipo mostró una leve mejoría en el segundo tiempo, la falta de gol fortaleció la frustración entre hinchas y observadores.

El partido concluyó con River ubicado en la décima posición de la Zona A con apenas siete puntos, lejos de los lugares que brindan acceso a los octavos de final. En contraste, la victoria permitió a Vélez alcanzar la cima de la Zona B, sumando 14 puntos y superando por dos unidades a Estudiantes de La Plata, su perseguidor inmediato.

La actuación del equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue uno de los focos principales de las bromas, junto con la figura de Manuel Lanzini, quien convirtió el único gol del partido a los cinco minutos y cumplió la llamada “ley del ex”. La dinámica del encuentro dejó sensaciones ambiguas entre los hinchas, que combinaron indignación y decepción por el funcionamiento colectivo en la primera etapa y la falta de puntería para revertir la situación en el segundo tiempo.

Marcelo Gallardo fue el principal
Marcelo Gallardo fue el principal apuntado en los memes tras la derrota de River ante Vélez

El revés de River no solo se tradujo en estadísticas poco alentadoras, sino también en una reacción inmediata de la comunidad digital. En la red social X (antes Twitter), los memes proliferaron y transformaron la caída deportiva en una tendencia entre usuarios de distintos equipos.

Distintas publicaciones hicieron blanco en Gallardo, en Facundo Colidio y hasta en la chance desperdiciada de modificar el resultado durante el complemento. Otras, en tono irónico, aludieron a la previsibilidad del desenlace con frases como “Estaba más cantado que Despacito”, reflejando el desánimo ante la racha adversa.

Las lesiones de Quintero y Armani tampoco escaparon al humor ácido de las redes. Algunos usuarios explotaron la situación para ilustrar el momento crítico del plantel a través de imágenes y comparaciones.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ LA DERROTA DEL RIVER DE GALLARDO ANTE VÉLEZ

