La impactante imagen del futbolista que sufrió un brutal choque con el arquero rival en la Serie A y se desmayó

El duelo entre Milan y Parma frenó después del golpe de Loftus-Cheek, quien terminó con la fractura en el hueso alveolar de la mandíbula superior, cortes en la zona maxilar y la pérdida de, al menos, dos dientes

Ruben Loftus-Cheek protagonizó un escalofriante momento durante la derrota del Milan por 1-0 ante el Parma en el Stadio Giuseppe Meazza. En un encuentro correspondiente a la Serie A, el mediocampista británico sufrió un impactante choque con el arquero Edoardo Corvi.

El parte médico oficial reveló una fractura en el hueso alveolar de la mandíbula superior, múltiples cortes en la zona maxilar y la pérdida de al menos dos dientes, con pronóstico de baja de entre dos y cuatro meses, algo que podría afectar de manera directa su futuro deportivo, incluida su posible convocatoria a la selección de Inglaterra para el Mundial 2026.

Ha sido un duro golpe, pero lo peor ya ha pasado”, comentó el volante de 30 años en un comunicado en su Instagram. En su red social también compartió algunas imágenes sobre el estado en el que quedó su rostro, donde se divisa que perdió varios dientes.

Gracias de corazón a todo el equipo médico que me ha atendido durante estas horas con profesionalidad y gran atención. Un agradecimiento especial a vosotros, aficionados, por los numerosos mensajes de cariño y apoyo: los he leído, los he sentido y me han dado una fuerza increíble. Gracias a mis compañeros: somos un grupo, somos una familia. Ahora adelante hacia nuestros objetivos, fuertes y unidos. Juntos”, agregó el exjugador del Chelsea.

El estado del rostro de
El estado del rostro de Loftus-Cheek después del golpe (@rlc)

El incidente ocurrió a los 11 minutos de la primera mitad del encuentro disputado en el estadio Giuseppe Meazza, cuando Ruben Loftus-Cheek chocó en un balón aéreo con Edoardo Corvi, portero del Parma. Tras el fuerte impacto, el mediocampista cayó al césped, inconsciente y con sangrado facial. El equipo médico ingresó de inmediato, estabilizó al futbolista con collar cervical por protocolo de conmoción y lo trasladó en camilla ante la mirada atenta del público, que lo despidió con una ovación mientras era llevado de urgencia a un hospital local.

El diagnóstico detallado de Sky Italia precisa: “fractura en el hueso alveolar de la mandíbula superior, cortes en la zona maxilar y pérdida de, al menos, dos dientes”. El tratamiento implicará cirugía maxilofacial y procedimientos de restauración dental especializados.

La recuperación y rehabilitación requerirán entre dos y cuatro meses, dependiendo de la evolución postoperatoria. Este periodo de inactividad no solo condiciona el cierre de temporada del AC Milan sino también las futuras posibilidades internacionales del futbolista, quien deberá demostrar plena recuperación física y futbolística para volver a ser considerado por el entrenador Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra.

Loftus-Cheek compartió cómo le quedó
Loftus-Cheek compartió cómo le quedó el rostro después del golpe en sus redes (@rlc)

La ausencia de Loftus-Cheek representa una baja relevante para el equipo dirigido por Massimiliano Allegri. Desde su arribo al Milan en 2023, el exjugador del Chelsea ha disputado 27 partidos, convirtió tres goles y sumó una asistencia. Su rendimiento le valió el regreso a la selección inglesa, donde cuenta con 11 partidos internacionales.

El accidente obligó a la sustitución inmediata de Loftus-Cheek por Aldon Jashari. El desenlace deportivo del encuentro vio la victoria del Parma por 1-0, con un gol de cabeza del argentino Mariano Troilo en el tramo final. Este resultado amplió la brecha en la tabla: el Inter de Milán alcanzó los 64 puntos, situándose a 10 unidades del Rossonero, mientras el Parma llegó a 32 puntos en la decimosegunda posición.

LA SECUENCIA DEL DURO GOLPE QUE SUFRIÓ LOFTUS-CHEEK

El arquero del Parma golpeó
El arquero del Parma golpeó al inglés al intentar despejar (EFE)
El futbolista fue retirado del
El futbolista fue retirado del campo de juego inmediatamente (EFE)
Loftus-Cheek perdió, al menos, dos
Loftus-Cheek perdió, al menos, dos dientes por el golpe (EFE)

