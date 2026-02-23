Del dardo al River de Gallardo a los detalles de su charla con Manu Lanzini: 7 frases de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo

Guillermo Barros Schelotto disfruta del triunfo de Vélez ante el River de Gallardo

Guillermo Barros Schelotto lanzó críticas hacia el estilo de juego de River Plate tras la victoria de Vélez por 1-0, apuntando a la falta de profundidad futbolística de su rival y realzando el rendimiento de su equipo, que se consolida como único líder en la Zona A del Torneo Apertura 2026. El gol que definió el partido lo marcó Manuel Lanzini, quien se enfrentó a su ex club y, tras diálogo previo con el entrenador, fue protagonista de una actuación que destacó por su alto impacto emocional y por sentenciar una racha positiva para el Fortín.

Con este resultado, Vélez acumula 14 puntos y saca dos de ventaja a Estudiantes, tras seis fechas de competencia. Desde el banco, Barros Schelotto vivió el encuentro con intensidad, al punto de ser amonestado durante el primer tiempo, y sostuvo ante los medios que el equipo mereció la victoria por el desempeño especialmente durante el primer tiempo. El triunfo profundiza la crisis futbolística de River, que registra su tercera derrota consecutiva en el torneo.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Barros Schelotto fue categórico al evaluar el nivel del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. “River trató de llevarnos para allá con poco fútbol”, sostuvo el entrenador ante periodistas. La frase generó repercusión en un contexto donde River presenta dificultades para generar peligro real ante el arco contrario. “No tuvo muchas situaciones de gol ni mucho menos. Ganamos bien y justamente el partido. Vélez hizo un excelente primer tiempo”, remarcó el técnico, claramente satisfecho por la postura táctica y la eficacia del Fortín.

Al analizar el desarrollo del juego, el entrenador señaló la superioridad de Vélez en la primera etapa del encuentro, que terminó con el marcador 1-0 pero, de acuerdo a su mirada, podría haber reflejado una mayor diferencia. Desde su perspectiva, “somos un equipo que se paró a jugar de igual a igual” y atribuyó parte del éxito a la disciplina táctica y al compromiso colectivo.

Barros Schelotto destacó la falta de profundidad de River en los metros finales, observando que “nunca tuvieron profundidad y los pudimos sostener fuera del área. Solo tuvieron la jugada de Subiabre y el disparo de Páez, porque la de Galoppo era offside. Nosotros tuvimos más de dos. Manejamos el partido”.

Si bien elogió la calidad técnica de algunos futbolistas de River al reconocer que “ellos tienen buenos jugadores y buena técnica, cuando tienen la pelota la manejan bien”, la crítica central recayó sobre la escasa capacidad de traducir posesión en situaciones de gol, lo que permitió a Vélez controlar el trámite del partido con comodidad durante largos pasajes.

La postura combativa del equipo local se reflejó también en las palabras del entrenador al referirse a la exigencia física del encuentro: “Fue un partido exigente. Sobre el final se fallaba de los dos lados. El equipo lo aguantó bien”, enfatizó. Barros Schelotto consideró que el resultado no solo fue justo, sino que el rendimiento colectivo revela que “esto recién empieza y es largo”, remarcando la necesidad de mantener la regularidad a lo largo del certamen.

Uno de los momentos centrales de la previa estuvo marcado por la conversación entre Barros Schelotto y Manuel Lanzini, el autor del gol decisivo. En conferencia, el director técnico reveló detalles sobre este intercambio personal: “Ayer estuvimos hablando. Muchas veces el jugador cuando juega contra su equipo es un partido especial”. Remarcó, en diálogo con ambos medios, que la intención fue que Lanzini se enfocara en escribir su propia historia en Vélez y no en una revancha contra su club de origen.

“Lanzini tuvo un partido muy bueno. Hablamos que él tiene que hacer su historia en Vélez, no jugar contra River”, explicó el entrenador. La apuesta se tradujo en la cancha no solo en el gol, sino también en la influencia positiva de Lanzini en el funcionamiento colectivo. “Hizo un partido excelente y un golazo”, resaltó Barros Schelotto, quien valoró además la experiencia del mediocampista tras siete temporadas en la Premier League, dato que, según sus palabras, “habla por sí solo”.

La gestión emocional en el vestuario y la dosificación de la presión para el equipo aparecen como elementos distintivos en el ciclo del técnico. Barros Schelotto aclaró que el futbolista “no tenía que demostrar nada a nadie” y que “tenía que jugar para la gente de Vélez”, confirmando la importancia de la identificación con la camiseta y la construcción de nuevos liderazgos dentro del plantel.

El entrenador proyectó cautela respecto al recorrido que queda en el Torneo Apertura, remarcando que van “seis fechas, esto recién empieza”. Subrayó la necesidad de reponerse físicamente con miras al próximo compromiso, anticipando que es probable que Pellegrini no pueda estar disponible y que tiene solo tres días para recuperar al plantel.

Barros Schelotto valoró la contundencia de su equipo y el manejo de las situaciones clave, destacando el ambiente competitivo actual que atraviesa Vélez en la parte alta de la tabla. La respuesta del entrenador ante la adversidad y la solidez mostrada en esta etapa inicial sitúa al Fortín como uno de los animadores del fútbol argentino en 2026.