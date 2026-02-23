“Dale campeón”: el guiño de Novak Djokovic a Tomás Etcheverry tras la consagración en Río

El serbio Novak Djokovic felicitó a Tomás Etcheverry tras el título obtenido en el ATP 500 de Río

El salto que tanto buscaba finalmente llegó. Tomás Etcheverry se consagró campeón por primera vez en un torneo de categoría ATP 500 al quedarse con el título en el Rio Open este domingo en Brasil. El platense dio el golpe más importante de su carrera y, como si fuera poco, recibió un reconocimiento que no pasó inadvertido: el saludo público de Novak Djokovic en redes sociales.

En una semana que lo tuvo firme desde el fondo de la cancha, agresivo con su derecha y sólido mentalmente en los momentos más determinantes, Etcheverry confirmó a sus 26 años, después de perder tres finales consecutivas en Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024, que está dispuesto a seguir dando pelea en el circuito profesional.

La consagración en Río no solo representa el título más importante de su carrera por la categoría del certamen, sino también un impulso clave en el ranking -actualmente se ubica en el puesto 33; su mejor marca fue 27, alcanzada en 2024- y, sobre todo, en la confianza.

Pero el impacto del logro trascendió lo deportivo. Horas después de la final, Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slam y referente absoluto del circuito, le dedicó un mensaje en Instagram. El serbio lo felicitó por el título con un “dale campeón”, un gesto que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del tenis y que el propio argentino replicó en sus cuentas oficiales.

El ATP 500 de Río, disputado sobre polvo de ladrillo, suele marcar el pulso de la gira sudamericana y exige un alto nivel competitivo. Etcheverry no solo superó rivales de jerarquía, sino que sostuvo una regularidad mental clave para cerrar partidos apretados, incluso en un contexto adverso: largas interrupciones, cambios climáticos y la exigencia de disputar las semifinales y la final en una misma jornada, un escenario que en el pasado reciente le había costado resolver.

No es la primera vez que el serbio se manifiesta en redes sociales sobre tenistas argentinos. El antecedente más reciente fue cuando se solidarizó con Federico Gómez tras su cruda confesión, que conmovió al mundo del tenis: admitió que llegó a contemplar abandonar el tenis por completo y reveló que atravesó “en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas”.

“¡Ah! ¿Ganó? Fantástico. Bravo, Fede. Bravo, amigo. Estoy muy contento por él porque es una persona muy buena, muy linda, un jugador muy competitivo, que siempre da pelea. Todo el tiempo lucha”, esas fueron las palabras de Nole al enterarse de que Gómez había conseguido su primera victoria en un Grand Slam, en Roland Garros 2025.

Tomás Etcheverry celebra su título obtenido en el ATP 500 de Río

Djokovic, amigo íntimo de Juan Martín Del Potro, fue una de las figuras del partido despedida que el argentino realizó en el país, titulado El último desafío. En aquella ocasión, el serbio expresó: “En el último tiempo siento a Juan Martín mucho más cerca de mi corazón. Lo he dicho miles de veces en los últimos días: no conozco a una sola persona que no quiera a Juan Martín, todo el mundo lo ama. La victoria más grande en la vida es eso, es una persona maravillosa”.

El título en Brasil puede representar un punto de inflexión. Con la temporada recién en marcha, el argentino suma confianza de cara a los próximos desafíos y se posiciona como una de las principales raquetas del tenis nacional.

Entre el trofeo en Río y el saludo de Djokovic, la semana fue perfecta. Etcheverry dio un paso grande en su carrera y el circuito tomó nota. Ahora, el desafío será sostenerlo.