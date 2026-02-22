El drama que vivió un piloto de Fórmula 1: su auto se prendió fuego durante una exhibición

Yuki Tsunoda tuvo que salir de un auto en llamas

Yuki Tsunoda protagonizó un tenso momento durante el espectáculo de Red Bull en San Francisco cuando el monoplaza que manejaba se incendió de manera repentina en plena exhibición. El evento, realizado en las calles de la ciudad californiana, representó su primer acto público luego de su salida de la Fórmula 1 como piloto titular al finalizar la temporada 2025.

El hecho ocurrió mientras el piloto conducía en un show road el famoso RB7, monoplaza con el que el alemán Sebastian Vettel alcanzó el título en 2011 con el equipo de los Dos Toros. Según las imágenes difundidas por fanáticos y testigos, tras una parada en la zona de Marina Boulevard, el coche comenzó a despedir una densa humareda desde la zona posterior. En cuestión de segundos, las llamas avanzaron rápidamente en la parte trasera del auto. Los espectadores advirtieron a Tsunoda al grito de “fuego” y “sal de ahí, Yuki”, quien reaccionó con calma: se quitó los cinturones de seguridad y descendió del vehículo sin mayores sobresaltos, acompañado de los equipos de respuesta que lo asistieron de inmediato.

Este incidente revivió una experiencia similar que también tuvo como protagonista al piloto de 25 años. En 2024, mientras llevaba a cabo una gira promocional en Asia como integrante de Racing Bulls, el equipo satélite de la estructura de la escudería de la bebida energizante, sufrió un percance casi idéntico durante una demostración en Taichung, Taiwán. En esa ocasión, el auto también comenzó a arder por la zona de los frenos traseros durante una serie de “donas” en la vía pública, lo que obligó la intervención del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas.

El piloto jaónés ya salió del cockpit tras el fuego en el Red Bull durante la exhibición

La jornada californiana contó con la presencia de otras figuras destacadas vinculadas al mundo Red Bull. Scott Speed, ex piloto de Fórmula 1, y Mitch Guthrie, referente del Rally Raid, también participaron en el show y compartieron pista con Tsunoda. La convocatoria de estos nombres apuntó a reforzar el lazo entre la marca y sus figuras históricas y emergentes, a través de un despliegue de destreza en el céntrico enclave de la bahía.

Una de las particularidades del incidente radica en el protagonismo del RB7, auto que representa un fragmento fundamental de la historia reciente de Red Bull. Este monoplaza fue la pieza clave en la obtención del título por parte de Sebastian Vettel, por lo que el percance no solo afectó a los planes de la exhibición, sino que también opacó la evocación de aquel ciclo glorioso. El objetivo del evento era doble: ofrecer espectáculo y homenajear una maquinaria icónica que marcó un ciclo de éxitos para la escudería.

El episodio ocurrió mientras Tsunoda transita un nuevo período en el paddock de la F1. Es que luego de ascender al equipo principal de Red Bull en 2025 y disputar 22 carreras como compañero de Max Verstappen tras reemplazar a Liam Lawson, el japonés sólo pudo sumar puntos en siete Grandes Premios. Su desempeño resultó insuficiente y no pudo mantener su puesto frente al ascenso del franco-argelino Isack Hadjar, por lo que la estructura decidió que el nacido en Sagamihara, Prefectura de Kanagawa, cumpla el rol de piloto reserva para los dos equipos durante la temporada que comenzará en Australia (6-8 de marzo).

Yuki Tsunoda camina alejándose de su coche de carreras, que emite una densa columna de humo, durante un incidente en la Race of Champions.

En su trayectoria en la Máxima, Tsunoda debutó en 2021 con Alpha Tauri (hoy Racing Bulls), acumuló 111 participaciones y logró un total de 124 puntos en cinco temporadas completas al volante. Se destacó especialmente con un cuarto lugar en la última carrera de su campaña de estreno en Abu Dhabi. Su estilo agresivo y temperamento competitivo lo mantuvieron bajo la consideración de Red Bull, que en el presente año lo mantiene como opción tanto para su equipo principal como para Racing Bulls con miras al futuro.

El incendio en San Francisco, segundo registrado en su carrera fuera de las competencias oficiales, evidencia la complejidad técnica de operar monoplazas históricos de Fórmula 1 en entornos urbanos y fuera de su uso habitual. Además, resaltó la capacidad de respuesta de los organizadores y del propio Tsunoda para minimizar riesgos personales y evitar una tragedia mayor.