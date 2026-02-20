Deportes

Los argentinos Lautaro Midón y Guido Justo disputarán las semifinales del AAT Challenger Tigre

Los tenistas nacionales buscarán este sábado un lugar en la final en el Club Náutico Hacoaj

Lautaro Midón venció a Juan
Lautaro Midón venció a Juan Manuel La Serna y se clasificó para las semifinales del AAT Challenger de Tigre (Crédito: Prensa AAT)

Los argentinos Lautaro Midón y Guido Justo se clasificaron para las semifinales del AAT Challenger edición Tigre I y este sábado buscarán su lugar en la final frente al español Carlos Sánchez Jover y el peruano Gonzalo Bueno, respectivamente. Los partidos darán comienzo a las 11:00 y serán televisados por Fox Sports 2.

La cancha central del Club Náutico Hacoaj fue escenario de un intenso duelo entre Midón (226° del ranking mundial) y La Serna (360°). En la antesala, los amigos de la categoría 2004, dirigidos por el mismo entrenador, Mauro Aprile, quien siguió el encuentro desde una de las terrazas aledañas al court principal, protagonizaron una verdadera batalla que se prolongó durante tres horas y 15 minutos. Finalmente, la moneda cayó del lado del correntino, que se impuso por 7-6(1), 2-6 y 7-5.

Midón, en su primer enfrentamiento profesional disputado en el país ante La Serna, amplió el historial a su favor y ahora lo domina 3-1. Por un lugar en la final se medirá con el español Carlos Sánchez Jover (342°), quien llega tras imponerse al argentino Gonzalo Villanueva (352°) por 6-1 y 6-3.

Al finalizar el partido, Midón analizó su pase a las semifinales: “Fue una batalla. Fue muy largo. Todos nuestros partidos, siempre que jugamos, fueron en tres sets. Jugamos pocas veces, pero en el último tiempo, bastantes. Nos conocemos un montón, entonces en el punto tenés la pelota y sabés para dónde va a salir el otro, y eso hace que el partido sea más largo”.

En cuanto a sus deseos, el correntino dijo: “Creo que ya estoy en un momento donde podría ganar esta clase de torneos. Mi objetivo es entrar a Roland Garros. Vengo trabajando en eso desde el año pasado, así que espero que se me dé”.

Guido Justo semifinalista del AAT
Guido Justo semifinalista del AAT Challenger de Tigre I al vencer al brasileño Bruno Fernández (Crédito: Prensa AAT)

Guido Justo, oriundo de Adrogué, disputará su primera semifinal en este tipo de competencias. Este viernes en los cuartos de final se impuso de manera contundente al brasileño Bruno Fernández (792°) por 6-1 y 6-3. Su rival será el peruano Gonzalo Bueno (218°), derrotó al argentino Andrea Collarini (233°) por 7-6(11) y 6-2.

Al término de su encuentro, Bueno, nacido hace 21 años en Trujillo, quien conquistó su primer título AAT Challenger edición TCA en 2019, sostuvo: “Con Andrea jugamos varias veces, siempre partidos muy largos, sabía que sería así y tenía que estar preparado para luchar todas las bolas. El primer set logré ganarlo en el tie break y en el segundo traté de seguir enfocado mentalmente, pude mantener el nivel y el físico para ganar el partido”.

Además, este sábado se disputará la final de dobles entre los argentinos Santiago Rodríguez Taverna y Gonzalo Villanueva frente al albiceleste Mariano Kestelboim y el boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

Orden de juego sábado 21

Cancha Central

Guido Ivan Justo (ARG) vs Gonzalo Bueno (PER), no antes de las 11:00 (hora argentina)

Lautaro Midón (ARG) vs Carlos Sanchez Jover (ESP)

Dobles Final

Mariano Kestelboim (ARG) / Juan Carlos Prado Angelo (BOL) vs Santiago Rodríguez Taverna (ARG) / Gonzalo Villanueva (ARG), no antes de las 14:00

