La cifra récord con la que Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez en 200 millones (REUTERS/Maurice Van Steen)

El futuro de Julián Álvarez en el mercado de fichajes europeo ha generado expectativas y tensiones entre algunos de los clubes más poderosos del continente. El interés del Fútbol Club Barcelona por el delantero argentino se ha topado con la firme postura del Atlético de Madrid, que ha fijado una tasación de 200 millones de euros para negociar cualquier posible transferencia, según informó Cadena Ser en su programa El Larguero. Esta cifra actúa como barrera disuasoria ante el interés no solo del Barça, sino también de otros equipos como Chelsea y Arsenal. En caso de concretarse, sería una de las transferencias más caras de la historia, solamente superada por la de Neymar al PSG (222 millones).

De acuerdo con las informaciones recogidas por el mencionado medio, el Atlético de Madrid no contempla la venta de Julián Álvarez en el próximo mercado del verano europeo. El club rojiblanco ha comunicado tanto al entorno del futbolista como a los potenciales compradores que cualquier negociación debe pasar primero por la directiva, sin margen para acuerdos paralelos. El atacante argentino tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, lo que otorga al club español un amplio margen de seguridad contractual.

El deseo del Barcelona de incorporar a un delantero con el perfil de Julián Álvarez responde a la búsqueda de un jugador móvil, asociativo y con capacidad de presión alta, características que lo distinguen del actual referente ofensivo, Robert Lewandowski, cuyo contrato concluye el 30 de junio. El club catalán reconoce que la disponibilidad de futbolistas de primer nivel inmediato en el mercado es limitada y que las operaciones de este tipo suelen exceder su capacidad financiera. La tasación de 200 millones establecida por el Atlético se percibe en el entorno culé como un mensaje claro de que el jugador no está en venta y solo una propuesta impactante podría alterar la posición de la entidad madrileña.

El Barcelona, que atraviesa un periodo de transición institucional a la espera de nuevas elecciones presidenciales, mantiene abiertas varias opciones en el mercado. La valoración interna del club blaugrana cifra el valor actual de Julián Álvarez en torno a los 100 millones de euros. Pese a ello, según Sport, fuentes cercanas al club consideran inviable presentar una oferta cercana a los 200 millones exigidos por el Atlético, especialmente en un contexto marcado por restricciones económicas y la competencia de equipos con mayor capacidad financiera como Chelsea y Arsenal.

Además de Barcelona, Julián Álvarez también aparece en la mira de Chelsea y Arsenal (REUTERS/Maurice Van Steen)

La operación solo podría desbloquearse en caso de que el propio Julián Álvarez manifestara de forma explícita su intención de salir de Madrid para recalar en el Barcelona, forzando así una negociación directa. Sin embargo, hasta el momento el delantero ha mostrado respeto por el club que apostó por él y no ha dado señales públicas de querer abandonar la entidad rojiblanca.

Ante este panorama, el Barcelona explora alternativas en el mercado y pospone cualquier decisión relevante hasta después de los comicios internos, mientras el Atlético de Madrid reafirma su intención de retener a uno de los delanteros más codiciados de Europa.

Según informó TyC Sports, el entrenador Diego Pablo Simeone prioriza la continuidad de Julián Álvarez para el próximo curso, consciente de que el delantero es seguido de cerca por varias potencias europeas y de que el propio jugador valora la posibilidad de emigrar.

En paralelo, el club madrileño realizó en los últimos días un sondeo por Joaquín Panichelli, atacante argentino formado en River Plate, con paso por Deportivo Alavés y actualmente en Racing de Estrasburgo. Panichelli, que no debutó en Primera División en Argentina y es seguido por el seleccionador Lionel Scaloni, aparece como una de las alternativas de futuro por si se concreta alguna salida.

Por otra parte, explicaron que Atlético de Madrid podría insistir en el próximo mercado de pases por José “Flaco” López, delantero de Palmeiras, después de que en enero de 2026 el club brasileño rechazara cualquier tipo de negociación. La directiva colchonera pretende sumar variantes en ataque mientras define el futuro de una de sus principales figuras.