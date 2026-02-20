Claudio Úbeda patea el tablero en Boca y pondría un equipo repleto de cambios ante Racing: la novedad en torno a Paredes

Boca Juniors tuvo un último entrenamiento este jueves y Claudio Úbeda definió el equipo que jugará ante Racing este viernes desde las 20 en La Bombonera. Lo novedoso es que el entrenador modificó de forma significativa su alineación y el esquema táctico para enfrentar. La lesión del capitán Leandro Paredes obligó a una serie de variantes, que sumada a la marcada presión por los resultados deportivos recientes lo llevaron a patear el tablero en la alineación.

Claudio Úbeda apostó en el último ensayo por un dibujo 4-4-2, realizando tres cambios respecto al equipo anterior y manteniendo aún varias incógnitas en el once inicial. En el centro de la escena apareció el posible regreso de Edinson Cavani como titular, movida que podría redefinir el ataque xeneize.

En el cierre de la preparación, Úbeda dejó indicios de que varios jugadores, cuya inclusión causó polémica o dudas en partidos previos, podrían quedar fuera del equipo inicial. Entre ellos se encuentra Lucas Janson, apartado para reforzar el mediocampo frente a la ausencia de Paredes, que se perderá al menos dos encuentros por un esguince de tobillo derecho. Milton Delgado se perfila para sumarse al mediocampo junto a Santiago Ascacíbar, quien logró recuperarse de las dolencias sufridas ante Platense. Aunque probó a González Gelini, finalmente quien jugaría en ese sector del campo sería Toto Belmonte.

Edinson Cavani será titular en Boca y portada la cinta de capitán ante la ausencia por lesión de Leandro Paredes (Fotobaires)

La realidad física de Cavani, foco de atención en la semana tras su regreso de 25 minutos contra el Calamar y una imagen viral de su entrada en calor, condiciona la estrategia ofensiva. El cuerpo técnico de Boca valoró su compromiso en los entrenamientos tras superar una distensión muscular y apunta a que salga desde el inicio para conformar un doble nueve charrúa con Miguel Merentiel, una apuesta para dar vuelta la falta de gol y la sequía de victorias.

La práctica mostró alternativas en todas las líneas: la defensa mantuvo a Marcelo Weigandt como lateral derecho, desplazando a Juan Barinaga, e incluyó a Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el medio, además de Ascacíbar, Delgado y Gelini, Williams Alarcón aparece firme, aunque, en menor medida, Tomás Aranda, también fueron probados. La ausencia de Carlos Palacios y la reaparición de Agustín Martegani entre los concentrados remarcan los experimentos del técnico ante la urgencia de resultados.

El cambio al 4-4-2, hasta ahora inédito en lo que va del año, respondía al objetivo de lograr un equipo más compacto, con mayor equilibrio en la mitad de la cancha y dos referencias ofensivas claras. Úbeda busca recuperar solidez tras el empate sin goles ante Platense, resultado que intensificó el descontento en La Bombonera y debilitó su crédito al frente del proyecto. Un rendimiento irregular, con derrotas recientes y un séptimo puesto en la Zona A del Torneo Apertura, incrementan la presión en la previa del clásico ante el club donde el propio DT dejó huella como jugador.

Claudio Úbeda volverá a enfrentarse a Racing, que lo eliminó en semifinales del torneo pasado. El DT quedó e en centro de la polémica luego de sacar al Changuito Zeballos en el complemento (Fotobaires)

Mientras Úbeda afina los detalles finales y evalúa las variantes de último momento, el partido se recorta como una bisagra para su continuidad. La eliminación del Clausura a manos de Racing el 7 de diciembre acrecentó la exigencia sobre su gestión, y los flojos resultados posteriores lo han dejado en la cuerda floja. El público local, tras recientes silbidos y frustraciones, espera respuestas convincentes ante el mismo rival que supo marcar el quiebre en la relación entre DT e hinchas.

Dentro del plantel, la contingencia también alcanza figuras como Cavani, que si vuelve desde el inicio y porta la cinta de capitán —tras la salida de Paredes— deberá sostener la ofensiva y contribuir al cambio de imagen que Boca pretende. El uruguayo no es titular desde septiembre del año pasado, cuando una lesión lo mantuvo al margen durante meses y luego una molestia lumbar lo apartó de los partidos más delicados, incluyendo la derrota que desató la crisis actual.

Entre los ausentes de peso, destaca Carlos Palacios, todavía no considerado en plenitud física por el cuerpo técnico, mientras Martegani regresa luego de quedarse fuera del banco en fechas anteriores por negociaciones de pase que finalmente no prosperaron.

La composición del equipo sigue siendo un misterio hasta la confirmación oficial, aunque los once serían: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

La buena noticia en torno a Leandro Paredes

Leandro Paredes se perdería dos partidos con Boca por lesión

El mediocampista y capitán de Boca Juniors mostró una notable evolución tras sufrir un esguince en el tobillo que lo marginó de los últimos partidos. El futbolista inició un tratamiento específico y, de mantenerse la mejoría, está previsto que retome los entrenamientos con el plantel el miércoles siguiente al partido de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. Paredes sufrió un golpe en su tobillo ante Platense que lo marginó del compromiso frente a Racing y que lo alejará también del duelo por el certamen federal del próximo martes.

La fecha de recuperación de Paredes cobra relevancia para el cuerpo técnico de la selección argentina, considerando la cercanía del choque ante España en Qatar, último partido previo al Mundial y crucial para definir la formación titular. El volante cumple una pausa de diez días indicada por los médicos, con trabajos de rehabilitación bajo supervisión profesional.