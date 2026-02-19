Deportes

El insólito error del arquero que aprovechó Nico Paz para anotarle un gol al Milan

El volante de 21 años convirtió su noveno tanto en la temporada y es el segundo máximo goleador, detrás de Lautaro Martínez. El Como terminó igualando 1-1 ante el conjunto rossonero por la Serie A

Guardar

*El gol de Nico Paz

El volante de la selección argentina, Nico Paz, anotó este miércoles el gol con el que el Como 1907 abrió el marcador ante Milan en el Estadio Giuseppe Meazza, tras aprovechar un grave error del arquero local Mike Maignan en el minuto 31 del encuentro.

Durante la primera mitad del encuentro, el conjunto visitante dominó las acciones, aunque tuvo dificultades para concretar oportunidades ofensivas en la media hora inicial.

La jugada decisiva ocurrió cuando Maignan, al intentar salir jugando desde el fondo, entregó la pelota directamente a los pies de Paz, quien controló la pelota y definió con precisión entre las piernas del guardameta francés.

El tanto permitió a Como 1907 tomar ventaja ante uno de sus rivales directos en la lucha por clasificar a la Champions League, en el duelo pendiente correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.

Nico Paz celebra su noveno
Nico Paz celebra su noveno gol en la presente Serie A y ya es segundo en la tabla de máximos anotadores (REUTERS/Daniele Mascolo)

El equipo dirigido por Cesc Fábregas necesitaba sumar tres puntos para acercarse a la zona de competencias europeas, objetivo que cobró impulso tras el acierto de su mediocampista argentino.

Sin embargo, el elenco rossonero consiguió la igualdad a los 64 minutos con un gol del portugués Rafael Leão, lo que dejó a ambos equipos sumando puntos clave en la Serie A.

Con este resultado, el conjunto milanés alcanzó 54 puntos, situándose a siete del líder, su archirrival, el Inter, mientras que los dirigidos por Fàbregas sumaron 42 unidades y escalaron a la sexta posición, zona de clasificación para la Conference League.

Aunque el desempeño individual más destacado fue el de Paz, quien llegó a nueve goles en la temporada, superando por un tanto al estadounidense Christian Pulisic y quedándose a cinco del máximo goleador, su compatriota Lautaro Martínez. Paz también suma ya seis asistencias, siendo el segundo mejor en ese rubro, solo por detrás del sevillano Jesús Rodríguez.

Con esta actuación, Nico Paz alcanzó los 10 goles y 6 asistencias en la presente temporada del fútbol italiano, ya que además concretó un tanto en la Copa Italia. Sus méritos consolidan su candidatura para integrar la convocatoria al Mundial 2026.

Nico Paz, nacido en España, nacionalizado argentino y surgido en las divisiones juveniles de Real Madrid, lidera la sorprendente campaña del Como en la Serie A. El mediocampista se convirtió en emblema y motor de su equipo. La temporada anterior, el zurdo registró seis goles y nueve asistencias en 35 partidos, cifras que anticiparon el nivel que exhibe actualmente.

Vale recordar que cuando Real Madrid transfirió la mitad de la ficha del futbolista al equipo italiano por seis millones de euros se reservó una opción de recompra que le permite hacerse nuevamente con sus servicios por diez millones en 2026. Además, el club blanco mantiene el derecho al 50% de una futura venta, lo que le garantizaría una parte sustancial de los beneficios en caso de que sea transferido.

El futbolista de 21 años ya fue convocado por Lionel Scaloni y disputó seis partidos con la selección mayor de Argentina. El hijo del ex defensor, Pablo Paz (jugó el Mundial Francia 1998 con la Selección), busca meterse en la lista para la próxima Copa del Mundo que se jugará este año en Canadá, Estados Unidos y México.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNicolás PazAC MilanComoSerie A de Italiadeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

El Bicho disputa el primer cruce de la serie en el máximo torneo continental con el objetivo de alcanzar la fase de grupos. Transmiten Fox Sports y Disney+

Argentinos Juniors empata contra Barcelona

Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

Finalmente, el mediocampista del Pincha acordó su salida pese a que tenía contrato hasta 2028

Cristian Medina jugará en un

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

Cristian Chivu ofreció un panorama alarmista tras la lesión de su capitán en el duelo ante el Bodo Glimt por la Champions League. El primer diagnóstico fue una fatiga en el gemelo izquierdo

Lautaro Martínez salió lesionado en

La durísima acusación de Rolando Schiavi sobre la incidencia de Claudio Úbeda en el armado del equipo de Boca

El ex defensor xeneize apuntó contra el entrenador y puso en duda su autoridad al frente del equipo

La durísima acusación de Rolando

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El escándalo internacional destapó las estrategias empleadas para modificar la indumentaria y abrir nuevas discusiones sobre los límites entre innovación técnica y equidad en la competencia de alto rendimiento

La polémica por los trajes
DEPORTES
Argentinos Juniors empata contra Barcelona

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

La durísima acusación de Rolando Schiavi sobre la incidencia de Claudio Úbeda en el armado del equipo de Boca

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

TELESHOW
Emilia Mernes resumió su paso

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

“Meter a Jennifer en el DeLorean fue un error”: la confesión de Zemeckis y el confuso destino de un personaje clave en Volver al Futuro

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos