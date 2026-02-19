El insólito error del arquero que aprovechó Nico Paz para anotarle un gol al Milan

*El gol de Nico Paz

El volante de la selección argentina, Nico Paz, anotó este miércoles el gol con el que el Como 1907 abrió el marcador ante Milan en el Estadio Giuseppe Meazza, tras aprovechar un grave error del arquero local Mike Maignan en el minuto 31 del encuentro.

Durante la primera mitad del encuentro, el conjunto visitante dominó las acciones, aunque tuvo dificultades para concretar oportunidades ofensivas en la media hora inicial.

La jugada decisiva ocurrió cuando Maignan, al intentar salir jugando desde el fondo, entregó la pelota directamente a los pies de Paz, quien controló la pelota y definió con precisión entre las piernas del guardameta francés.

El tanto permitió a Como 1907 tomar ventaja ante uno de sus rivales directos en la lucha por clasificar a la Champions League, en el duelo pendiente correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.

Nico Paz celebra su noveno gol en la presente Serie A y ya es segundo en la tabla de máximos anotadores (REUTERS/Daniele Mascolo)

El equipo dirigido por Cesc Fábregas necesitaba sumar tres puntos para acercarse a la zona de competencias europeas, objetivo que cobró impulso tras el acierto de su mediocampista argentino.

Sin embargo, el elenco rossonero consiguió la igualdad a los 64 minutos con un gol del portugués Rafael Leão, lo que dejó a ambos equipos sumando puntos clave en la Serie A.

Con este resultado, el conjunto milanés alcanzó 54 puntos, situándose a siete del líder, su archirrival, el Inter, mientras que los dirigidos por Fàbregas sumaron 42 unidades y escalaron a la sexta posición, zona de clasificación para la Conference League.

Aunque el desempeño individual más destacado fue el de Paz, quien llegó a nueve goles en la temporada, superando por un tanto al estadounidense Christian Pulisic y quedándose a cinco del máximo goleador, su compatriota Lautaro Martínez. Paz también suma ya seis asistencias, siendo el segundo mejor en ese rubro, solo por detrás del sevillano Jesús Rodríguez.

Con esta actuación, Nico Paz alcanzó los 10 goles y 6 asistencias en la presente temporada del fútbol italiano, ya que además concretó un tanto en la Copa Italia. Sus méritos consolidan su candidatura para integrar la convocatoria al Mundial 2026.

Nico Paz, nacido en España, nacionalizado argentino y surgido en las divisiones juveniles de Real Madrid, lidera la sorprendente campaña del Como en la Serie A. El mediocampista se convirtió en emblema y motor de su equipo. La temporada anterior, el zurdo registró seis goles y nueve asistencias en 35 partidos, cifras que anticiparon el nivel que exhibe actualmente.

Vale recordar que cuando Real Madrid transfirió la mitad de la ficha del futbolista al equipo italiano por seis millones de euros se reservó una opción de recompra que le permite hacerse nuevamente con sus servicios por diez millones en 2026. Además, el club blanco mantiene el derecho al 50% de una futura venta, lo que le garantizaría una parte sustancial de los beneficios en caso de que sea transferido.

El futbolista de 21 años ya fue convocado por Lionel Scaloni y disputó seis partidos con la selección mayor de Argentina. El hijo del ex defensor, Pablo Paz (jugó el Mundial Francia 1998 con la Selección), busca meterse en la lista para la próxima Copa del Mundo que se jugará este año en Canadá, Estados Unidos y México.