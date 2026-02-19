ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Juan Manuel Cerúndolo avanza con paso firme y ya está entre los ocho mejores del certamen carioca (Crédito Prensa Argentina Open)

La tercera jornada del ATP 500 de Río de Janeiro dejó los triunfos de Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante, mientras que Francisco Cerúndolo y Román Burruchaga quedaron eliminados. Este jueves se espera por la presencia de Tomás Etcheverry y el local Joao Fonseca.

El menor de los Cerúndolo, ubicado en el puesto 78°, continúa avanzando a paso firme en el certamen carioca tras clasificarse a los cuartos de final. El porteño, de 24 años, busca recuperar el terreno perdido a causa de las lesiones y la falta de confianza.

El campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021, título que lo convirtió en el argentino más joven en consagrarse desde que Guillermo Coria lo hiciera en ATP de Viña del Mar en 2001, derrotó al alemán Yannick Hanfmann (90°) por 6-4, 6-7(1) y 6-4, luego de casi tres horas de competencia.

Este presente encuentra sustento en lo que viene construyendo desde 2025, temporada que marcó un punto de inflexión en su carrera. Juanma volvió a competir de igual a igual en el circuito mayor: regresó a una final ATP en Gstaad, cuatro años después de su primer título, y firmó una actuación resonante en el Masters 1000 de Madrid, donde, tras superar la clasificación, eliminó al canadiense Félix Auger-Aliassime en la segunda ronda.

Además, alcanzó la tercera ronda de Roland Garros y sumó su undécimo trofeo Challenger en Guangzhou, China, esta vez sobre superficie dura, una evidencia de que su evolución ya no se limita exclusivamente al polvo de ladrillo.

Por un lugar en las semifinales se medirá ante el checo Vit Kopriva (87°), que venció a Román Burruchaga (102°) por 6-3 y 6-1. Cabe destacar que Burru en la primera fase le había ganado a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (46°), semifinalista de la edición anterior.

El historial marca que Kopriva se impuso a Cerúndolo en dos oportunidades: en los octavos de final del M25 de Pardubice en 2020 y en las semifinales del Challenger de Lima en 2024.

El duelo entre tenistas nacionales quedó en manos de Thiago Tirante (92°), quien superaba a Francisco Cerúndolo (19°) por 6-2 y 3-1 al momento del retiro de su rival. Fran, que el último domingo alcanzó su cuarto título personal en el Argentina Open, el primero en su casa, tuvo que abandonar el encuentro a causa de una molestia física en su cintura.

El platense Tirante, de 24 años y reciente integrante del equipo argentino de la Copa Davis que cayó ante Corea del Sur en Busan por la primera ronda de los Qualifiers 2026, disputará los cuartos de final frente al ganador del cruce entre el chileno Alejandro Tabilo (68°) y el italiano Francesco Passaro (163°).

Para este jueves está prevista la presentación de Tomás Etcheverry (51°), quien se medirá por primera vez con el letón Vilius Gaubas (126°), proveniente de la clasificación. El Retu, en su estreno, superó al marplatense Francisco Comesaña (63°).

La organización programó el encuentro para el primer turno de la cancha principal, Guga Kuerten, no antes de las 16:30 (hora argentina).

Por último, la máxima promesa del tenis brasileño, Joao Fonseca (38°), disputará los octavos de final frente al peruano Ignacio Buse (91°).