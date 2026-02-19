Deportes

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Además, Francisco Cerúndolo se retiró por problemas físicos y Román Burruchaga perdió en sets corridos. Este jueves se presentará Tomás Etcheverry

Guardar
Juan Manuel Cerúndolo avanza con
Juan Manuel Cerúndolo avanza con paso firme y ya está entre los ocho mejores del certamen carioca (Crédito Prensa Argentina Open)

La tercera jornada del ATP 500 de Río de Janeiro dejó los triunfos de Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante, mientras que Francisco Cerúndolo y Román Burruchaga quedaron eliminados. Este jueves se espera por la presencia de Tomás Etcheverry y el local Joao Fonseca.

El menor de los Cerúndolo, ubicado en el puesto 78°, continúa avanzando a paso firme en el certamen carioca tras clasificarse a los cuartos de final. El porteño, de 24 años, busca recuperar el terreno perdido a causa de las lesiones y la falta de confianza.

El campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021, título que lo convirtió en el argentino más joven en consagrarse desde que Guillermo Coria lo hiciera en ATP de Viña del Mar en 2001, derrotó al alemán Yannick Hanfmann (90°) por 6-4, 6-7(1) y 6-4, luego de casi tres horas de competencia.

Este presente encuentra sustento en lo que viene construyendo desde 2025, temporada que marcó un punto de inflexión en su carrera. Juanma volvió a competir de igual a igual en el circuito mayor: regresó a una final ATP en Gstaad, cuatro años después de su primer título, y firmó una actuación resonante en el Masters 1000 de Madrid, donde, tras superar la clasificación, eliminó al canadiense Félix Auger-Aliassime en la segunda ronda.

Además, alcanzó la tercera ronda de Roland Garros y sumó su undécimo trofeo Challenger en Guangzhou, China, esta vez sobre superficie dura, una evidencia de que su evolución ya no se limita exclusivamente al polvo de ladrillo.

Por un lugar en las semifinales se medirá ante el checo Vit Kopriva (87°), que venció a Román Burruchaga (102°) por 6-3 y 6-1. Cabe destacar que Burru en la primera fase le había ganado a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (46°), semifinalista de la edición anterior.

El historial marca que Kopriva se impuso a Cerúndolo en dos oportunidades: en los octavos de final del M25 de Pardubice en 2020 y en las semifinales del Challenger de Lima en 2024.

El duelo entre tenistas nacionales quedó en manos de Thiago Tirante (92°), quien superaba a Francisco Cerúndolo (19°) por 6-2 y 3-1 al momento del retiro de su rival. Fran, que el último domingo alcanzó su cuarto título personal en el Argentina Open, el primero en su casa, tuvo que abandonar el encuentro a causa de una molestia física en su cintura.

El platense Tirante, de 24 años y reciente integrante del equipo argentino de la Copa Davis que cayó ante Corea del Sur en Busan por la primera ronda de los Qualifiers 2026, disputará los cuartos de final frente al ganador del cruce entre el chileno Alejandro Tabilo (68°) y el italiano Francesco Passaro (163°).

Para este jueves está prevista la presentación de Tomás Etcheverry (51°), quien se medirá por primera vez con el letón Vilius Gaubas (126°), proveniente de la clasificación. El Retu, en su estreno, superó al marplatense Francisco Comesaña (63°).

La organización programó el encuentro para el primer turno de la cancha principal, Guga Kuerten, no antes de las 16:30 (hora argentina).

Por último, la máxima promesa del tenis brasileño, Joao Fonseca (38°), disputará los octavos de final frente al peruano Ignacio Buse (91°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoATPRío de JaneiroJuan Manuel CerúndoloFrancisco CerundoloThiago TiranteRomán BurruchagaTenisJoao Fonsecadeportes-argentina

Últimas Noticias

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

César Muñiz Fernández, ex arbitro FIFA y analista, se refirió al nuevo caso de presunta discriminación en el que se vio involucrado el futbolista del Real Madrid

Los polémicos dichos contra Vinícius

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Se hizo un ensayo de partida en los tests de Bahréin. Los detalles que impactaron en esta era que arrancó en la Máxima

El simulacro de largada de

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

El noruego Atle Lie McGrath era el máximo candidato en el eslalon masculino, pero su actitud llamó más la atención que su perfomance

Perdió la chance de medalla

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

El Bicho disputa el primer cruce de la serie en el máximo torneo continental con el objetivo de alcanzar la fase de grupos. Transmiten Fox Sports y Disney+

Argentinos Juniors empata contra Barcelona

Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

La jornada dejó una fuerte presencia nacional en la siguiente instancia del certamen, con una decena de representantes locales entre los 16 mejores del cuadro

Challenger de Tigre: 10 tenistas
DEPORTES
Los polémicos dichos contra Vinícius

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

TELESHOW
Comenzó BTV, el programa de

Comenzó BTV, el programa de Beto Casella en América tras su salida de Bendita: “La felicidad va a ser nuestra marca”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador inaugura el primer

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica

El frío, el hielo y el misterio del ARN: cuáles son los experimentos que buscan conocer el origen de la vida

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero