Adam Bareiro partió rumbo a la Argentina para firmar con Boca Juniors: el gesto que sorprendió a los hinchas de River Plate

Adam Bareiro en el aeropuerto de Brasil rumbo a la Argentina para firmar con Boca (@centraldoleao)

Adam Bareiro, delantero paraguayo de 29 años, protagonizó en las últimas horas un movimiento de alto impacto en el fútbol argentino: el atacante ya se encuentra viajando hacia la Argentina para firmar su contrato con Boca Juniors, luego de que el club oficializara su llegada como tercer refuerzo en el actual mercado de pases.

Su arribo logró un efecto inmediato en las redes sociales. Minutos después del anuncio oficial del Xeneize, decidió eliminar todas las imágenes vinculadas a su paso por River Plate de su cuenta de Instagram. Vale recordar que en julio de 2024, el Millonario compró su ficha luego de abonar 4,5 millones de dólares (un millón por encima de la cláusula vigente en San Lorenzo).

Este gesto, interpretado como un intento de despejar dudas sobre su lealtad deportiva, tuvo repercusiones inmediatas entre los hinchas de Boca Juniors y de River Plate, atentos a la gestión de imagen del jugador tras su reciente vínculo con el club de Núñez. La acción buscó reducir tensiones en un contexto marcado por la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

Adam Bareiro borró todas sus fotos de su estadía en River Plate de sus redes sociales (REUTERS/Agustin Marcarian)

La transferencia de Bareiro se concretó tras una negociación entre Boca Juniors y Fortaleza, club brasileño que descendió recientemente a la Segunda División. La oferta inicial del club argentino rondó los tres millones de dólares por la totalidad del pase. Aunque Fortaleza intentó elevar la cifra, terminó aceptando la modalidad de pago propuesta por Boca, que no modificó el monto. Esta operación se activó por la necesidad de cubrir la vacante dejada por la lesión de Rodrigo Battaglia, en una búsqueda por reforzar la jerarquía ofensiva de la plantilla.

El recorrido reciente de Bareiro incluyó un paso breve por River Plate, donde jugó 16 partidos, la mayoría desde el banco de suplentes, sin lograr convertir goles. Posteriormente, recaló en Al-Rayyan de Qatar y luego en Fortaleza, donde logró consolidarse como titular bajo la conducción de Martín Palermo. En el club brasileño, el delantero registró 11 goles y dos asistencias en 31 partidos oficiales, sumando 1.528 minutos en cancha durante ocho meses. Su despedida fue con gol frente a Ferroviario, lo que subrayó su aporte en el ciclo brasileño.

Las publicaciones de Adam Bareiro, sin imágenes suyas con la camiseta de River Plate (@Adambareiro)

El episodio de la eliminación de fotos con la camiseta de River Plate puso en primer plano la gestión pública de la imagen de Bareiro. Mientras mantiene publicaciones de su paso por otros equipos como San Lorenzo, donde dejó una impresión positiva en su segunda etapa, la ausencia de registros digitales sobre River apunta a evitar controversias con la hinchada de Boca Juniors. Además, la operación de traspaso implica que River Plate recibirá un monto correspondiente al 50% de los derechos federativos del jugador tras la transacción entre Fortaleza y Boca.

La reacción de los simpatizantes de ambos equipos no tardó en reflejarse en los comentarios de las redes sociales, donde la velocidad de la acción digital de Bareiro generó un intenso intercambio.