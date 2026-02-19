Deportes

Adam Bareiro partió rumbo a la Argentina para firmar con Boca Juniors: el gesto que sorprendió a los hinchas de River Plate

El delantero paraguayo de Fortaleza se someterá a la revisión médica este viernes y luego firmará su nuevo vínculo con el Xeneize

Guardar
Adam Bareiro en el aeropuerto
Adam Bareiro en el aeropuerto de Brasil rumbo a la Argentina para firmar con Boca (@centraldoleao)

Adam Bareiro, delantero paraguayo de 29 años, protagonizó en las últimas horas un movimiento de alto impacto en el fútbol argentino: el atacante ya se encuentra viajando hacia la Argentina para firmar su contrato con Boca Juniors, luego de que el club oficializara su llegada como tercer refuerzo en el actual mercado de pases.

Su arribo logró un efecto inmediato en las redes sociales. Minutos después del anuncio oficial del Xeneize, decidió eliminar todas las imágenes vinculadas a su paso por River Plate de su cuenta de Instagram. Vale recordar que en julio de 2024, el Millonario compró su ficha luego de abonar 4,5 millones de dólares (un millón por encima de la cláusula vigente en San Lorenzo).

Este gesto, interpretado como un intento de despejar dudas sobre su lealtad deportiva, tuvo repercusiones inmediatas entre los hinchas de Boca Juniors y de River Plate, atentos a la gestión de imagen del jugador tras su reciente vínculo con el club de Núñez. La acción buscó reducir tensiones en un contexto marcado por la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

Adam Bareiro borró todas sus
Adam Bareiro borró todas sus fotos de su estadía en River Plate de sus redes sociales (REUTERS/Agustin Marcarian)

La transferencia de Bareiro se concretó tras una negociación entre Boca Juniors y Fortaleza, club brasileño que descendió recientemente a la Segunda División. La oferta inicial del club argentino rondó los tres millones de dólares por la totalidad del pase. Aunque Fortaleza intentó elevar la cifra, terminó aceptando la modalidad de pago propuesta por Boca, que no modificó el monto. Esta operación se activó por la necesidad de cubrir la vacante dejada por la lesión de Rodrigo Battaglia, en una búsqueda por reforzar la jerarquía ofensiva de la plantilla.

El recorrido reciente de Bareiro incluyó un paso breve por River Plate, donde jugó 16 partidos, la mayoría desde el banco de suplentes, sin lograr convertir goles. Posteriormente, recaló en Al-Rayyan de Qatar y luego en Fortaleza, donde logró consolidarse como titular bajo la conducción de Martín Palermo. En el club brasileño, el delantero registró 11 goles y dos asistencias en 31 partidos oficiales, sumando 1.528 minutos en cancha durante ocho meses. Su despedida fue con gol frente a Ferroviario, lo que subrayó su aporte en el ciclo brasileño.

Las publicaciones de Adam Bareiro,
Las publicaciones de Adam Bareiro, sin imágenes suyas con la camiseta de River Plate (@Adambareiro)

El episodio de la eliminación de fotos con la camiseta de River Plate puso en primer plano la gestión pública de la imagen de Bareiro. Mientras mantiene publicaciones de su paso por otros equipos como San Lorenzo, donde dejó una impresión positiva en su segunda etapa, la ausencia de registros digitales sobre River apunta a evitar controversias con la hinchada de Boca Juniors. Además, la operación de traspaso implica que River Plate recibirá un monto correspondiente al 50% de los derechos federativos del jugador tras la transacción entre Fortaleza y Boca.

La reacción de los simpatizantes de ambos equipos no tardó en reflejarse en los comentarios de las redes sociales, donde la velocidad de la acción digital de Bareiro generó un intenso intercambio.

Temas Relacionados

Adam BareiroBoca JuniorsRiver PlateFortaleza

Últimas Noticias

El preocupante rendimiento de Aston Martin en los test de la Fórmula 1: la imagen que encendió las alarmas

El monoplaza británico se detuvo en medio de la pista con Alonso al mando por una falla en su motor y el team sufrió un nuevo traspié en los ensayos

El preocupante rendimiento de Aston

Denuncian que Marruecos inició una “masacre” de perros callejeros para “limpiar” las calles antes del Mundial 2030

Uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo enfrenta graves acusaciones por el exterminio de animales en ciudades marroquíes seleccionadas como sedes

Denuncian que Marruecos inició una

Una cuenta falsa de redes e insultos a sus compañeros: el escándalo que envuelve a Kevin Durant en la NBA

La estrella de Houston Rockets debió dar explicaciones ante la prensa, pero sus declaraciones resultaron ambiguas

Una cuenta falsa de redes

El cambio histórico que acordaron la FIFA y la UEFA para el próximo Mundial de Clubes: las posibles sedes para 2029

Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, presidentes de ambos organismos, acercaron las partes y el certamen ecuménico tendrá un revolucionario cambio

El cambio histórico que acordaron

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

El episodio, recordado por sus protagonistas, simboliza el rigor con el que el técnico español instauró su método desde el primer día. Cómo logró transformar la mentalidad del grupo y sentar las bases de una nueva era en el equipo inglés

El día que Pep Guardiola
DEPORTES
El preocupante rendimiento de Aston

El preocupante rendimiento de Aston Martin en los test de la Fórmula 1: la imagen que encendió las alarmas

Denuncian que Marruecos inició una “masacre” de perros callejeros para “limpiar” las calles antes del Mundial 2030

Una cuenta falsa de redes e insultos a sus compañeros: el escándalo que envuelve a Kevin Durant en la NBA

El cambio histórico que acordaron la FIFA y la UEFA para el próximo Mundial de Clubes: las posibles sedes para 2029

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

TELESHOW
Valeria López, la supuesta amante

Valeria López, la supuesta amante de Luciano Castro: “Él es muy seductor”

Todo el line up de Lollapalooza Argentina 2026: cuándo tocan Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

El insólito blooper de Ayelén Paleo durante una entrevista telefónica: “En una época era, ahora soy una señora”

El saludo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños con una foto vintage: “Feliz nacimiento amor mío”

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto de ley endurece reglas

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

El Telescopio Espacial James Webb revela una galaxia medusa que cambia lo que se sabía sobre los cúmulos estelares

Llegaron a Uruguay los primeros dos aviones de combate de un fabricante brasileño para blindar las fronteras