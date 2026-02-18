Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

Jenson Button, campeón de la F1 en 2009 (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Un beneficio desconocido en el mundo de la Fórmula 1 se conoció gracias a Jenson Button. El británico reveló que los pilotos que conquistan al menos un campeonato mundial reciben un “pase rojo” de por vida, lo que les garantiza acceso total al paddock. La distinción, que es exclusiva para los campeones de la Máxima, les permite a aquellos que supieron dominar la escena , a disfrutar la experiencia desde adentro, aun después de su retiro, consolidando un vínculo inextinguible con el deporte motor.

Entre los ex pilotos que aprovechan este beneficio se encuentran figuras como Sebastian Vettel, cuádruple campeón mundial; Nico Rosberg, campeón en 2016; Jacques Villeneuve, monarca en 1997; y Sir Jackie Stewart, tricampeón mundial. El propio Button, que se coronó en 2009 a bordo de Brawn GP, explicó la situación que viven aquellos que desean mantener el vínculo con la F1. “Sí. Tengo un pase rojo de por vida, lo cual es genial. Un pase rojo es básicamente acceso total. Puedes ir a la parrilla, al pitlane, a las áreas de medios. Así que sí, tienes que haber ganado un campeonato del mundo para tener eso de por vida, lo cual es bastante bueno”, afirmó el británico en una charla junto a la cadena Sky Sports F1.

Después de finalizar su etapa como piloto, Button amplió su influencia en el automovilismo. Recientemente, fue nombrado embajador del equipo Aston Martin de F1 tras su retiro de la competición a finales de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Resistencia. En esta nueva función, el británico representa a la escudería del magnate Lawrence Stroll en eventos globales y se involucra en tareas mediáticas y programas con socios estratégicos.

Sobre su llegada a la estructura británica, Button expresó al momento de su presentación: “Unirme a Aston Martin Aramco en un momento tan transformador en la historia del equipo y del deporte es realmente emocionante para mí.” Puntualizó además que la asociación oficial de Honda con Aston Martin fue un factor determinante para sumarse al proyecto: “Espero aportar mis años de experiencia trabajando con ellos a mi nuevo rol como embajador”, dijo. Además, anticipó con entusiasmo la temporada 2026, destacando su deseo de formar parte de un equipo ambicioso y su expectativa de cara al Gran Premio de Australia en Melbourne Park.

Los campeones de la F1 tienen acceso libre al paddock de la F1 (Peter Casey-Imagn Images)

Es importante mencionar que el acceso irrestricto que otorga el pase rojo se consagra como uno de los símbolos de reconocimiento y respeto para quienes han alcanzado la cúspide de la Fórmula 1. Además de la admiración pública y los trofeos, los campeones disponen de una llave permanente de acceso al Gran circo, logrando que su experiencia y legado permanezcan presentes en la vida cotidiana del paddock, la organización y los equipos.

Esta distinción refuerza el nexo entre los grandes del pasado y el presente del certamen, permitiendo que referentes como Button, Vettel o Stewart inspiren y asesoren a nuevas generaciones, y desarrollen roles clave tanto en las estructuras deportivas como en iniciativas de medios y programas de socios.

La trayectoria de Jenson Button en la Fórmula 1 refleja un paso marcado por la adaptación a contextos cambiantes en la máxima categoría del automovilismo. El británico logró el título mundial en 2009 tras una década y 15 victorias en Grandes Premios. Su carrera abarcó 306 carreras iniciadas entre 2000 y 2017, y se distinguió por la cantidad de equipos en los que compitió y el impacto de sus decisiones deportivas.

Button nació en Frome, Inglaterra, y su acercamiento al deporte motor comenzó en el karting, donde se consolidó como campeón británico a temprana edad. En 2000, debutó en la Fórmula 1 con Williams, convirtiéndose en el piloto británico más joven en sumar puntos en la categoría. En esa temporada finalizó octavo en el campeonato, tras obtener 12 puntos en 17 carreras.

El ex piloto de Fórmula 1 Jenson Button, nuevo embajador del equipo de F1 Aston Martin

El paso de Button por Benetton y luego Renault entre 2001 y 2002 estuvo marcado por malos resultados y por la presión sobre su continuidad en la categoría. Durante su etapa en BAR, entre 2003 y 2005, alcanzó su primera gran actuación global al quedar tercero en el Mundial 2004, logrando 10 podios en 18 carreras. En 2006, la escudería pasó a llamarse Honda y ese mismo año, tras 113 participaciones, Button logró su primer triunfo en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Hungría.

Las temporadas siguientes con Honda no permitieron a Button sumar victorias, y el retiro de la marca a finales de 2008 lo dejó sin equipo. El panorama cambió en 2009 cuando Ross Brawn lideró la compra de Honda para fundar Brawn GP. La nueva estructura sorprendió al ganar seis de las siete primeras carreras del año, con Button al volante, impulsado por una ventaja técnica en el diseño del coche. Esa racha le permitió asegurar el campeonato de pilotos en el Gran Premio de Brasil, y también el de constructores para Brawn GP.

En 2010, Button fichó por McLaren y compartió equipo con Lewis Hamilton. Su etapa en el equipo británico incluyó una victoria en Canadá 2011, una de sus actuaciones más notables, luego de remontar desde el fondo del pelotón en condiciones de pista variables. En ese año fue subcampeón del mundo, detrás de Sebastian Vettel. Su último triunfo en la Fórmula 1 fue en Brasil 2012.

Las siguientes temporadas en McLaren estuvieron marcadas por dificultades técnicas y cambios en las regulaciones. Button permaneció como referente del equipo hasta su retiro en 2016, con un regreso ocasional en 2017 para sustituir a Fernando Alonso. En total en su paso por la F1, Button acumuló 15 victorias, 8 poles y 50 podios, con 1.235 puntos en su carrera. Posteriormente, Jenson se dedicó a otras disciplinas del automovilismo. En 2018, obtuvo el campeonato de la Super GT japonesa junto a Naoki Yamamoto para Honda Team Kunimitsu. También participó en carreras de resistencia y en la NASCAR Cup Series.