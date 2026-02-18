Deportes

Tragedia en el mundo del rugby: Quentin Philippe murió a los 29 años en una avalancha

El francés había aprovechado la reprogramación del partido del Rugby Club Annecy-le-Vieux para viajar a esquiar junto a dos amigos, que también murieron en el accidente

Guardar
La comunidad del club lo
La comunidad del club lo despidió con dolor

El capitán del Rugby Club Annecy-le-Vieux, Quentin Philippe, murió junto a sus amigos Hugo Neuville y Alexis Rassat tras ser arrastrados por una avalancha de nieve mientras esquiaban en la zona de Courmayeur, Italia, el pasado domingo. Philippe, de veintinueve años, era una figura clave en la reconstrucción reciente del club, y su fallecimiento provocó conmoción tanto en la comunidad deportiva como en la localidad de Annecy.

El grupo decidió pasar el día en la montaña, aprovechando la suspensión de un partido de liga. La tragedia se produjo a finales de la mañana, cerca del canal Vesses, en plena región alpina. Los tres amigos, todos franceses, llevaban detectores de víctimas de avalancha, lo que facilitó la localización por parte de quince rescatistas, luego de que testigos alertaran sobre el fuerte ruido provocado por el alud.

Uno de los esquiadores fue hallado sin vida al ser rescatado. Un segundo murió poco después de llegar al hospital. El tercer integrante, que sufrió hipotermia grave y entró en paro cardíaco, falleció finalmente el lunes.

Las autoridades italianas confirmaron la identidad de las víctimas: Quentin Philippe, Hugo Neuville, de treinta y un años, y Alexis Rassat, de treinta y cinco años. Philippe fue recordado por el club como “nuestro valiente y constante capitán”, con una extensa trayectoria dentro del Rugby Club Annecy-le-Vieux.

La institución resaltó el papel de Philippe durante la temporada 2023/2024, en la que el equipo obtuvo los títulos regionales del comité de los Alpes y de la liga Auvernia Ródano-Alpes, además de alcanzar la semifinal del campeonato de Francia y el ascenso a Fédérale 3. Destacado por su afán por el análisis y las estadísticas, Philippe fue designado capitán al inicio de una campaña especialmente exigente. “Respetuoso y unificador, sabía cómo motivar al grupo”, subrayó el club, al reconocer su influencia tanto en el vestuario como en el terreno de juego.

El impacto en Annecy y en la comunidad del rugby fue inmediato. Directivos y aficionados manifestaron su pesar por la pérdida. El club transmitió su pésame a los padres y hermanos de Philippe y de los otros dos deportistas, reflejando el profundo luto que atraviesa el entorno más cercano a las víctimas.

El ejemplo de Quentin Philippe seguirá presente en el Rugby Club Annecy-le-Vieux, que encuentra en la memoria de su capitán una inspiración duradera para el equipo y para quienes compartieron con él su pasión por el rugby.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL CLUB

“Este domingo, durante un partido de liga pospuesto, nuestro jugador Quentin Philippe fue sorprendido por una avalancha cerca de Courmayeur. No sobrevivió. El capitán francés de rugby Quentin Philippe, de 29 años, y dos amigos, Hugo Neuville, de 31 años, y Alexis Rassat, de 35 años, murieron en una avalancha cerca de Courmayeur, en los Alpes italianos, el domingo 15 de febrero de 2026. Estamos devastados. Quentin, leal a nuestros colores durante muchos años, fue fundamental en la reconstrucción del club. Formó parte de nuestra destacada campaña en la temporada 2023/2024, que incluyó los títulos del comité de los Alpes y la liga Auvernia Ródano-Alpes, así como alcanzar las semifinales del campeonato francés y conseguir el ascenso a Federale 3.

Quentin, nuestro estratega, siempre ávido de estadísticas y análisis, había sido nuestro capitán desde el inicio de esta difícil temporada".

Temas Relacionados

Quentin PhilippeCourmayeurRugby Club Annecy-le-VieuxHugo Neuvillerugbydeportes-argentina

Últimas Noticias

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto: el “as en la manga” que guarda Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

El italiano destacó la labor del piloto argentino, que este miércoles fue más rápido que Pierre Gasly en los tests de Bahréin

Flavio Briatore elogió a Franco

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

El conjunto italiano afronta un complicado viaje al Círculo Polar Ártico. En simultáneo, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez choca con Brujas en Bélgica y Olympiacos con Bayer Leverkusen. Ya ganó Newcastle por 6-1 al Qarabag

El Inter de Lautaro Martínez

Por el paro general, la Liga Profesional reprogramó los cuatro partidos del Torneo Apertura que iban a disputarse este jueves

La 6ª fecha se iba a iniciar con cuatro duelos. Finalmente, la agenda comenzará el viernes

Por el paro general, la

La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid ante Brujas por la Champions: sus impactantes números

La Araña se hizo cargo de la pena máxima y el Colchonero triunfa en Bélgica en el inicio de los playoffs

La perfecta ejecución de penal

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La ex número uno del mundo en dobles fue presentada oficialmente al frente del equipo nacional femenino y remarcó que vestir la camiseta argentina implica un privilegio reservado para pocas

Paola Suárez asumió como capitana
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Por el paro general, la Liga Profesional reprogramó los cuatro partidos del Torneo Apertura que iban a disputarse este jueves

La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid ante Brujas por la Champions: sus impactantes números

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La encendida defensa de uno de los representantes de Gianluca Prestianni: “Solo él y Vinícius saben lo que se dijeron”

TELESHOW
Online Mami: “En la moda

Online Mami: “En la moda argentina la inclusión fue una ola y ya pasó”

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

El intervalo entre recompensas es clave para el aprendizaje, según un estudio

La inversión de Sanchia International fortalece la posición de El Salvador como hub industrial y exportador

Empresas en Panamá proyectan expansión en 2026 con más empleo y mejores ingresos

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

La Asamblea aprueba financiamiento de $75 millones para el programa Doctor SV en El Salvador