Tragedia en el mundo del rugby: Quentin Philippe murió a los 29 años en una avalancha

La comunidad del club lo despidió con dolor

El capitán del Rugby Club Annecy-le-Vieux, Quentin Philippe, murió junto a sus amigos Hugo Neuville y Alexis Rassat tras ser arrastrados por una avalancha de nieve mientras esquiaban en la zona de Courmayeur, Italia, el pasado domingo. Philippe, de veintinueve años, era una figura clave en la reconstrucción reciente del club, y su fallecimiento provocó conmoción tanto en la comunidad deportiva como en la localidad de Annecy.

El grupo decidió pasar el día en la montaña, aprovechando la suspensión de un partido de liga. La tragedia se produjo a finales de la mañana, cerca del canal Vesses, en plena región alpina. Los tres amigos, todos franceses, llevaban detectores de víctimas de avalancha, lo que facilitó la localización por parte de quince rescatistas, luego de que testigos alertaran sobre el fuerte ruido provocado por el alud.

Uno de los esquiadores fue hallado sin vida al ser rescatado. Un segundo murió poco después de llegar al hospital. El tercer integrante, que sufrió hipotermia grave y entró en paro cardíaco, falleció finalmente el lunes.

Las autoridades italianas confirmaron la identidad de las víctimas: Quentin Philippe, Hugo Neuville, de treinta y un años, y Alexis Rassat, de treinta y cinco años. Philippe fue recordado por el club como “nuestro valiente y constante capitán”, con una extensa trayectoria dentro del Rugby Club Annecy-le-Vieux.

La institución resaltó el papel de Philippe durante la temporada 2023/2024, en la que el equipo obtuvo los títulos regionales del comité de los Alpes y de la liga Auvernia Ródano-Alpes, además de alcanzar la semifinal del campeonato de Francia y el ascenso a Fédérale 3. Destacado por su afán por el análisis y las estadísticas, Philippe fue designado capitán al inicio de una campaña especialmente exigente. “Respetuoso y unificador, sabía cómo motivar al grupo”, subrayó el club, al reconocer su influencia tanto en el vestuario como en el terreno de juego.

El impacto en Annecy y en la comunidad del rugby fue inmediato. Directivos y aficionados manifestaron su pesar por la pérdida. El club transmitió su pésame a los padres y hermanos de Philippe y de los otros dos deportistas, reflejando el profundo luto que atraviesa el entorno más cercano a las víctimas.

El ejemplo de Quentin Philippe seguirá presente en el Rugby Club Annecy-le-Vieux, que encuentra en la memoria de su capitán una inspiración duradera para el equipo y para quienes compartieron con él su pasión por el rugby.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL CLUB

“Este domingo, durante un partido de liga pospuesto, nuestro jugador Quentin Philippe fue sorprendido por una avalancha cerca de Courmayeur. No sobrevivió. El capitán francés de rugby Quentin Philippe, de 29 años, y dos amigos, Hugo Neuville, de 31 años, y Alexis Rassat, de 35 años, murieron en una avalancha cerca de Courmayeur, en los Alpes italianos, el domingo 15 de febrero de 2026. Estamos devastados. Quentin, leal a nuestros colores durante muchos años, fue fundamental en la reconstrucción del club. Formó parte de nuestra destacada campaña en la temporada 2023/2024, que incluyó los títulos del comité de los Alpes y la liga Auvernia Ródano-Alpes, así como alcanzar las semifinales del campeonato francés y conseguir el ascenso a Federale 3.

Quentin, nuestro estratega, siempre ávido de estadísticas y análisis, había sido nuestro capitán desde el inicio de esta difícil temporada".