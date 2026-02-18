Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

Gabriela Sabatini se refirió a las presiones que sufrió como tenista profesional

Gabriela Sabatini brindó una entrevista en la que profundizó sobre su carrera profesional. La ex tenista argentina, hasta hoy la más destacada de la historia del país, se animó a confesar algunas cuestiones personales que la acompañaron a lo largo de su trayectoria e invitaron a conocer al personaje detrás de la atleta. Desde el punto de inflexión en su carrera hasta el manejo de la popularidad y su relación con otro referente como Diego Armando Maradona.

“Yo era muy competitiva, no me gustaba perder a nada. Me enojaba mucho. Mi madre una vez casi me saca de la cancha por lo que me enojaba. Golpeaba, rompía la raqueta y decía malas palabras”, recordó Sabatini en la nota que le dio a Juan Pablo Varsky para Clank (hoy por la tarde se emitirá de forma completa). Gaby obtuvo 27 títulos individuales a lo largo de su carrera, entre los cuales sobresalen dos WTA Championships y un Grand Slam (US Open 1990).

El punto de inflexión que la catapultó a la fama fue cuando ganó el Junior femenino de Roland Garros en 1984 cuando tenía apenas 14 años. Esa victoria frente a la búlgara Katerina Maleeva modificó sus planes de vida: “Gano Roland Garros, me vuelvo a Buenos Aires con mi padre y cuando llegamos al aeropuerto había un mundo de gente. Mi papá me dijo ‘parece que están todos por vos acá’. Fue muy claro el antes y el después. Ahora sos súper conocida y esa fue una de las cosas más difíciles de manejar”.

Gabriela Sabatini campeona US OPEN 1990

“El tenis, cuando uno empieza, hasta los 14 o 15 años para mío era un juego y lo disfrutaba muchísimo. Me olvidé de lo que era eso. Se fue transformando solo, sin darme cuenta”, analizó hoy con 55 años y en perspectiva.

La crítica periodística y las exigencias de los fanáticos también hicieron mella en su cabeza: “La expectativa en los demás o todo el tiempo diciendo ‘¿cuándo será número 1?’. Empiezo a ver el diario y leo críticas hacia mí, pero negativas. ¿Qué sabe esta persona lo que hay detrás y lo que realmente siento? ¿De dónde saca todo esto? Dolía, me afectaban mucho estas cosas. Me quedaba con esas cosas adentro. Con el tiempo, con los años, como que son muchos los años que te van pegando y pegando”.

En otro fragmento de los adelantos publicados en las redes oficiales del canal, Sabatini también hizo referencia a su amistad con Diego Armando Maradona, quien la apoyó en momentos de fragilidad emocional: “¿Qué se puede decir de Diego? El corazón más grande del mundo era Diego. Te veía mal y te llamaba. Me pasó. Hacía cosas que no las ves en ningún lado”.

Tras su retiro, Sabatini fue incorporada al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2006, reconocimiento a una trayectoria marcada además por una final en Wimbledon 1991 y la medalla de plata lograda en los Juegos Olímpicos de 1988. Su éxito en dobles tuvo su punto más alto al consagrarse campeona de Wimbledon 1988 junto a la alemana Steffi Graf.

La histórica deportista argentina reside actualmente en Suiza, Buenos Aires y Boca Ratón (Estados Unidos). Luego de colgar la raqueta, desarrolló una carrera empresarial con su propia línea de perfumes, lanzada originalmente en 1989, que sigue vigente en el mercado internacional. Además, participa en actividades de beneficencia y colabora con organizaciones como UNICEF, UNESCO y los Juegos Olímpicos Juveniles.

Sabatini mantiene su perfil bajo y evita la exposición mediática, aunque es invitada ocasional a eventos deportivos, exhibiciones y acciones solidarias. En los últimos años, recibió varios premios por su trayectoria, su trabajo filantrópico y su aporte al deporte argentino e internacional.