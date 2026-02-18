Deportes

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

La emblemática ex tenista argentina repasó algunos episodios que marcaron su trayectoria profesional

Guardar
Gabriela Sabatini se refirió a las presiones que sufrió como tenista profesional

Gabriela Sabatini brindó una entrevista en la que profundizó sobre su carrera profesional. La ex tenista argentina, hasta hoy la más destacada de la historia del país, se animó a confesar algunas cuestiones personales que la acompañaron a lo largo de su trayectoria e invitaron a conocer al personaje detrás de la atleta. Desde el punto de inflexión en su carrera hasta el manejo de la popularidad y su relación con otro referente como Diego Armando Maradona.

“Yo era muy competitiva, no me gustaba perder a nada. Me enojaba mucho. Mi madre una vez casi me saca de la cancha por lo que me enojaba. Golpeaba, rompía la raqueta y decía malas palabras”, recordó Sabatini en la nota que le dio a Juan Pablo Varsky para Clank (hoy por la tarde se emitirá de forma completa). Gaby obtuvo 27 títulos individuales a lo largo de su carrera, entre los cuales sobresalen dos WTA Championships y un Grand Slam (US Open 1990).

El punto de inflexión que la catapultó a la fama fue cuando ganó el Junior femenino de Roland Garros en 1984 cuando tenía apenas 14 años. Esa victoria frente a la búlgara Katerina Maleeva modificó sus planes de vida: “Gano Roland Garros, me vuelvo a Buenos Aires con mi padre y cuando llegamos al aeropuerto había un mundo de gente. Mi papá me dijo ‘parece que están todos por vos acá’. Fue muy claro el antes y el después. Ahora sos súper conocida y esa fue una de las cosas más difíciles de manejar”.

Gabriela Sabatini campeona US OPEN
Gabriela Sabatini campeona US OPEN 1990

“El tenis, cuando uno empieza, hasta los 14 o 15 años para mío era un juego y lo disfrutaba muchísimo. Me olvidé de lo que era eso. Se fue transformando solo, sin darme cuenta”, analizó hoy con 55 años y en perspectiva.

La crítica periodística y las exigencias de los fanáticos también hicieron mella en su cabeza: “La expectativa en los demás o todo el tiempo diciendo ‘¿cuándo será número 1?’. Empiezo a ver el diario y leo críticas hacia mí, pero negativas. ¿Qué sabe esta persona lo que hay detrás y lo que realmente siento? ¿De dónde saca todo esto? Dolía, me afectaban mucho estas cosas. Me quedaba con esas cosas adentro. Con el tiempo, con los años, como que son muchos los años que te van pegando y pegando”.

En otro fragmento de los adelantos publicados en las redes oficiales del canal, Sabatini también hizo referencia a su amistad con Diego Armando Maradona, quien la apoyó en momentos de fragilidad emocional: “¿Qué se puede decir de Diego? El corazón más grande del mundo era Diego. Te veía mal y te llamaba. Me pasó. Hacía cosas que no las ves en ningún lado”.

Tras su retiro, Sabatini fue incorporada al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2006, reconocimiento a una trayectoria marcada además por una final en Wimbledon 1991 y la medalla de plata lograda en los Juegos Olímpicos de 1988. Su éxito en dobles tuvo su punto más alto al consagrarse campeona de Wimbledon 1988 junto a la alemana Steffi Graf.

La histórica deportista argentina reside actualmente en Suiza, Buenos Aires y Boca Ratón (Estados Unidos). Luego de colgar la raqueta, desarrolló una carrera empresarial con su propia línea de perfumes, lanzada originalmente en 1989, que sigue vigente en el mercado internacional. Además, participa en actividades de beneficencia y colabora con organizaciones como UNICEF, UNESCO y los Juegos Olímpicos Juveniles.

Sabatini mantiene su perfil bajo y evita la exposición mediática, aunque es invitada ocasional a eventos deportivos, exhibiciones y acciones solidarias. En los últimos años, recibió varios premios por su trayectoria, su trabajo filantrópico y su aporte al deporte argentino e internacional.

Temas Relacionados

Gabriela SabatiniTenisRoland GarrosJuan Pablo Varsky

Últimas Noticias

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

En el circuito Sakhir de Baréin, el argentino completa la segunda parte del programa de trabajo de Alpine

Primer día de los últimos

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

Jenson Button, que se coronó con el equipo Brawn GP en 2009, contó el regalo que le otorga a la categoría a aquellos que ganaron un título en la Máxima

Una figura de la F1

La crisis de lesionados en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo: operarán a Milton Giménez y estará 2 meses afuera

El delantero se someterá a una intervención quirúrgica en el pubis después de realizar un tratamiento que no funcionó

La crisis de lesionados en

Dura sanción a Matías Almeyda tras su escándalo en la Liga de España: se perderá la mitad del torneo

El Comité de Competición resolvió suspender al entrenador argentino durante siete fechas por sus incidentes en el partido ante Alavés

Dura sanción a Matías Almeyda

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

El delantero se mostró con el rostro tapado en compañía de una mujer. Al mismo tiempo, una joven española llamada Adriana Lobaz subió la misma postal a su perfil

La particular foto de Alejandro
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

La crisis de lesionados en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo: operarán a Milton Giménez y estará 2 meses afuera

Dura sanción a Matías Almeyda tras su escándalo en la Liga de España: se perderá la mitad del torneo

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

TELESHOW
La divertida tarde de juegos

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

INFOBAE AMÉRICA

Aceitunas, ópera y neutralidad de

Aceitunas, ópera y neutralidad de emisiones: cómo un mural en Grecia fue nombrado el mejor del mundo

El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa

Un delfín varado murió tras ser manipulado por ciudadanos en una playa de Ecuador

Conapina atendió más de 15,000 llamadas en 2025 y refuerza atención a la niñez salvadoreña