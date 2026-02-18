Deportes

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Según los organizadores del ATP 500 de Río de Janeiro, el país carioca podría cumplir un sueño que va contra los deseos de los jugadores de la región, pero en favor del espectáculo. Cómo afecta a la Argentina

Guardar
Una panorámica del Rio Open
Una panorámica del Rio Open del año pasado (Foto REUTERS/Ricardo Moraes)

La incursión de los países árabes en el calendario del tenis internacional masculino provocó un tsunami de ideas para encontrarle una solución a lo que aparece como un inconveniente en el escenario profesional de este deporte. Sumado a esto, el siempre latente sueño brasileño de cambiar la superficie de la Gira Sudamericana, que perdería la esencia y tradición del polvo de ladrillo, para pasar a canchas de cemento.

Una reunión realizada pocas semanas atrás, de la que participaron miembros de la federación brasileña y de la organización del Río Open, definieron que la aparición de los árabes es una ventana de oportunidad y por ello, a partir de 2028, cuando dé inicio el Masters 1000 en Medio Oriente, el certamen carioca se mudará de lugar, dentro del mismo predio del Jockey Club, a un sector más amplio, en medio de la pista de carreras, para construir un nuevo estadio con capacidad para 10 mil espectadores y canchas anexas, las que estarán cubiertas por una superficie dura.

De esta manera, el torneo brasileño siente que tendrá mayor fuerza de negociación para atraer a jugadores de peso, ya que los organizadores ven que el circuito se disputa, predominantemente, en canchas duras. Por eso, para ellos el cambio de superficie es esencial para el crecimiento.

Luiz Carvalho, director del ATP 500, cree en esta necesidad desde hace varios años, sin importar lo que haga el resto de la Gira, aunque ahora parece encontrarse un poco más cercano a lo que suceda con el resto de los torneos de la región. Según Carvalho, el contacto permanente con los jugadores le hace sentir que están dispuestos a viajar a Río, pero la superficie y la fecha complica esas llegadas. Esta es una de las razones por las cuales los brasileños no ven con malos ojos que la Gira por esta parte del continente, o sólo el Río Open, cambie de fecha para fin de temporada, a fines de la primavera meridional. Y para afianzar el convencimiento generalizado, los brasileños se valieron de su actual estrella, Joao Fonseca, quien dijo que él ya habló con varios jugadores y “ellos me dicen que querrían visitar Brasil, pero que se les hace difícil por las condiciones”. Y agregó: “Si el torneo cambia de superficie podrá crecer y está en condiciones de hacerlo”.

Joao Fonseca (Foto REUTERS/Edgar Su)
Joao Fonseca (Foto REUTERS/Edgar Su)

Para eso llegó a la ciudad carioca el CEO de la ATP Andrea Gaudenzi, luego de su paso por Buenos Aires. Al igual que le comentara Martín Jaite a Infobae, días atrás, Carvalho reconoció que la ATP “ve a Sudamérica como un mercado con gran potencial y que no harán movimiento que puedan obstruirnos”. De acuerdo a los comentarios del director del torneo brasileño, “han dicho, desde la ATP, que no confrontarán ni al Río Open ni a la Gira sudamericana con los torneos de Arabia Saudita”.

Ya han sido muchas las voces que se han alzado al respecto. El Argentina Open trató de enviarle un mensaje a Gaudenzi con sus plateas llenas y su excelente presentación. Si hasta el mismo Francisco Cerúndolo se lo dijo en su discurso de campeón. Otros se mostraron más conservadores por la tradición de la región y superficie, mientras que algunos fueron mas vehementes, como el chileno Tomás Barrios Vera, quien dijo que “la ATP hace muchas cosas que nos perjudica. Primero sacaron Córdoba, después adelantaron una semana la Copa Davis y eso impidió que podamos jugar algunos torneos, como en mi caso, la Qualy de Buenos Aires”.

Visiblemente ofuscado por la información que trascendió entre los propios jugadores, Barrios Vera continuó elevando la crítica a la ATP, a la salida de su match de primera ronda en Río: “Así hacen muchas cosas al contrario de beneficiarnos a nosotros. Como el cambio de superficie de esta Gira, que sería mejor para el calendario de los jugadores Top, llegarían tenistas de mejor ranking, pero no sería bueno para los sudamericanos”.

Una modificación en la superficie de las canchas de Río de Janeiro dejaría sin peso al resto de los torneos de Sudamérica, que perderían al único certamen de mayor categoría. Además, pegada a los Qualifiers de Copa Davis de inicio de febrero, la Gira quedaría reducida a la mínima expresión de tan sólo dos semanas, con los certámenes de categoría más baja en el Tour y lejanos en horas de viaje, como para conseguir atraer alguna de las figuras en competencia. Mientras que Brasil, de mantenerse la fecha se convertiría en el paso previo a la gira de cemento norteamericana, que inicia en Acapulco y continúa con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Es muy probable que los anuncios de los cambios en el Río Open se realicen durante la realización de la edición de este año.

Sin una definición al respecto y con mucho por conversar antes de cerrar un calendario que deje conformes a todos, o a la mayoría, pasarán algunos meses. Pero, seguramente, alguien saldrá herido, aunque tampoco se sabe la gravedad.

Temas Relacionados

Gira sudamericanaTenis argentinoATP de RíoRio OpenATP 500 de Río de Janeiro

Últimas Noticias

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El animal acompañó el recorrido de las esquiadoras, que se sorprendieron con la impensada compañía

Inesperada escena en los Juegos

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

Steve Nielsen detalló que los pilotos están enfocados en “ajustar el coche” y en afrontar “diversas condiciones de rendimiento antes de la carrera” en Australia

El jefe de Alpine habló

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

El argentino salió a pista en el segundo turno de esta primera jornada de la última semana de preparación. Acumuló 60 giros sin mayores problemas y registró la vuelta más veloz del equipo

Franco Colapinto cerró con saldo

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

El número uno del país casi no tuvo tiempo para celebrar la conquista en Buenos Aires. Cenó en familia, asistió al recital del puertorriqueño en River y viajó de inmediato al ATP 500 de Brasil, donde venció a Mariano Navone en su estreno

Festejo fugaz, show de Bad

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

Una colaboración inesperada, una final de FA Cup y la transformación de los jugadores en estrellas pop. El proyecto musical que marcó un antes y un después en la cultura deportiva inglesa

Cómo Manchester United logró convertirse
DEPORTES
Inesperada escena en los Juegos

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

TELESHOW
Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

INFOBAE AMÉRICA

El ejército sirio ratifica el

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio