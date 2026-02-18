Deportes

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

Steve Nielsen detalló que los pilotos están enfocados en “ajustar el coche” y en afrontar “diversas condiciones de rendimiento antes de la carrera” en Australia

Guardar
Franco Colapinto manejó el auto
Franco Colapinto manejó el auto por la tarde en Baréin y este jueves tendrá la sesión completa a su cargo (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

La escudería Alpine completó un primer día de la segunda semana de pretemporada en Baréin marcado por la evaluación del A526 y el trabajo dividido entre Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes sumaron 121 vueltas y aprovecharon la jornada para avanzar en el desarrollo del monoplaza de cara al inicio del campeonato. El equipo francés mantuvo su enfoque en conocer a fondo el nuevo auto y ajustar configuraciones tras una primera semana que dejó varios desafíos técnicos.

Steve Nielsen, director general de Alpine, calificó el arranque de la semana como “razonable” tras el programa conjunto de sus pilotos. “Hemos tenido un comienzo razonable en la segunda semana de pruebas de pretemporada aquí en Baréin, con 121 vueltas completadas, repartidas casi a partes iguales entre Pierre esta mañana y Franco esta tarde”. Nielsen subrayó que la semana previa significó “un gran proceso de aprendizaje” y resaltó la importancia de “seguir aprendiendo más sobre el A526 y sacar el máximo partido al paquete completo”. El directivo explicó que la estrategia actual se centra en “llevar el coche en una dirección de configuración y dar a los pilotos más oportunidades de familiarizarse con el coche en diversas condiciones de rendimiento antes de la carrera”. La referencia es hacia el debut en el Gran Premio de Australia que se realizará el domingo 8 de marzo desde la 1 de la mañana de Argentina.

Pierre Gasly habló sobre el
Pierre Gasly habló sobre el estado de la pista en el primer turno (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

En la sesión matinal, Pierre Gasly acumuló 61 vueltas, con un mejor registro de 1:35.898, resultado que lo ubicó quinto en su tanda y decimocuarto en la clasificación general del día. El piloto francés expresó su satisfacción por regresar al auto tras la primera semana de pruebas: “Después de unos días para reflexionar sobre una ajetreada primera semana de pruebas de pretemporada, ha sido estupendo volver al coche esta mañana para poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido”. Gasly remarcó que cada salida a pista implica nuevos aprendizajes, tanto sobre el monoplaza como respecto a la nueva reglamentación técnica. “Conducir en la sesión matinal es sin duda bastante complicado, sobre todo porque las temperaturas son muy altas y el agarre tiende a ser bastante bajo. Me gusta el reto y estoy deseando volver al coche el viernes para aprovechar la última oportunidad de aprender todo lo que podamos antes de que comience la competición real en Melbourne”, sostuvo el piloto ante la prensa oficial de la escudería.

Durante la tarde, Franco Colapinto, argentino de 22 años, tomó el mando del A526 y registró el mejor tiempo de la escudería en lo que va de la pretemporada: 1:35.254, con 60 vueltas completadas, lo que le permitió quedar noveno en la tabla del día. Colapinto tendrá la responsabilidad de conducir durante toda la jornada del jueves, mientras que el viernes el programa recaerá íntegramente en Gasly.

La primera jornada de la segunda semana en Baréin reunió a 21 de los 22 pilotos de la parrilla, con George Russell (Mercedes) logrando el mejor tiempo de la pretemporada: 1:33.459. Lo siguieron Oscar Piastri (McLaren) con 1:33.469 y Charles Leclerc (Ferrari) con 1:33.739, ambos entre los pocos que permanecieron en el top ten durante la mañana. El resto de los registros más veloces se alcanzaron en la tanda vespertina. Max Verstappen fue el único piloto ausente, ya que Red Bull Racing no lo alineó en pista durante la jornada.

En términos de kilometraje, Russell lidera el acumulado de vueltas con 264, seguido por Piastri (285) y Leclerc (289), mientras que Colapinto suma 232 y Gasly 207 en lo que va de la pretemporada. Las próximas sesiones permitirán a Alpine continuar con el desarrollo del A526 y ajustar detalles antes del primer Gran Premio en Melbourne.

Temas Relacionados

Pierre GaslySteve NielsenAlpineFranco ColapintoFormula 1F1F1 hoy

Últimas Noticias

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El animal acompañó el recorrido de las esquiadoras, que se sorprendieron con la impensada compañía

Inesperada escena en los Juegos

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Según los organizadores del ATP 500 de Río de Janeiro, el país carioca podría cumplir un sueño que va contra los deseos de los jugadores de la región, pero en favor del espectáculo. Cómo afecta a la Argentina

En Brasil buscan que la

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

El argentino salió a pista en el segundo turno de esta primera jornada de la última semana de preparación. Acumuló 60 giros sin mayores problemas y registró la vuelta más veloz del equipo

Franco Colapinto cerró con saldo

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

El número uno del país casi no tuvo tiempo para celebrar la conquista en Buenos Aires. Cenó en familia, asistió al recital del puertorriqueño en River y viajó de inmediato al ATP 500 de Brasil, donde venció a Mariano Navone en su estreno

Festejo fugaz, show de Bad

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

Una colaboración inesperada, una final de FA Cup y la transformación de los jugadores en estrellas pop. El proyecto musical que marcó un antes y un después en la cultura deportiva inglesa

Cómo Manchester United logró convertirse
DEPORTES
Inesperada escena en los Juegos

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

TELESHOW
Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

INFOBAE AMÉRICA

El ejército sirio ratifica el

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio