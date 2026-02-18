El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

Franco Colapinto manejó el auto por la tarde en Baréin y este jueves tendrá la sesión completa a su cargo (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

La escudería Alpine completó un primer día de la segunda semana de pretemporada en Baréin marcado por la evaluación del A526 y el trabajo dividido entre Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes sumaron 121 vueltas y aprovecharon la jornada para avanzar en el desarrollo del monoplaza de cara al inicio del campeonato. El equipo francés mantuvo su enfoque en conocer a fondo el nuevo auto y ajustar configuraciones tras una primera semana que dejó varios desafíos técnicos.

Steve Nielsen, director general de Alpine, calificó el arranque de la semana como “razonable” tras el programa conjunto de sus pilotos. “Hemos tenido un comienzo razonable en la segunda semana de pruebas de pretemporada aquí en Baréin, con 121 vueltas completadas, repartidas casi a partes iguales entre Pierre esta mañana y Franco esta tarde”. Nielsen subrayó que la semana previa significó “un gran proceso de aprendizaje” y resaltó la importancia de “seguir aprendiendo más sobre el A526 y sacar el máximo partido al paquete completo”. El directivo explicó que la estrategia actual se centra en “llevar el coche en una dirección de configuración y dar a los pilotos más oportunidades de familiarizarse con el coche en diversas condiciones de rendimiento antes de la carrera”. La referencia es hacia el debut en el Gran Premio de Australia que se realizará el domingo 8 de marzo desde la 1 de la mañana de Argentina.

Pierre Gasly habló sobre el estado de la pista en el primer turno (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

En la sesión matinal, Pierre Gasly acumuló 61 vueltas, con un mejor registro de 1:35.898, resultado que lo ubicó quinto en su tanda y decimocuarto en la clasificación general del día. El piloto francés expresó su satisfacción por regresar al auto tras la primera semana de pruebas: “Después de unos días para reflexionar sobre una ajetreada primera semana de pruebas de pretemporada, ha sido estupendo volver al coche esta mañana para poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido”. Gasly remarcó que cada salida a pista implica nuevos aprendizajes, tanto sobre el monoplaza como respecto a la nueva reglamentación técnica. “Conducir en la sesión matinal es sin duda bastante complicado, sobre todo porque las temperaturas son muy altas y el agarre tiende a ser bastante bajo. Me gusta el reto y estoy deseando volver al coche el viernes para aprovechar la última oportunidad de aprender todo lo que podamos antes de que comience la competición real en Melbourne”, sostuvo el piloto ante la prensa oficial de la escudería.

Durante la tarde, Franco Colapinto, argentino de 22 años, tomó el mando del A526 y registró el mejor tiempo de la escudería en lo que va de la pretemporada: 1:35.254, con 60 vueltas completadas, lo que le permitió quedar noveno en la tabla del día. Colapinto tendrá la responsabilidad de conducir durante toda la jornada del jueves, mientras que el viernes el programa recaerá íntegramente en Gasly.

La primera jornada de la segunda semana en Baréin reunió a 21 de los 22 pilotos de la parrilla, con George Russell (Mercedes) logrando el mejor tiempo de la pretemporada: 1:33.459. Lo siguieron Oscar Piastri (McLaren) con 1:33.469 y Charles Leclerc (Ferrari) con 1:33.739, ambos entre los pocos que permanecieron en el top ten durante la mañana. El resto de los registros más veloces se alcanzaron en la tanda vespertina. Max Verstappen fue el único piloto ausente, ya que Red Bull Racing no lo alineó en pista durante la jornada.

En términos de kilometraje, Russell lidera el acumulado de vueltas con 264, seguido por Piastri (285) y Leclerc (289), mientras que Colapinto suma 232 y Gasly 207 en lo que va de la pretemporada. Las próximas sesiones permitirán a Alpine continuar con el desarrollo del A526 y ajustar detalles antes del primer Gran Premio en Melbourne.